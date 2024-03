Fortnite piraté ? Un groupe de hackers revendique l’attaque d’Epic Games

Fraude professionnelle, attaques sur les serveurs d'Epic Games, les avis divergent en ce qui concerne un événement récent concernant Fortnite. En tout cas, il s'agit d'une violation d'Epic Games, un acte que le groupe de pirates a démenti.

De leur côté, les pirates, dénommés Mogilevich, voient les choses autrement. « Nous n'avions jamais comme ambition de pirater Fortnite. Il s'agissait tout simplement d'une ruse pour faire croire aux vrais pirates que nous disposons du matériel nécessaire pour pirater les grandes entreprises comme Epic Games. Cela nous permettrait de vendre l'outil une fois la démonstration faite », a déclaré leur porte-parole.

Négligence ou mal-entendu ?

Suite au récent événement dont Epic Games a été victime, le groupe se faisant appelé Mogilevich a fait une autre déclaration : bien que l'attaque ait été discrète, nous affirmons avoir mené une attaque contre les serveurs d'Epic Games ».

D'après leur dire, ils affirment avoir accédé à des données sensibles. Notamment des mails, des informations de paiement, ainsi que des mots de passe et des codes sources de certains logiciels. Par contre, on n'a pas encore affirmé s'il s'agissait des données du personnel d'Epci Games ou celles des joueurs. Mais au total, les données piratées sur Fortnite atteignent les 189 Go.

Parallèlement le groupe Mogilevich aurait demandé une rançon de 15 000 $ à Epic Games. Selon les informations, ils ont fixé un deadline pour le paiement de la rançon : le 4 mars dernier. Sans quoi, ils ne restitueront pas les données extorquées. Mais on n'a vu aucune réaction d'Epic Games jusqu'à ce jour.

Les hackers ont réussi à pirater Fortnite, Epic Games reste sans voix

Malgré la présumée attaque qui a affecté les serveurs d'Epic Games, la société n'a pas encore émis de commentaire. Aucune publication n'a d'ailleurs été faite par la société jusqu'à aujourd'hui sur ces allégations. Par contre, ce n'est pas la première fois que Mogilevich attaque une entreprise d'une telle envergure. Il y a deux semaines, ce même groupe de hackers a également pris pour cible une filiale de Nissan, Infiniti USA.

CONFIRMÉ : Epic Games n'a pas été piraté.



Le groupe de ransomware a également admis avoir inventé le truc pour attaquer les pirates informatiques.



Le groupe est décrit comme des professionnels qui utilisent des noms célèbres pour assurer la visibilité et attirer les victimes… pic.twitter.com/ilmrBubuVX — 🦋MaelPapillon🦋 (@maelpapillon) March 4, 2024

Cet événement rappelle les attaques de ransomwares dont ont été victimes certains développeurs de jeux vidéo. Notamment Insomniac Games vers la fin 2023, ou encore le studio Spider-Man de PlayStation. Le point commun avec toutes ces attaques, c'est que les pirates demandent une rançon et menacent de publier les données volées si l'entreprise ne paie pas.

Quant à Capcom, la société a aussi déjà été victime de ransomware en 2020. Mais D'après la police européenne, elle a réussi à éliminer le groupe responsable.

