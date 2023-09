GTA VI : un autre scénariste s’en va, vers un fiasco complet ?

Grand Theft Auto VI semble emboîter le pas au redémarrage de Saints Row. Aux dernières nouvelles, un de ses scénaristes, en poste depuis 16 ans chez Rockstar Games, a décidé de quitter le studio.

Ces dernières années, Rockstar Games souffre de la démission de plusieurs de ses membres. On a vu Lazlow Jones quitter le groupe en 2020. Il s’agit du scénariste et du producteur de la série GTA pendant 20 ans. La même année, c’est au tour du responsable créatif, Dan Houser, de quitter la maison de production. Aujourd’hui, un autre scénariste s’en va. Il s’agit de Michael Unsworth. Ce dernier a été scénariste et dialoguiste dans plusieurs jeux. Notamment Grand Theft Auto V et IV , Max Payne 3, LA Noire, Midnight Club : Los Angeles, et Red Dead Redemption.

Départ de Michael Unsworth : naufrage chez Rockstar Games

Peu de temps après son départ, Unsworth a mis à jour son profil LinkedIn. C’est ainsi que l’on a appris cette triste nouvelle pour Rockstar Games. De son côté, Take-Two, la société mère, a amoindri l’impact du départ de Houser, le responsable créatif. Elle a d’ailleurs ajouté que la situation ne pourrait pas être meilleure.

Rockstar Games : le scénariste Michael Unsworth quitte la firme étoilée https://t.co/5Hwdw4giIj pic.twitter.com/DxaJjDsRQo — Maxime (@Weamix_) August 29, 2023

Dans un contexte similaire, lors du redémarrage de Saints Row, plusieurs employés de longue date avaient également quitté le développeur avant la création du jeu. Ces départs successifs pourraient laisser supposer que Grand Theft Auto VI pourrait être influencé par des tendances similaires. Notamment en ce qui concerne l’humour et les sensibilités politiques, à l’image du redémarrage de Saints Row.

Qu’en est-il de la sortie officielle de Grand Theft Auto VI ?

Des informations potentielles sur la révélation et la sortie de Grand Theft Auto VI ont peut-être fuité récemment. Le leak de GTA VI a vite suscité l’attention des fans, mais il est important de prendre ces allégations avec précaution. Actuellement, Grand Theft Auto VI n’a pas encore de date de sortie confirmée. Et il n’a même pas été officiellement présenté au public sous quelque forme que ce soit. Étant donné que son scénariste vient de quitter la maison de production.

Bien que Rockstar Games ait confirmé que le jeu est en cours de développement, aucune information détaillée n’a été divulguée jusqu’à présent quant à sa date de sortie. Par conséquent, il est nécessaire d’attendre les annonces officielles de l’éditeur avant de tirer des conclusions sur cette fuite de données et sur la sortie de Grand Theft Auto VI.

Plusieurs déclarations de Strauss Zelnick, PDG de la société mère de Rockstar, Take-Two, ont laissé entendre que le prochain exercice fiscal de la société (exercice 2025) serait d’une grande importance. Bien que cela ne soit pas une confirmation directe, cela suggère que la sortie potentielle de Grand Theft Auto VI pourrait se situer quelque part entre avril 2024 et mars 2025.