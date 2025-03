Google Hangouts : tout savoir sur cette messagerie instantanée

Google Hangouts a été progressivement remplacé par deux services distincts : Google Meet, dédié aux visioconférences, et Google Chat, pour la messagerie instantanée. Depuis novembre 2022, Google Hangouts n’est plus accessible.

À cet effet, Google Hangouts propose tout ce dont il est nécessaire pour la communication à distance. Qui plus est, la plateforme est simple à utiliser et représente un outil robuste aussi bien sur un plan professionnel que classique. Elle permet donc à ses utilisateurs de discuter instantanément et d’appeler par vidéo leurs collaborateurs à distance. Google Meet et Google Chat sont accessibles sur ordinateur, tablette et smartphone via une application dédiée ou directement depuis un navigateur web. Découvrons à travers ce dossier les caractéristiques et les fonctionnalités de la plateforme, mais aussi les avantages qu’elle peut apporter.

Google Hangouts pour les particuliers

Si le service de communication opère aussi bien sur un plan professionnel, il permet de se rapprocher sur un plan familial et privé. La crise sanitaire a accéléré l’adoption des outils de communication à distance, incitant Google à améliorer ses solutions de messagerie et de visioconférence.

À cet effet, Google Hangouts offre un service gratuit de chat, d’appel audio et d’appel vidéo. L’application classique permet aux utilisateurs de s’envoyer des messages en tête-à-tête ou en groupe de 150 personnes maximum. Il est aussi possible de converser en groupe limité avec d’autres personnes.

Utilisation de l’application Google Hangouts

Le moyen le plus simple et le plus efficace d’utiliser Hangouts est certainement l’application. Cette dernière étant compatible avec iOS et Android, plus besoin de se soucier des appareils utilisés. De plus, ceux qui ont un compte G Suite peuvent utiliser Hangouts Chat et Meet avec l’application. Cette dernière offre une expérience similaire à celle de Slack. Toutefois, le service intègre des fonctionnalités de recherche Google, et permet d’utiliser Google Docs, Slides et Sheets.

Même si Google compte rendre Hangouts Meet et Chat disponibles sans avoir besoin d’un compte G Suite, l’application standard est accessible à tous. En fait, elle peut être accessible directement en ligne et dispose d’une extension Google Chrome.

Démarrer une conversation ou un appel vidéo

Pour pouvoir démarrer une conversation ou un appel vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton vert et blanc « + », situé en bas de l’écran. Les options « Nouvelle conversation » et « Nouvel appel vidéo » apparaissent. Ensuite, vous pouvez saisir le nom et l’adresse électronique d’un utilisateur Hangouts pour démarrer une conversation.

Dans le cas où la personne n’utilise pas encore Hangouts lorsque vous saisissez son numéro ou son adresse, une invitation à utiliser le service lui sera transférée automatiquement. D’autre part, il est possible d’envoyer des messages à plusieurs personnes à la fois, en créant des groupes dédiés à cet effet.

Lors d’une vidéo qui regroupe plusieurs personnes, il suffit d’ajouter les contacts dans le champ de saisie au moment de lancer un appel vidéo. L’écran se partage au nombre de personnes présentes dans la vidéo.

Utiliser Hangouts sur navigateur web

Bien sûr, Hangouts peut être utilisé à partir du navigateur Web. Cependant, il faut disposer d’un microphone et d’une webcam pour réaliser des chats vidéo. Bien que la majorité des ordinateurs d’aujourd’hui disposent de tels outils, d’autres risquent de ne pas en avoir. Il faut alors les configurer pour qu’ils puissent effectuer ce genre d’action.

Une fois la configuration terminée, le service se trouve à l’adresse suivante : hangouts.google.com. Cette dernière peut également être saisie dans la barre de recherche. Pour pouvoir utiliser le service, il suffit de se connecter au compte Google. Une fois connectée, il sera plus facile de lancer des conversations et des textos.

Migration vers Google Chat

En 2021, Google a commencé la migration des utilisateurs de Hangouts vers Google Chat, et le service a été totalement fermé en novembre 2022. Cependant, les conversations anciennes restent accessibles via Google Chat.

Google Meet pour les professionnels

Basée sur le cloud, Google Meet fait partie des outils de collaboration et de communication les plus utilisés pour les professionnels. La plateforme comprend deux composants.

D’une part, le Meet offre une solution de vidéoconférence en ligne, où plusieurs utilisateurs peuvent s’appeler par vidéo. Pour se faire, il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel distinct, car il est possible d’y parvenir juste à travers un navigateur sur ordinateur. À noter que la plateforme est aussi compatible sur iOS et Android, à travers l’application mobile Hangouts Meet. Cette dernière permet aussi de passer des appels vidéo en déplacement tout en assurant une certaine protection des données et une transmission de haute qualité.

D’autre part, Hangouts dispose d’un autre mode, le Chat, qui permet aux utilisateurs de chatter et collaborer entre eux. Ici aussi, il est possible de télécharger l’application Hangouts depuis le navigateur. Elle dispose comme options la création d’espaces de discussion ainsi que le partage de documents et fichiers au sein des canaux sécurisés. Disponible aussi sous forme d’application mobile, elle est compatible sur une majorité des appareils.

Obtenir et bénéficier des fonctionnalités de Google Meet

Google Meet est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, mais certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux abonnés Google Workspace. Ce dernier comprend des modules supplémentaires tels que la messagerie électronique, le stockage en nuage, les feuilles de calcul et les fichiers documents. Il est aussi possible d’y présenter des diapositives, et ce, même au travers de sites intranet. Par ailleurs, l’abonnement à Workspace se décline en trois niveaux, basé sur le nombre d’utilisateurs facturés mensuellement.

Des fonctionnalités destinées aux entreprises de toutes tailles

Les fonctionnalités de Google Hangouts Meet permettent aux professionnels d‘améliorer leur collaboration et de communiquer. En effet, il s’intègre à tous les autres produits Workspace. Ainsi, il devient possible de lancer des appels vidéo et/ou des chats textuels directement à partir des e-mails et des notifications.

En outre, Google Hangouts Meet comprend également l’intégration de réunions instantanées ouvertes à des utilisateurs externes. Pour ce faire, il suffit de partager un lien entre les membres de la réunion, qui peut compter jusqu’à deux cents participants. L’intégration avec d’autres services de vidéoconférence se fait à l’aide du plugin Pexip. Il s’agit d’une application tierce achetée séparément pour être utilisée sur Google Hangouts Meet.

Enfin, les réunions de vidéoconférence incluent le partage d’écran et les présentations en ligne. Elles constituent donc de véritables salles conférence virtuelles où tous les utilisateurs sont connectés via le navigateur ou une application de conférence tierce.

Bien entendu, les réunions peuvent être enregistrées et sauvegardées sur la plateforme de stockage cloud Google Drive. À ce propos, Drive offre à chaque professionnel près de 30 Go de stockage pour un compte de base. Par ailleurs, l’option Live Streaming permet de diffuser en direct des réunions ou des programmes en partageant des liens. Toutefois, cette dernière option est exclusivement réservée aux abonnés de Workspace Enterprise.

Avantages apportés par Google Hangouts Meet

La plateforme professionnelle autorise des chats multilingues, en prenant en compte près de 28 langages différents, l’anglais non compris. Par ailleurs, les salles de chat peuvent compter un nombre illimité de salles de discussions privées pour tous ses forfaits. Ici, toutes les données se synchronisent sur le cloud et se partagent en privé entre participants d’une salle.

D’autre part, Hangouts Meet met à disposition un assistant virtuel, bot Meet, qui peut être commandé par la voix pour programmer des réunions et des rendez-vous. Ce dernier assure également le suivi de tous les fichiers et documents partagés entre participants, en les informant de tout changement.

Passage de Hangouts à Google Chat

Le passage à Google Chat peut s’avérer un peu plus délicat que les autres changements. Dans le cas de Meet, Messages et Voice, il suffit d’installer chaque application et de l’utiliser pour effectuer le changement. En revanche, la transition de Hangouts à Google Chat se fait plus progressivement.

Pour les employés, Google Chat prend non seulement en charge la messagerie individuelle et de groupe, mais aussi les salles et les bots. Les salons sont conçus comme un espace où les participants peuvent collaborer et communiquer avec une équipe de travail. Les bots permettent d’effectuer des tâches spécifiques, telles que la programmation d’une réunion. Ils avertissent les utilisateurs des commentaires ou des modifications apportées aux fichiers Drive.

Ceux qui utilisent un compte Google Workspace ont la possibilité de configurer les paramètres qui contrôlent leur accès à Hangouts et à Google Chat. Ce paramètre détermine si l’utilisateur peut accéder à Hangouts ou à Google Chat dans Gmail sur le Web. Il peut également activer ou bloquer complètement l’accès à l’une ou l’autre des applications.

Google s’est efforcé de rendre la communication entre les personnes qui utilisent Hangouts et celles qui utilisent Google Chat aussi transparente que possible. Pour la plupart des chats, il est possible de passer librement de Hangouts à Google Chat.

Les alternatives à utiliser

Google Hangouts ayant été abandonné, de nombreux utilisateurs ont recherché des alternatives adaptées à leurs besoins, notamment pour la messagerie instantanée et la visioconférence.

Pour la messagerie instantanée, des outils comme Slack, Discord et Google Chat offrent une communication fluide et rapide. Slack est idéal pour les entreprises avec ses canaux organisés et intégrations multiples. Discord, initialement conçu pour les joueurs, devient une option sérieuse pour les équipes souhaitant des discussions vocales et textuelles centralisées. Google Chat, intégré à Google Workspace, permet une transition facile pour les utilisateurs des services Google.

Pour la visioconférence, Zoom, Microsoft Teams et Spike offrent des solutions performantes. Zoom est largement utilisé pour sa simplicité et sa qualité vidéo, tandis que Microsoft Teams, couplé à Office 365, facilite la collaboration professionnelle. Spike, quant à lui, intègre emails et appels vidéo dans une interface unique.

Pour un espace de travail collaboratif, Slack, Microsoft Teams et Google Workspace permettent d’échanger efficacement des fichiers, organiser des tâches et mener des projets à distance. Google Workspace intègre Google Drive, Docs et Meet pour une gestion unifiée des documents et des réunions.

