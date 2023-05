Comment IBM et Moderna vont laisser l’IA créer des vaccins ARNm ?

La collaboration entre IBM et Moderna promet la création des vaccins ARNm en utilisant l’IA pour accélérer le processus de développement et de conception. Découvrez comment cette avancée technologique peut changer la donne dans la lutte contre les maladies.

L’IA peut analyser des milliers de combinaisons de séquences d’ARNm et prédire leur efficacité, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire pour concevoir un vaccin. Cette collaboration promet d’accélérer la découverte de nouveaux vaccins ARNm pour lutter contre des maladies mortelles et améliorer la santé publique mondiale.

IBM et Moderna s’allient à l’IA pour accélérer les vaccins ARNm

Le partenariat entre IBM et Moderna pourrait conduire à de nouveaux progrès dans le domaine des vaccins à ARNm. Ce type de vaccin a été crucial pour lutter contre la pandémie de COVID-19, car il permet de développer rapidement des vaccins efficaces en utilisant une technologie innovante. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises vont explorer le potentiel de l’IA générative et de l’informatique quantique pour accélérer le processus de découverte de nouvelles approches médicales.

L’enjeu est d’autant plus important que la menace de nouvelles variantes du COVID-19 et d’autres virus est toujours présente. Les fabricants de médicaments cherchent donc des moyens d’optimiser leur travail et de trouver des solutions plus rapidement pour sauver des vies. Ce partenariat entre IBM et Moderna est donc une bonne nouvelle pour l’avenir de la médecine et pour la lutte contre les pandémies.

La création des vaccins ARNm grâce à l’IA et à l’informatique quantique

Dans le but de résoudre les problèmes de l’industrie pharmaceutique, Moderna s’est associée à IBM pour trouver des solutions plus efficaces en explorant de nouvelles approches technologiques. La société pharmaceutique s’intéresse tout particulièrement au modèle génératif d’intelligence artificielle mis au point par IBM, qui propose une technologie innovante capable de développer de nouveaux vaccins à ARNm dépourvus des limitations rencontrées par les vaccins actuels.

De plus, Moderna a lancé une étude sur l’informatique quantique pour répondre aux problèmes pour lesquels les ordinateurs classiques actuels sont insuffisants. Grâce à cette collaboration avec IBM, Moderna dispose de perspectives prometteuses pour repousser les limites de la recherche en matière de vaccins et de soins de santé.

En outre, Jeannette (Jamie) Garcia, qui occupe le poste de responsable principale de la recherche en informatique quantique chez IBM, a souligné que Moderna avait rejoint le Quantum Accelerator d’IBM. Ce programme offre aux chercheurs de Moderna la possibilité d’explorer l’application de l’informatique quantique dans le développement de médicaments futurs basés sur l’ARNm.

Comment l’intelligence artificielle accélère la découverte de nouveaux médicaments et vaccins ?

Il est possible d’accélérer la découverte de nouveaux médicaments et vaccins en se servant de l’Intelligence Artificielle (IA). Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA peut examiner de grandes quantités de données biologiques et chimiques pour prédire quelles molécules ont le plus de chances de fonctionner comme médicaments ou vaccins.

Cependant, il est important de souligner que l’IA ne peut pas créer une formule de vaccin à partir de rien. La découverte de nouveaux vaccins exige une compréhension approfondie de la biologie de l’agent pathogène et du système immunitaire humain, ainsi que de nombreuses études cliniques pour évaluer l’efficacité et la sécurité du vaccin.

De plus, la fabrication de vaccins est un processus complexe qui implique des étapes de développement, de production et de distribution qui doivent respecter des normes strictes en matière de qualité et de sécurité.