Ce pays musulman remplace les femmes journalistes par l’IA

Vêtue d’une veste noire et d’un tee-shirt blanc, cette IA pourrait changer l’avenir professionnel des femmes journalistes dans ce pays. Alors que certains s’enthousiasment pour cette innovation, d’autres s’inquiètent de l’équité et de la diversité dans les médias.

L’intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde du journalisme. En effet, un média basé dans un pays musulman a eu l’initiative de remplacer les présentatrices par un avatar numérique. Ce dernier est capable de lire le texte en direct, de manière fluide et naturelle, tout en s’adaptant à l’intonation et à l’émotion appropriées. Bien que cette technologie soit encore en développement, elle suscite déjà des débats sur l’avenir de la profession de journaliste.

Des femmes journalistes virtuelles grâce à l’IA : Fedha, la pionnière au Koweït !

D’après un média établi au Koweït, une présentatrice virtuelle a été créée à l’aide du traitement automatique du langage naturel. Ce dernier, nommé « Fedha », sera utilisé pour la présentation de bulletins d’informations en ligne. Récemment, Kuwait News a présenté Fedha sur son compte Twitter sous la forme d’une femme portant une veste noire et un t-shirt blanc, les cheveux détachés. En arabe, elle s’est identifiée comme étant la première présentatrice travaillant avec l’intelligence artificielle pour Kuwait News.

"I am Fedha, the first broadcaster in Kuwait that operates using Artificial Intelligence at the Kuwait News Cooperation. What type of news are you most interested in? Let us hear your thoughts." pic.twitter.com/EaYXUNqxbb — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 11, 2023

Abdullah Boftain, rédacteur en chef adjoint du plus ancien journal anglais de la région du Golfe, le Koweït Times, a donné son opinion. C’est un test visant à explorer le potentiel du système autonome en matière de production de contenus innovants et originaux. Un jour, Fedha pourrait également présenter les bulletins d’informations en utilisant l’accent koweïtien. Le compte Twitter de Kuwait News, qui compte 1,2 million d’abonnés, pourrait être piloté par cette innovation technologique.

Impact de l’IA sur la liberté de presse des femmes journalistes au Koweït

D’après les dires de M. Boftain, le personnage de Fedha incarne l’argent et la modernité en associant le terme communément utilisé au Koweït. Cela désigne l’argent avec l’apparence argentée et métallique souvent attribuée aux robots. En outre, la présentatrice blonde aux yeux clairs représente la diversité ethnique de la population koweïtienne. Il comprend à la fois des Koweïtiens et des expatriés. M. Boftain a affirmé que Fedha englobe l’ensemble des individus.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo initiale de treize secondes a engendré une variété de réactions. Les journalistes ont aussi participé au commentaire de cette vidéo.

Les algorithmes autonomes sont en constante évolution à travers le monde et elle peut apporter des avantages potentiels dans divers domaines. En revanche, certaines personnes s’inquiètent de sa capacité à répandre de fausses informations et à menacer l’emploi et l’intégrité artistique. Il est également important de noter que le Koweït occupe une position peu enviable dans le classement mondial de liberté journalistique. Il se classe à la place de 158 parmi 180 pays évalués.

L’attention est portée sur l’IA cette année

L’impact de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne des êtres humains est de plus en plus visible. Les progrès apportés par cette technologie ont conduit à des avancées dans de nombreux domaines, notamment la médecine, la finance, les transports et la sécurité. Par exemple, les chatbots permettent de répondre aux demandes des clients. De plus, les voitures autonomes facilitent les déplacements, les systèmes de surveillance utilisent le machine learning pour détecter les menaces potentielles. Les médecins peuvent utiliser des algorithmes pour diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les maladies.

Cependant, l’informatique cognitive soulève également des préoccupations quant à la vie privée, la sécurité et la discrimination. Les systèmes de reconnaissance faciale et de surveillance peuvent être utilisés pour violer la vie privée des gens. En plus de cela, les algorithmes peuvent être biaisés envers certains groupes, entraînant ainsi des discriminations.