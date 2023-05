Coup de filet sur le Dark Web : Europol arrête les dealers par centaines

Après le démantèlement d’Hydra, le plus grand marketplace du Dark Web en avril dernier, Europol arrête cette fois-ci des centaines de dealers opérant sur ces marchés noirs du Web.

Entre les dealers du Dark Web et les autorités, la guerre est loin d’être terminée. Mais dans cette lutte acharnée, Europol remporte encore une fois la bataille. Après avoir réussi à fermer le marketplace Hydra en avril, Europol a cette fois-ci arrêté 288 suspects impliqués dans un vaste réseau de trafic de drogue sur le Dark Web.

L’opération baptisée SpecTor, a conjointement été menée par les autorités de neufs pays : l’Allemagne, l’Autriche, la France, les Pays-Bas, la Pologne, le Brésil, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suisse. Les autorités de chaque pays ont mené des actions distinctes, mais complémentaires qui ont permis cette arrestation.

