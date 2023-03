En guerre contre l’IA woke, Elon Musk va créer un rival de ChatGPT

Elon Musk a entamé un projet de recherche dans l’IA afin de développer un rival de ChatGPT. L’aboutissement de ce projet pourrait modifier notre manière d’interagir avec les programmes automatisés.

Ces dernières années, les grandes entreprises technologiques portent un intérêt particulier à l’intelligence artificielle. Toutefois, Elon Musk s’inquiète des dérives de l’IA woke, qu’il juge dangereuse pour l’humanité. Afin de faire face à cette menace, Musk a lancé un programme de recherche visant à développer une IA inédite.

Elon Musk se lance dans la course à l’IA : le rival de ChatGPT en vue ?

Elon Musk, l’entrepreneur renommé, s’engage dans la compétition de l’intelligence artificielle en vue de rivaliser avec ChatGPT, le chatbot très populaire d’OpenAI. Bien que Musk ait déjà créé plusieurs entreprises axées sur l’innovation technologique, il n’a pas encore réussi à égaler les progrès remarquables du modèle GPT-3. Toutefois, avec sa passion pour l’innovation et son expérience dans le domaine de l’IA, il est tout à fait possible que Musk développe une alternative convaincante au chatbot d’OpenAI.

Les chercheurs en IA ont déjà été contactés par Musk pour participer à la création d’un laboratoire de recherche. Parmi eux, Igor Babuschkin, un ancien de DeepMind AI d’Alphabet. Selon une source proche du sujet, le projet est encore à ses débuts. Cependant, la collaboration de Babuschkin avec Musk pourrait être un premier pas vers le développement à long terme d’une IA plus avancée et plus rapide que ChatGPT.

Elon Musk se retire d’OpenAI mais poursuit ses recherches sur l’IA

En 2015, Elon Musk a cofondé OpenAI en collaboration avec Sam Altman, président de Y Combinator, un accélérateur de startups de renom. L’objectif de Musk était de créer une organisation qui surveille et développe l’IA de manière responsable. Il a exercé la fonction de président d’OpenAI pendant une durée de trois ans, mais il a pris sa retraite en 2018 en raison de préoccupations relatives à un conflit d’intérêts.

Bien que sa participation à OpenAI ait pris fin, Musk a continué à poursuivre ses recherches sur l’IA à travers ses autres entreprises comme Tesla et SpaceX. En tant que fondateur et PDG de ces deux entreprises, Musk a probablement les ressources et l’expertise nécessaires pour continuer à mener des recherches de pointe dans le domaine de l’IA.

Rival de ChatpGPT : les fonctionnalités attendues

Avec cette annonce d’Elon Musk, de nombreuses questions surgissent quant aux fonctionnalités que cette alternative pourrait proposer. L’un des défis de la création d’une IA rivalisant avec ChatGPT serait de s’assurer qu’elle puisse comprendre et répondre à des requêtes complexes, tout en maintenant une conversation naturelle.

Pour y parvenir, il serait peut-être nécessaire de développer des algorithmes plus avancés qui seraient capables de comprendre les nuances du langage humain et de l’interpréter correctement. Un autre aspect important serait la capacité de l’IA à apprendre et à s’adapter rapidement aux nouvelles informations pour fournir des réponses précises et pertinentes.

Elon Musk pourrait également intégrer des fonctionnalités innovantes, telles que la reconnaissance vocale et la vision par ordinateur, pour offrir une expérience utilisateur améliorée.

Par ailleurs, la création d’un rival crédible à ChatGPT nécessiterait des investissements massifs en recherche et développement. Toutefois, si Musk y parvient, il pourrait bouleverser le marché de l’IA et changer notre façon d’interagir avec les machines.