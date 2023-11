Cet expert sonne l’alerte rouge : « l’IA va provoquer une crise financière »

Selon Yuval Noah Harari, l’IA pourrait provoquer une crise financière mondiale. L’outil présenterait alors une menace pour tous. Et plusieurs scénarios ont été évoqués par ce spécialiste de la haute technologie.

« Une crise financière aux conséquences catastrophiques », telle est la déclaration de Yuval Noah Harari. Ce spécialiste de la haute technologie a lancé l’alerte concernant l’outil de référence de ces dernières années. Et selon lui, les répercussions de cette crise sont nombreuses, contrairement aux autres menaces. Cependant, des solutions ont été adoptées pour réglementer ce secteur.

Crise financière provoquée par l’IA : plusieurs scénarios tragiques peuvent se produire

« Avec l’IA, nous parlons d’un très grand nombre de scénarios dangereux. Chacun d’eux ayant une probabilité relativement faible, qui prit ensemble constitue une menace existentielle pour la survie de la civilisation humaine » Yuval Noah Harari.

L’intelligence artificielle a le potentiel de créer des dispositifs financiers sophistiqués. Ces technologies seront de plus en plus complexes, et aucun humain ne pourra les déchiffrer. Logiquement, il serait impossible de réguler ce fléau. « Et puis, il y a une crise financière provoquée par l’IA et personne ne comprend ce qui se passe » Yuval Noah Harari. Des mesures s’imposent pour éviter cette situation délicate.

Ces crises ne vont pas atteindre directement la civilisation humaine. En effet, elles seront les sources de guerre et de conflits entre plusieurs pays. De plus, des crises politiques, sociales, et économiques seront les conséquences de cette avancée de l’IA.

Yuval Noah Harrari veut raisonner les entreprises spécialisées en IA

L’expert israélien a soutenu les appels en faveur d’une pause de six mois pour les entreprises IA. Ce délai laisse le temps de s’entretenir sur une éventuelle crise financière provoquée par l’IA.

Par ailleurs, il était aussi favorable à la responsabilisation des entreprises d’IA sur les dommages de leurs produits. Selon Harrari, les gouvernements doivent immédiatement créer des institutions pour identifier et prévenir les dangers de l’IA.

« Cela devrait être l’effort principal, et non l’effort de rédiger maintenant une réglementation très longue et compliquée » Harrari.

Une réaction rapide sera la clé pour limiter les menaces de l’intelligence artificielle.

10 gouvernements se sont réunis pour prévenir les dangers de l’IA

La crise financière provoquée par l’IA était un des sujets les plus intéressants du sommet de la sécurité de Bletchley Park. 10 gouvernements se sont réunis pour concerter sur les inquiétudes concernant les avancées technologiques. Les États-Unis, et le Royaume-Uni ont été parmi les participants de renom. Mais l’absence de la Chine a marqué les esprits durant l’accord.

« C’est un grand pas en avant », déclarait Yuval Noah Harari concernant cette collaboration. Il a aussi ajouté : « Je pense que c’est un signe très positif. Sans coopération mondiale, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de maîtriser le potentiel le plus dangereux de l’IA ».

À noter que les autorités britanniques étaient déjà réticentes à ces évolutions de l’IA. Elles ont alors lancé l’institut britannique sur la sécurité de l’IA. Les États-Unis ont adopté la même démarche quelques jours après. L’objectif de ces institutions est de comprendre les capacités des IA et d’introduire une législation pour les gérer.