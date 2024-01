La poussette Ella introduit l’IA dans la puériculture : jamais trop tôt pour la tech ?

Adieu les poussettes traditionnelles, bonjour Ella ! Conçue par Glüxkind, cette poussette équipée d’une intelligence artificielle a émerveillé les foules au CES 2024 à Las Vegas. Ella n’est pas seulement une poussette, c’est une révolution qui promet de transformer les promenades en un jeu d’enfant. Kevin Huang, le visionnaire derrière ce projet, a conçu Ella pour répondre aux besoins des parents modernes, combinant confort pour le bébé et facilité d’utilisation pour les parents.

Allier confort et technologie : la vision d’Ella pour nos bébés

Ella se distingue par ses caractéristiques innovantes : une assistance adaptative à la poussée et au freinage, un mode mains libres et des fonctions de confort pour le bébé comme le mode « Rock-My-Baby » et la diffusion de bruits blancs. Ces fonctionnalités rendent les promenades plus aisées sur tous types de terrains et contribuent à apaiser les bébés durant leurs déplacements. Son design, inspiré des véhicules électriques, intègre des capteurs à 360 degrés pour une détection environnementale en temps réel, offrant une expérience proche de l’autonomie.

Durabilité et inclusivité

En plus de son intelligence, Ella affiche un engagement en faveur de l’écologie avec l’utilisation de matériaux durables et sûrs pour l’environnement et les enfants. Son allure élégante, en noir et gris, vise une approche inclusive, convenant à toutes les familles. Cette poussette est alimentée par une batterie rechargeable avec une autonomie de huit heures, soulignant une fois de plus son côté pratique et éco-responsable.

La poussette Ella est commercialisée au prix de 3 800 $ pour sa version « fondateur », un tarif qui reflète son avancée technologique et ses fonctionnalités uniques. Malgré ce coût conséquent, la demande pour Ella semble forte, avec un stock déjà épuisé peu après sa présentation, indiquant un vif intérêt des parents pour une expérience enrichie et facilitée par la technologie.