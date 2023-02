HubSpot CMS : le guide de la création et de la gestion de votre site web en ligne

HubSpot CMS est un système informatique qui permet aux entreprises de créer, de gérer et d’héberger leurs contenus web. Ses utilisateurs l’apprécient pour les nombreux avantages qu’il procure, mais il présente également quelques inconvénients qui méritent d’être mentionnés.

De nos jours, l’utilisation d’Internet est devenue incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leurs activités. En effet, le cyberespace leur permet de toucher un public beaucoup plus large et de rendre plus efficace leur stratégie de prospection. Pour ce faire, elles ont besoin de créer leur propre plateforme en ligne avec un système de gestion de contenus. Nombreux sont les outils qui sont à leur disposition, HubSpot fait justement partie d’eux.

Qu’est-ce que HubSpot CMS ?

HubSpot est une entreprise B2B (Business to Business) américaine créée en 2006 par Brian Halligan et Dharmesh Shah. Il s’agit d’un CMS ou « Content Management System » (Système de gestion de contenus en français) conçu pour optimiser les stratégies d’Inbound marketing des entreprises.

À titre de rappel, l’Inbound marketing consiste à inciter les prospects à contacter une marque. Il s’oppose à l’ « Outbound marketing » qui se définit comme une technique de commercialisation visant à démarcher directement les clients. Autrement dit, le logiciel HubSpot a été développé pour faciliter la diffusion et les modifications des contenus web de ses clients. Il est connu pour fournir un équipement complet. Il dispose aussi d’une particularité intéressante, celle d’être nativement intégré à un CRM (Customer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client en français). Cette fonctionnalité permet à ses utilisateurs de centraliser toutes leurs données sur une seule et unique plateforme.

En quelques mots, HubSpot CMS se caractérise par une grande simplicité d’utilisation accrue, une flexibilité accrue et une performance remarquable. Néanmoins, avant de citer l’intégralité des avantages de ce système de gestion de contenus, il s’avère important de découvrir d’abord tout ce qu’il peut faire.

Que pouvez-vous faire avec HubSpot CMS ?

Il existe quatre principales choses que vous pouvez faire avec HubSpot CMS :

créer un site web ;

réaliser des tests adaptatifs (A/B testing : comparer deux versions d’une page web dans le but d’identifier la plus performante) ;

mettre en ligne des contenus dynamiques ;

personnaliser vos landing pages en fonction de la segmentation de vos visiteurs.

Vous pouvez également vous servir de ce logiciel pour optimiser vos articles pour les moteurs de recherche. En effet, il peut évaluer le référencement naturel de votre site et vous aider à choisir les mots clés les plus pertinents pour votre cible. Il vous donne également la possibilité d’automatiser vos actions Inbound. HubSpot est une véritable solution tout-en-un. Il vous permet de vous concentrer davantage sur la réussite de votre business et le cœur de votre métier plutôt que sur chaque élément de votre stratégie de digitalisation.

Quels sont les avantages de HubSpot CMS ?

Le principal avantage de HubSpot réside dans la plénitude de ses facultés. En effet, les autres CMS populaires comme WordPress ont souvent besoin de logiciels supplémentaires pour pouvoir utiliser différents canaux de diffusion à la fois. HubSpot, lui, dispose des fonctionnalités qu’il faut pour vous permettre de publier des contenus sur vos réseaux sociaux. Il vous donne même l’opportunité de concevoir des campagnes d’e-mailing attractives. Aussi, il présente l’avantage d’avoir une interface intuitive et un responsive webdesign (sites web adaptés à une navigation sur ordinateur et sur mobile).

HubSpot est également apprécié pour la possibilité qu’il offre à ses utilisateurs de créer des formulaires et des boutons d’appel à l’action (CTA ou Call To Action en anglais). Enfin, les contenus créés ou migrés sur ce logiciel sont moins vulnérables vis-à-vis des attaques informatiques. La cybersécurité y est renforcée et son dispositif de détection des menaces fonctionne en continu (certificat SSL ou Secure Sockets Layer).

HubSpot CMS possède-t-il des inconvénients ?

Certes, les points forts de HubSpot CMS semblent particulièrement attrayants, mais il faut toujours être conscient de ses éventuels inconvénients. Force est notamment de constater que les thèmes proposés par ce système de gestion de contenus sont très limités. Sur ce sujet, HubSpot est indéniablement battu par son analogue WordPress. En plus, avant de savoir l’utiliser, il faut apprendre son langage de modélisation (HubL) et son principe de fonctionnement. Même les développeurs informatiques ont besoin de devenir familiers avec certains items avant de comprendre son mécanisme. Font, par exemple, partie des éléments à maîtriser :

la création et la modification des modules ;

l’attribution des tâches marketing à l’outil campagnes ;

le déplacement des pages entre le tableau de bord de la page de site web et la page de destination.

En réalité, plus l’outil est sophistiqué, plus il sera difficile d’appréhender son environnement. Néanmoins, différents documents explicatifs sont mis à votre disposition pour vous aider à comprendre facilement tous les éléments du système.