ChatGPT : un développeur utilise GPT-3 pour concevoir une super Siri

En utilisant la puissance de ChatGPT, ce développeur a créé une version super intelligente de Siri qui s’adapte à vos besoins.

Chatgpt est une technologie de pointe qui permet aux développeurs de créer des applications plus intelligentes et plus interactives. Un développeur a récemment utilisé cette technologie pour créer une version plus améliorée de l’assistant vocal d’Apple. Cette nouvelle version peut comprendre les questions complexes et fournir des réponses personnalisées basées sur vos informations personnelles.

ChatGPT augmente le champ de compréhension de Siri

Le développeur Mate Marschalko a fait sensation en présentant une IA qui combine la puissance de ChatGPT et la voix de Siri. Cette nouvelle version est capable d’interagir avec l’utilisateur et de comprendre ses intentions. Cela lui permet d’obtenir des réponses plus rapides et plus précises. De plus, elle peut apprendre les habitudes et les goûts personnels de l’utilisateur afin de mieux répondre à ses demandes.

Sur une vidéo publiée sur Reddit, Marschalko donne des instructions de plus en plus complexes à l’IA. Dans un exemple, Marschalko dit « Hier, j’ai mis du temps à m’endormir. Avez-vous des suggestions pour m’aider à mieux dormir ? » À cela, l’assistant répond en suggérant de prendre un bain chaud, de lire un livre et d’éviter la caféine. Dans un autre exemple, on peut voir le développeur dire : « Remarquez que j’enregistre cette vidéo dans l’obscurité, au bureau. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ? » et l’assistant s’empresse d’allumer la lumière.

Cette innovation technologique ouvre la voie à une nouvelle ère pour le secteur des assistants vocaux intelligents, offrant aux utilisateurs une expérience interactive encore meilleure que jamais. Avec cette avancée technologique, Mate Marschalko a montré qu’il est possible d’améliorer la qualité des assistants vocaux existants et de créer un nouveau qui puisse interagir naturellement avec l’utilisateur.

Siri : une version plus facile à concevoir avec ChatGPT ?

Siri est une application d’intelligence artificielle développée par Apple et disponible sur les appareils iOS. Elle permet à l’utilisateur de poser des questions ou de donner des instructions vocales pour trouver rapidement des informations, envoyer un message, régler une alarme et bien plus encore.

D’après Marschalko, cette nouvelle version de Siri peut-être conçue en moins d’une heure. Il confirme également que presque tout le monde peut fusionner Siri avec GPT-3 avec une base en programmation.

« J’ai pu réaliser tout cela en demandant à GPT-3 dans mon invite de se faire passer pour mon assistant domestique. L’IA a répertorié les éléments de ma maison, quelques autres détails sur l’heure et l’emplacement. Puis, je lui ai demandé de répondre dans un format de données structuré en utilisant Siri comme seul raccourci », a-t-il écrit.

Bien que les explications de Marschalko semblent pertinentes, l’accessibilité aux ressources n’est pas vraiment à la portée de tous. En effet, les requêtes API adressées à GPT-3 coûtent environ 0,014 dollar par requête. En outre, Siri n’est pas encore un programme open source. Ce qui signifie qu’il faut l’approbation d’Apple pour pouvoir déployer légalement une version bidouillée de l’assistante vocale.