Google Bard enfin dispo en France : comment utiliser le rival de ChatGPT ?

Google Bard est enfin disponible en France, ChatGPT n’a qu’à bien se tenir !

Google vient de lancer officiellement son IA révolutionnaire après des mois en version test dans des pays limités. Le chatbot n’est pas encore accessible dans tous les pays du monde entier, mais nous avons déjà la chance d’en profiter en France. Ce lancement s’accompagne également de nouvelles fonctionnalités. Découvrez les détails dans cet article.

Google Bard disponible en France : comment accéder à l’outil ?

Présenté comme le concurrent solide de ChatGPT, Bard est un assistant conversationnel développé par Google. Ce dernier possède son propre modèle, connu sous le nom de PaLM. Actuellement, c’est la nouvelle version PaLM 2 qui fait tourner Bard. Avec ce modèle de langage de pointe, le chatbot est prêt à transformer vos interactions en véritable chef-d’œuvre créatif.

Déjà disponible en version bêta depuis mars, Bard a été lancé uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais, après sa dernière mise à jour, Google a décidé d’accorder l’accès à son IA à tous les pays membres de l’Espace Économique Européen (EEE). Bien évidemment, la France en fait partie.

Par conséquent, il est temps d’expérimenter le rival de ChatGPT et de tester la puissance de son modèle de langage. Pour cela, vous pouvez accéder à Bard sur son site officiel bard.google.com.

📢 Bard est maintenant disponible en France 🇫🇷 !



Découvrez cette expérience créée par @Google pour stimuler votre imagination, booster votre efficacité et donner vie à vos idées.



Pour essayer Bard https://t.co/QoS7inaT20



Pour en savoir plus ⬇️ https://t.co/Kw6vfAkZxa — Google en France (@GoogleEnFrance) July 13, 2023

Google Bard : quelles sont les nouvelles fonctionnalités après la mise à jour ?

En même temps que son lancement officiel, Google a également dévoilé de nouvelles améliorations pour Bard. Les améliorations offrent ainsi une expérience conversationnelle encore plus riche et personnalisée.

L’une des fonctionnalités les plus notables est la capacité de Bard à prononcer ses réponses dans la langue souhaitée. Cette fonctionnalité est très pratique pour ceux qui veulent apprendre une nouvelle langue.

Pour profiter de cette option, il suffit d’entrer un prompt et de sélectionner l’icône du son. De plus, ces réponses vocales seront disponibles dans plus de 40 langues, offrant ainsi une portée mondiale à cette fonctionnalité.

En outre, Google a introduit la possibilité d’ajouter des images à vos prompts, ce qui ouvre de nouvelles perspectives créatives et pratiques. Il y a également d’autres améliorations, telles que la possibilité d’exporter les conversations vers Google Doc ou vers Gmail, et la personnalisation du style des réponses de Bard.

Ces nouvelles fonctionnalités renforcent l’expérience utilisateur en offrant des interactions plus fluides et adaptées aux préférences individuelles.

PaLM 2 : quelles sont les particularités de ce modèle de pointe ?

Le modèle de langage PaLM 2 de Google est la nouvelle génération de modèles de langage qui repousse les limites de la compréhension linguistique. Avec ses capacités avancées de raisonnement, de traduction multilingue et de programmation, PaLM 2 excelle dans des tâches complexes.

Le modèle peut décomposer des problèmes complexes en sous-tâches plus simples, comprendre les subtilités du langage humain et générer du code spécialisé dans différents langages.

En plus de sa puissance, PaLM 2 est construit avec une approche responsable de l’intelligence artificielle, évalué pour ses biais potentiels et ses utilisations futures. Cela signifie que le modèle adopte un traitement plus sécurisé sur l’utilisation des données.

Avec ce modèle, Google compte ouvrir de nouvelles perspectives pour des applications innovantes. Ainsi, le géant de la technologie promet d’améliorer notre façon de communiquer avec les machines, en rendant la compréhension du langage plus naturelle et fluide.