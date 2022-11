La France investit 4 millions d’euros dans cette école : la future élite de la cybersécurité ?

C’est un fait, la France souffre d’une pénurie sévère en spécialistes en cybersécurité, chose que cette école à Lyon tente de résoudre. L’établissement vient d’obtenir un financement de 4 millions d’euros pour poursuivre ses ambitions de former les futurs acteurs de la sécurité informatique.

Former des spécialistes accomplis en cybersécurité

La France, comme de nombreux pays, manque cruellement de main-d’œuvre en cybersécurité. Un constat amer face au besoin urgent des entreprises, des organisations et des gouvernements.

La société de cybersécurité américaine Trellix, a mené une étude sur le sujet. Les chiffres sont éloquents. 83 % des professionnels français estiment que le déficit de professionnels qualifiés en cybersécurité handicapait les entreprises, d’après les conclusions de l’enquête.

La Cybersecurity Business School (CSB.School) établie à Lyon qui vient d’ouvrir ses portes au mois de septembre dernier se veut participer à la résolution de ce problème. La solution se trouve dans la formation de professionnels qualifiés.

CSB.School ne veut pas seulement former de purs techniciens. L’école vise selon ses termes à former davantage de managers et stratèges de la cybersécurité ainsi que des spécialistes en cybersécurité industrielle. Pour atteindre leur objectif, l’établissement a initié des levées de fonds. La première lui a permis d’obtenir un financement de 4 millions d’euros.

Zéro frais de scolarité pour cette nouvelle école en cybersécurité

Les fonds obtenus permettront entre autres de financer l’aménagement des locaux. Ils serviront également à mettre en place toutes les technologies nécessaires au bon fonctionnement des formations.

Cette nouvelle école en cybersécurité propose des formations en alternance pour lesquelles les entreprises prennent en charge l’intégralité des frais. Cela inclut les frais de formation et de certification.

Cela est valable pour le cursus de Bachelor spécialiste en cybersécurité et le parcours de Mastère manager en cybersécurité. Pour peaufiner leur formation, les étudiants (ils sont au nombre de 150 jusqu’ici) ont accès à un laboratoire de simulation.