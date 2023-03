Le dropshipping en 2023

Pour savoir si le dropshipping mérite votre attention en 2023, vous devez d’abord vous référer à sa définition. Ensuite, vous avez intérêt à peser ses avantages et inconvénients. Il vous faut aussi connaître les étapes à suivre pour créer votre propre site web de vente.

De nombreux entrepreneurs souhaitent aujourd’hui se lancer dans le business en ligne, mais sont encore réticents vis-à-vis de l’idée de prendre des risques. Ce genre de commerce électronique peut-il réellement s’avérer rentable ? En vaut-il la peine en 2023 ? Nous allons répondre à ces questions en vous expliquant le fonctionnement, les avantages et les inconvénients du dropshipping.

En quoi consiste le dropshipping ?

Pour faire simple, le dropshipping consiste à vendre les produits d’un fournisseur sur un site de vente en ligne. Il s’agit d’un modèle économique qui repose principalement sur les talents de persuasion de la personne qui tient la boutique d’e-commerce.

Dans la pratique, la mission de celle-ci se limite au marketing stratégique des produits d’une autre entreprise (le réel vendeur ou le grossiste). Cette dernière s’occupe de la gestion des stocks et de l’ensemble de la chaîne logistique incluant la livraison. Le détaillant (ou distributeur ou revendeur) peut, alors, être considéré comme l’intermédiaire entre les clients et le fournisseur. Il tire ses bénéfices des plus-values réalisées sur chaque commande d’un client.

Par exemple, s’il a vendu un produit payé à 50 € à 100 €, il a gagné 50 €. Cependant, il doit encore déduire de cette somme les dépenses qu’il a dû engager pour générer du trafic sur son site web. La rentabilité de ce genre d’activité est, de ce fait, variable. Elle dépend de la stratégie marketing du détaillant et de sa capacité à attirer des clients.

À quels avantages faut-il s’attendre ?

Le principal avantage du dropshipping réside dans le fait que les risques financiers encourus sont relativement faibles. L’investissement initial requis est peu coûteux, car le distributeur n’est pas obligé d’ouvrir un local commercial et d’acheter du matériel. Tout ce qu’il lui faut, c’est un site internet qu’il va devoir créer, gérer et mettre à jour régulièrement. Il n’a même pas à vérifier l’état, l’écoulement ou l’épuisement des stocks. Il ne pense qu’à la stratégie qu’il doit mettre en place pour améliorer la visibilité de sa boutique d’e-commerce et pour générer des revenus. Le grossiste, lui, a l’opportunité de se concentrer pleinement sur le cœur de son activité : la logistique.

Qu’en est-il des inconvénients ?

Le dropshipping présente trois principaux inconvénients :

la dépendance au fournisseur ;

la mise en vente de produits similaires à ceux des concurrents (les mêmes articles sont présents sur d’autres sites d’e-commerce : compétition féroce) ;

l’absence de contrôle sur la qualité des produits et sur la livraison.

Afin de réussir dans ce domaine, il est essentiel de savoir résoudre ces problèmes et les transformer en opportunités. Vous êtes obligé de faire preuve d’imagination, de créativité, de détermination et de discernement.

La première chose à faire pour se lancer dans le dropshipping est de choisir un secteur d’activité (exemples : produits bio, produits made in France, produits électroniques, etc.). Ensuite, vous devez opter pour un statut juridique particulier : entreprise individuelle, SARL, SA, SAS, etc. Puis, il vous faut trouver des fournisseurs et créer votre propre site d’e-commerce. Enfin, vous devez rédiger des fiches produits et mettre en place une bonne stratégie de communication.