Expleo réussit le lancement du nanosatellite ENSO pour surveiller l’activité solaire

Toulouse, France, 04 décembre 2023. Expleo a annoncé aujourd’hui le lancement réussi de son premier nanosatellite ENSO. Ce dernier a été développé en partenariat avec le Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM). Ce nanosatellite, lancé depuis la Californie à bord de la fusée SpaceX Falcon 9, mènera une mission de 4 ans pour surveiller l’activité solaire et son impact sur l’atmosphère terrestre.

ENSO, un nanosatellite pour l’observation de l’activité solaire

ENSO, abréviation d’Expleo Nanosatellite for Solar irradiance Observation, est un CubeSat de seulement 10x10x10cm pesant un peu plus de 1kg. Il intègre une antenne de six mètres qui se déploie après le lancement, ainsi qu’un système de caméra pour soutenir les missions de collecte de données secondaires.

Une mission de 4 ans

Sa mission principale débutera une fois son antenne déployée. ENSO utilisera une balise haute fréquence pour mesurer l’ionosphère. Les données collectées seront envoyées aux stations terrestres SANSA situées en Antarctique. Ces dernières contribueront ainsi à une meilleure compréhension de l’impact de l’activité solaire sur notre atmosphère.

La mission principale d’ENSO durera environ 4 ans, avec une fin de vie prévue en 2027. Ce succès ouvre la voie à de futures initiatives de R&D, telles qu’ExpleoLissa. Ce sera une solution logicielle reconfigurable pour les nanosatellites en orbite.

Des technologies de pointe au service de la science

Le projet ENSO combine l’expertise d’Expleo en ingénierie systèmes, conception électronique, logiciel embarqué, qualité, assemblage, intégration et test (AIT) avec l’expérience du CSUM dans le domaine des nanosatellites. L’équipe a soumis le nanosatellite à des tests rigoureux. Ces tests comprennent des essais sur pot vibrant et en chambre à vide thermique du CSUM.

Expleo et CSUM, une collaboration fructueuse dans le NewSpace

Jeff Hoyle, EVP – Global Aero, Space and Defence chez Expleo, a commenté : « Les nanosatellites incarnent la révolution du NewSpace, offrant une solution robuste et rentable pour l’exploration et la surveillance spatiale. Avec le lancement d’ENSO, nous avons acquis l’expertise nécessaire pour le développement, l’intégration et le déploiement de charges utiles de nanosatellites, et nous sommes prêts à soutenir les activités NewSpace de nos partenaires. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.