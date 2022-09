École Polytechnique Executive Education : une offre de formation professionnelle de haut niveau en Data Science

L’École Polytechnique Executive Education propose deux formations professionnelles en Data Science et IA. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces programmes permettant de développer les compétences attendues par les entreprises pour des métiers qui recrutent.

Le Big Data et les stratégies de transformation digitale des organisations

Au fil des dernières années, l’essor du Big Data a redéfini le monde de l’entreprise. Les vastes volumes de données constituent de précieuses ressources pour les organisations de tous les secteurs et sont exploitées pour la prise de décisions stratégiques.

À l’inverse, les entreprises n’adoptant pas la Data Science risquent d’être dépassées par la concurrence. L’analyse de données est donc devenue une pratique incontournable pour un grand nombre d’organisations.

Cette pratique nécessite l’usage de nouvelles technologies mais requiert aussi la mise en place de processus et le développement d’une culture d’entreprise. Cependant, de nombreuses organisations échouent à finaliser cette mutation pour devenir « data-driven ».

Ce terme qualifie une entreprise exploitant l’analyse des données pour orienter le développement de son activité. Une telle organisation se base sur les résultats des analyses pour prendre ses décisions stratégiques, plutôt que de se fier à l’instinct de ses dirigeants ou aux pressions externes.

Selon le rapport Data and AI Leadership Executive Survey 2022 de New Vantage Partners, 97% des entreprises investissent dans les initiatives Data mais seules 47% estiment être compétitives dans ce domaine. Seules 27% affirment avoir créé une organisation data-driven, et 19% indiquent avoir établi une culture de la donnée.

C’est précisément ce qui empêche les entreprises de tirer profit des données dont elles disposent. Afin d’y parvenir, les données et l’analyse ne doivent pas être l’apanage d’une poignée d’experts techniques.

Pour surmonter cet obstacle, les cadres et les dirigeants doivent acquérir une « Data Literacy » : une capacité à comprendre la science des données, à manier les techniques élémentaires d’analyse, à interpréter les résultats et à collaborer efficacement avec les Data Scientists.

Ils doivent aussi comprendre comment l’analyse de données, le Machine Learning et l’IA peuvent impacter leur organisation et leur domaine d’activité. Cette qualification est indispensable pour exploiter les données massives dans le contexte du secteur d’activité, afin de guider la croissance de l’entreprise et d’atteindre ses objectifs.

Par conséquent, le développement des compétences en Data Science est devenu impératif. Pour acquérir cette aptitude, de nombreux cadres et managers choisissent de suivre une formation professionnelle dédiée à la science des données ou à l’intelligence artificielle.

Ce type de programme, compatible avec une activité professionnelle, permet d’apprendre à utiliser les algorithmes et les techniques d’analyse dans le contexte de l’entreprise et de son activité. Les cadres peuvent alors se former à la Data Science et obtenir une certification reconnue. Pour former les actifs à la Data Science et à l’IA, l’École Polytechnique Executive Education propose deux formations professionnelles certifiantes : Data Science Starter Program, et Advanced AI for Data Analysis.

Data Science Starter Program : découvrir la science des données

La formation Data Science Starter Program vous permettra de vous initier aux outils méthodologiques d’exploitation des données. Les prérequis attendus sont une expérience en programmation ainsi que des bases en probabilités et statistiques.

Le programme couvre le prétraitement et la visualisation des données, l’analyse et le Machine Learning, le Deep Learning, les bases de données et les outils Big Data.

L’objectif du cursus est de comprendre et de s’approprier la science des données, d’appréhender les enjeux du Big Data, de maîtriser les outils et techniques d’analyse des données et de découvrir comment les appliquer à ses missions professionnelles. Le but est aussi d’acquérir un niveau de compréhension suffisant pour interagir avec les spécialistes tels que les Data Scientists dans un cadre professionnel ou académique.

Vous avez un profil technique avec une expérience en programmation (R, Python ou autre langage) et des bases en probabilités et statistiques, ce programme s’adresse à vous.

À la fin du parcours, vous serez notamment capable d’expliquer les résultats d’une analyse de données, de concevoir et piloter l’exploitation des données, mais aussi de superviser la réalisation d’un projet de Data Science.

Outre les cours, la formation comprend des études de cas pratiques, des études de témoignages d’industriels et de chercheurs, ainsi qu’un travail personnel sous forme de projet.

Vous pouvez travailler sur votre propre projet pour en explorer le potentiel. C’est une opportunité de recevoir des conseils personnalisés et d’élaborer votre stratégie !

Cette formation est certifiante. Pour obtenir cette certification professionnelle, vous devrez rédiger un mémoire sur un projet professionnel et le soutenir devant un jury.

Ce programme certifiant, reconnu par France Compétences, permet de bénéficier de différents dispositifs de financement, souvent cumulables suivant votre profil (CPF, abondement entreprise, aide régionale, etc).

Ce programme s’étend sur 140 heures réparties sur 20 jours. La prochaine session aura lieu du 7 avril au 1er juillet 2023, sur le campus de l’École polytechnique, à Palaiseau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation, ne manquez pas le webinaire d’information qui se déroulera le mardi 18 octobre 2022, à 13h, avec le responsable pédagogique du programme : Erwan LE PENNEC, Professeur au département de mathématiques appliquées de l’École polytechnique. Pour vous y inscrire dès à présent, c’est via ce lien.

Advanced AI for Data Analysis Program : exploiter l’IA pour l’analyse de données

Outre une augmentation exponentielle de volume, la complexité de la gestion des données ne cesse de s’intensifier. Chaque jour, de vastes quantités de données non structurées sont générées telles que des textes, des images, des fichiers audio, vidéo ou des relevés temporels.

Ces contenus générés par les nouvelles technologies numériques offrent de nouvelles opportunités, mais l’analyse de ces données est plus difficile. Depuis plusieurs années, de nouvelles méthodes d’intelligence artificielle ont vu le jour pour relever ce défi.

Les techniques comme le Deep Learning et le Reinforcement Learning permettent d’extraire de larges volumes d’informations très rapidement et de résoudre des problèmes complexes, en exploitant une grande puissance de calcul.

Afin d’apprendre à manier ces nouvelles méthodes, il est nécessaire d’aller au-delà des fondamentaux de la Data Science. Le programme Advanced AI for Data Analysis, conçu et proposé par l’École Polytechnique Executive Education, vous permettra de devenir de véritables spécialistes du Big Data. Vous apprendrez à collecter, modéliser, stocker et analyser la donnée. Le programme est dispensé par les meilleurs professeurs, chercheurs et experts reconnus dans le domaine de l’IA et de l’analyse de la donnée industrielle ainsi que par des professeurs ou enseignants chercheurs de l’X.

Vous êtes chefs de projet, consultants, Data Scientists ou Data Analysts, ce programme s’adresse à vous. Des connaissances en sciences des données sont exigées, notamment sur les algorithmes et le Machine Learning. Une première expérience en NLP, Deep Learning ou Graph Mining est aussi souhaitée.

Des compétences en bases de données, en programmation Python et en mathématiques sont également requises. Par ailleurs, les modules sont enseignés en anglais ou en français selon le profil des participants et les supports de cours sont en anglais.

Le but de la formation est de vous apprendre à utiliser les réseaux de neurones et le Deep Learning sur des Big Data non structurées telles que des textes et des graphes. Ainsi, à la fin du parcours, vous maîtriserez les techniques d’analyse les plus récentes.

Vous aurez également acquis des compétences sur les méthodes de Machine Learning, le Deep Learning pour les graphes, les problèmes de minage de texte et d’analyse du langage naturel. Enfin vous connaîtrez les algorithmes IA pour développer le commerce en ligne, détecter la fraude et extraire des connaissances depuis le web.

À la fin du parcours, vous participerez au Data Challenge en appliquant les techniques abordées pendant les cours pour résoudre une étude de cas de problème industriel ou académique. Par groupe, vous aurez deux jours pour réaliser une analyse complète du sujet.

Cette formation est certifiante. Pour obtenir cette certification professionnelle, vous devrez rédiger un mémoire sur un projet professionnel et réussir votre soutenance individuelle ou collective devant un jury.

Ce programme certifiant, reconnu par France Compétences, permet de bénéficier de différents dispositifs de financement, souvent cumulables suivant votre profil (CPF, abondement entreprise, aide régionale, etc).

La formation Advanced AI for Data analysis se déroule à distance et dure 77 heures, réparties sur 11 jours. La prochaine session démarre le 21 octobre 2022 prochain.

Ce programme vous permettra de prendre de nouvelles responsabilités dans votre organisation ou de devenir un professionnel reconnu en Data Science .

Pourquoi se former en Data Science ?

La capacité à acquérir de nouvelles compétences et expertises techniques en continu est aujourd’hui l’un des facteurs d’évolution de carrière les plus importants.

Pour cause, l’innovation technologique est de plus en plus rapide. Les professionnels doivent suivre ce rythme effréné en apprenant à manier les nouveaux outils et techniques. Continuer à se former tout au long de sa carrière est le meilleur moyen d’y parvenir.

Les formations certifiantes professionnelles présentent, en effet, plusieurs avantages majeurs par rapport à un diplôme universitaire classique, à un BootCamp ou autre type de programme court.

Elles prennent tout d’abord en compte les contraintes des salariés et le rythme de formation est compatible avec le maintien d’une activité professionnelle à temps plein.

Par rapport à un BootCamp, une formation certifiante couvre davantage de sujets et permet d’acquérir une plus large variété de compétences en Data Science : mathématiques, statistiques, programmation, bases de données, algorithmes, visualisation…

Les différents sujets sont abordés en profondeur, et des travaux pratiques permettent d’appliquer les compétences acquises sur des cas d’usage concrets tirés du monde réel. Ainsi, les programmes sont généralement adaptés aux besoins des industries et des employeurs.

De plus, certains cursus permettent d’obtenir une certification professionnelle reconnue sur le marché du travail.

Enfin, selon une étude menée par Business Wire, le passage d’une certification est suivi par une augmentation de salaire comprise entre 20% et 40%.

Pourquoi choisir l’École Polytechnique Executive Education ?

Il existe de nombreuses formations professionnelles, proposées par des universités traditionnelles ou par des organismes spécialisés. Toutefois, il est essentiel de choisir une formation dont le programme et les méthodes pédagogiques correspondent à vos attentes.

L’École Polytechnique Executive Education est reconnue pour son excellence scientifique et ses programmes de formation à fort impact opérationnel.

L’approche pédagogique originale s’inscrit dans la philosophie de l’École polytechnique qui depuis sa création en 1794, produit et partage des connaissances pluridisciplinaires au plus haut niveau pour ses élèves, pour les entreprises et pour la société.

Les programmes, compatibles avec une activité professionnelle, permettent d’obtenir une certification reconnue, et sont construits par les meilleurs experts des sujets. Ils sont très présents tout au long du cursus pour échanger avec les participants.

En résumé, l’École Polytechnique Executive Education propose des formations professionnelles de haut niveau en Data Science permettant d’activer des compétences liées aux technologies disruptives grâce à des pédagogies actives, adaptées aux environnements professionnels. Découvrez l’ensemble de l’offre de formation de l’institution EN CLIQUANT ICI !