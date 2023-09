Gongbang : les étudiantes raffolent de cette nouvelle tendance TikTok

L’internet, avec ses vastes possibilités, offre de nouvelles façons d’aborder les études. La tendance récente du gongbang en est la preuve.

TikTok, une plateforme de médias sociaux populaire, combine éducation et divertissement. Le gongbang y est une nouvelle tendance qui aide les étudiants à étudier avec motivation. C’est un mélange intéressant de l’éducation traditionnelle et du numérique.

Qu’est-ce que le gongbang ?

Le gongbang n’est pas seulement un mot à la mode ; c’est une révolution dans la façon dont les étudiants abordent leurs études. Directement traduit par émission d’étude du coréen « Gongbu Bangsong », il s’agit de vidéos en direct de personnes en train d’étudier. À première vue, cela peut sembler ordinaire, voire ennuyeux. Pourtant, il répond à un besoin profond : la recherche de motivation et de camaraderie dans le voyage solitaire qu’est l’étude.

Les vidéos de gongbang ont gagné en popularité car elles offrent un sentiment de relaxation et de concentration. Au lieu de se sentir isolé en étudiant, vous pouvez maintenant rejoindre une communauté virtuelle. David Dieu, un fervent participant à cette tendance, explique : « En étudiant en direct, je me sens connecté. Savoir que d’autres me regardent me donne un sens de responsabilité. »

Les réseaux sociaux et les études : un duo compliqué ?

Les réseaux sociaux, malgré leurs avantages, présentent des défis pour les étudiants. Ils sont souvent considérés comme des distractions. David Dieu admet que l’algorithme de TikTok, par exemple, ne met pas toujours en avant les contenus éducatifs. « Il y a une mer de contenu, et tout n’est pas utile pour l’apprentissage, » dit-il.

Cependant, il y a aussi une face positive. Les plateformes sociales peuvent exposer les étudiants à des sujets auxquels ils n’auraient pas été confrontés autrement. De plus, avec des tendances comme le gongbang, elles peuvent également agir comme des outils de motivation.

Pourquoi le gongbang est plus qu’une simple tendance ?

Au cœur du phénomène gongbang se trouve une réalité universelle : l’étude peut être solitaire. Dans un monde où tout est de plus en plus connecté, les étudiants recherchent des moyens de combler ce vide. Le gongbang leur offre cette opportunité. Il transforme l’étude d’une tâche isolée en une expérience collective.

Ce n’est pas seulement l’acte de regarder quelqu’un étudier qui est bénéfique. C’est aussi le sentiment d’appartenir à une communauté, de savoir que d’autres personnes partagent vos défis, vos frustrations et vos triomphes. Pour beaucoup, cela peut faire toute la différence entre renoncer et persévérer.

David ajoute : « Quand je lance une session de gongbang, je reçois souvent des messages de remerciement. Les étudiants me disent à quel point cela les aide à rester concentrés. » Pour lui et pour beaucoup d’autres, le gongbang n’est pas une simple tendance ; c’est un mouvement.

Alors, que vous soyez un étudiant à la recherche de motivation ou simplement curieux de cette tendance, le gongbang a quelque chose à offrir. Dans un monde où l’apprentissage évolue constamment, il s’agit d’une illustration parfaite de la manière dont la technologie et la tradition peuvent fusionner pour créer quelque chose de vraiment unique.