DeepPRO : Forterro et Prodaso optimisent la production avec l’IA et IoT

Forterro, un leader européen dans les solutions logicielles ERP pour l'industrie, a récemment acquis Prodaso, une startup allemande innovante spécialisée dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) pour les processus de fabrication.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de Forterro. De ce fait, elle vise à renforcer ses capacités technologiques et à offrir des solutions encore plus performantes à ses clients.

DeepPRO : la technologie révolutionnaire de Prodaso

DeepPRO, le produit phare de Prodaso, est une plateforme capable de créer un jumeau numérique des ateliers de production. Cette technologie permet une surveillance en temps réel des processus de fabrication. Par conséquent, elle offre une transparence totale et une optimisation continue.

Grâce à des algorithmes sophistiqués basés sur l'IA, DeepPRO détecte les anomalies et identifie les conditions de fonctionnement optimales. Cela réduit ainsi les temps d'arrêt et les déchets.

Un partenariat stratégique

Selon Marcus Pannier, Président régional pour l'Europe centrale chez Forterro, cette acquisition est une étape stratégique pour l'entreprise.

« Notre objectif est de fournir à nos clients les outils les plus innovants pour améliorer leur production. L'intégration de la technologie de Prodaso nous permet de renforcer notre offre avec des solutions intelligentes et adaptatives, » explique-t-il.

Une vision commune et des synergies

Nicolaos Debowiak, cofondateur de Prodaso, voit cette acquisition comme une opportunité idéale pour atteindre leurs objectifs plus rapidement. « Forterro partage notre vision d'une industrie optimisée par l'IA. Grâce à leurs ressources et à leur expertise en marketing et en ventes, nous pouvons nous développer plus rapidement sur le marché européen, » déclare-t-il.

Cette synergie promet une croissance rapide et une amélioration continue des solutions proposées.

Avantages clés pour les clients

L'intégration de DeepPRO dans les solutions ERP de Forterro offre de nombreux avantages aux clients, parmi lesquels :

Efficacité des ressources et fiabilité des livraisons : les algorithmes d'IA optimisent la gestion des ressources et la planification des livraisons.

: les algorithmes d'IA optimisent la gestion des ressources et la planification des livraisons. Économies de temps et de coûts : la production sans papier garantit des données actualisées et accessibles de partout. Cela réduit ainsi les coûts opérationnels.

: la production sans papier garantit des données actualisées et accessibles de partout. Cela réduit ainsi les coûts opérationnels. Démarrage rapide et optimal : la mise en œuvre de DeepPRO est rapide et ne nécessite pas de maintenance complexe.

: la mise en œuvre de DeepPRO est rapide et ne nécessite pas de maintenance complexe. Qualité accrue et réduction des erreurs : la détection précoce des anomalies permet d'améliorer la qualité des produits et de réduire les erreurs.

Innovation en planification de la production

La planification intelligente de Prodaso permet une optimisation continue des programmes de fabrication en temps réel. Cette capacité d'ajustement rapide maximise l'efficacité opérationnelle. En combinant les technologies de Prodaso avec les solutions existantes de Forterro, les entreprises peuvent s'attendre à des innovations significatives dans le domaine des logiciels APS (Advanced Planning & Scheduling).

L'acquisition de Prodaso par Forterro représente une avancée majeure vers des solutions ERP plus intelligentes et intégrées. Cette collaboration permet à Forterro de renforcer sa position sur le marché en offrant des outils innovants qui améliorent la productivité et la compétitivité des entreprises. Elle témoigne également de l'engagement de Forterro à rester à la pointe de la technologie et à répondre aux besoins croissants de l'industrie.

Forterro et Prodaso s'unissent pour créer un futur où l'IA et l'IoT jouent un rôle central dans l'optimisation des processus de fabrication. Cette collaboration garantit ainsi une production plus efficace, durable et rentable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

