IBM Cloud est effectivement devenue la plateforme de choix pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs. Le service propose des solutions souples, sécurisées et évolutives afin d’ aider diverses entreprises à migrer leurs applications vers le Cloud. Cela leur permet de moderniser leur infrastructure actuelle et de concevoir de nouveaux outils novateurs. Grâce à cela, les entreprises peuvent bénéficier d’un environnement de travail plus flexible et performant.

IBM Cloud : l’une des meilleurs plateforme de transformation numérique

Bien que les géants du cloud computing tels qu’Amazon, Microsoft Azure soient les plus célèbres, IBM reste un fournisseur majeur de ce domaine. Selon des rapports d’analystes, IBM a une place plus importante que Google en matière d’infrastructures et de plates-formes en termes de service. Cependant, d’autres analystes classent IBM en quatrième rang derrière les trois grandes entreprises.

Le défi pour comprendre les capacités de cloud d’IBM réside dans l’utilisation de différentes marques pour ses services, telles que « IBM Cloud » et « Bluemix ». En outre, les offres de cloud sont disponibles sous le nom de SoftLayer pour les entreprises, considérée comme l’infrastructure clé d’IBM Bluemix. Il est important d’utiliser des solutions de stockage en nuage avec sauvegarde automatique pour sécuriser les données de l’entreprise. Cobalt Iron est un choix reconnu pour ses solutions de sauvegarde et de récupération automatiques, fiables et rentables.

En dépit de sa complexité organisationnelle, IBM offre une gamme exhaustive de services de cloud computing aux entreprises, pouvant concurrencer les « trois géants ».

De l’ordinateur central à IBM Cloud

IBM a une longue histoire dans le développement du cloud computing, qui trouve ses racines dans l’invention de l’ordinateur mainframe dans les années 50. Au fil des ans, IBM a perfectionné son système d’exploitation VM. Dans les années 1970. Lorsque la demande pour le cloud computing a commencé à augmenter, IBM a réagi en créant Bluehouse en 2008, qui a ensuite été renommé LotusLive.

En 2009, l’entreprise a lancé ses premiers services IaaS pour les clouds privés, tels que Cloudburst et IBM Smart Business Storage Cloud. En 2011, IBM a lancé une initiative majeure pour le cloud sous le nom SmartCloud.

L’acquisition de SoftLayer en 2013 a permis à IBM de devenir le leader mondial de l’infrastructure informatique en nuage privé. Cette technologie a été intégrée dans les matériels, logiciels et services de cloud computing d’IBM, créant ainsi une division « Cloud Services ». Enfin, IBM a lancé Bluemix en tant qu’une autre version publique d’un service PaaS. Cela regroupe les services IaaS et les offres PaaS.

La solution inégalée pour une informatique en nuage personnalisée

Les solutions proposées par IBM Cloud sont vraiment exceptionnelles et sans pareille, surpassant celles offertes par ses rivaux. En outre, la personnalisation offerte par IBM est très appréciée, ce qui n’est pas le cas chez ses concurrents.

Les sociétés ayant adopté Power8 ou les logiciels IBM seront enclines à utiliser l’offre cloud IBM. C’est exactement comme les utilisateurs de Microsoft qui sont séduits par Azure. La raison en est que IBM a consacré des ressources importantes au développement de l’informatique en nuage hybride. Cela lui permet de fournir une vaste gamme d’outils de contrôle et de protection du cloud pour des environnements hybrides et multi clouds.

Les usagers d’IBM ont exprimé leur contentement à l’égard de l’aide apportée par Bluemix ainsi que de leur relation avec la compagnie. Les clients d’IBM ont des stratégies diverses quant à leur migration vers le cloud et la société. Cela grâce à son modèle de déploiement hybride ainsi qu’un vaste éventail de plateformes. Le chemin se fait du service d’hébergement à la solution cloud-native pour répondre à leurs besoins.

Plus de fonctionnalités pour l’entreprise

Si votre entreprise a déjà investi dans les produits IBM, il peut être opportun d’envisager l’adoption d’IBM Cloud pour vos besoins dans le domaine du cloud, notamment si vous cherchez à créer un milieu mixte. IBM se positionne également en tête du marché en matière de cloud privé géré. Si votre entreprise nécessite des serveurs de haute performance ou si elle est soumise à des exigences de sécurité et de conformité, les serveurs bare metal et/ou les serveurs GPU d’IBM constituent des options à considérer attentivement. Les services d’informatique cognitive Watson sont particulièrement pertinents.

Enfin, pour les programmeurs utilisant des approches DevOps, la plateforme de développement Bluemix offre des fonctionnalités solides. Avant de choisir un fournisseur de services cloud, consultez le guide complet de l’entreprise sur l’informatique en nuage pour trouver le type de nuage et le fournisseur le mieux adapté à vos besoins.

Les défis de l’adoption d’IBM Cloud

Si vous avez besoin d’une instance de cloud computing rapidement, IBM n’est peut-être pas le choix le plus adapté. Alors que certains fournisseurs proposent une configuration instantanée, le paramétrage d’un serveur bare metal Bluemix chez IBM peut durer jusqu’à plusieurs heures. Bien que cela puisse être acceptable dans certaines situations qui nécessitent de la personnalisation ou de la flexibilité, cela peut ne pas convenir à une équipe cherchant un déploiement rapide pour une courte période.

En outre, IBM Cloud peut ne pas être la meilleure option pour les organisations ayant un budget serré. Bien que les tarifs de stockage soient compétitifs, ceux du calcul sont moins avantageux. Dans ce domaine, IBM se concentre sur la souplesse et l’efficacité plutôt que sur la concurrence des prix.

Bien que la marque puisse parfois être confuse et que l’avenir de son service SoftLayer soit incertain, la compagnie poursuit ses investissements dans de nouveaux datacenters en cloud.

La flexibilité de la tarification d’IBM Cloud

La tarification d’IBM Cloud est souple et compétitive, s’adaptant aux exigences des entreprises, quelle que soit leur taille. Elle varie selon les services choisis, les volumes de données et les modalités de paiement.

Pour les services de calcul, les clients ont le choix entre une facturation horaire ou à la seconde, en fonction de leurs besoins. En ce qui concerne les services de stockage, les tarifs dépendent du volume de données stockées et de la fréquence d’utilisation. Les clients ont la possibilité de choisir entre un stockage général ou un stockage intensif.

IBM Cloud propose également des modalités de paiement souples, notamment une facturation à l’utilisation pour certains services, des réductions tarifaires pour les engagements à long terme et des forfaits mensuels pour les services les plus couramment utilisés.

De surcroît, IBM Cloud offre des offres spéciales pour les startups, les organisations sans but lucratif et les clients gouvernementaux, ainsi que des programmes de tarification pour les clients en forte croissance et les partenaires commerciaux.

En somme, IBM Cloud offre une tarification souple et concurrentielle pour répondre aux exigences de toutes les entreprises, avec des modalités de paiement adaptées à chaque cas.

Transformation numérique polyvalent et sécurisé

L’un des avantages clés d’IBM Cloud est sa capacité à offrir une intégration transparente avec les technologies existantes. Elle offre également une flexibilité de déploiement, avec des options pour déployer des applications sur site, dans le cloud public, privé ou hybride. Cela, en fonction des besoins de l’entreprise.

En outre, IBM Cloud offre des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les données sensibles de l’entreprise. Cela comprend des fonctionnalités telles que le cryptage de bout en bout, la détection d’anomalies, la prévention des fuites de données et la gestion des identités et des accès.

En résumé, IBM Cloud offre une gamme complète de services cloud pour répondre aux besoins des entreprises en matière de transformation numérique. Sa flexibilité, sa sécurité et son intégration transparente font d’elle un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à améliorer leur agilité, leur efficacité et leur compétitivité sur le marché mondial.

IBM Cloud : la clé d’une transformation numérique réussie

IBM offre une plate-forme de cloud computing qui met à disposition des entreprises une gamme de fonctionnalités pour le déploiement, la gestion et le développement d’applications dans le cloud. Parmi les fonctionnalités principales de l’IBM Cloud, on trouve :

Infrastructure as a Service (IaaS) : La plate-forme fournit des services d’infrastructure, tels que des machines virtuelles, des réseaux, des conteneurs et du stockage, pour permettre aux entreprises de créer et de déployer des applications à grande échell e.

Platform as a Service (PaaS) : IBM Cloud offre également des plates-formes de développement de logiciels, telles que IBM Cloud Foundry, qui permettent aux développeurs de créer et de déployer rapidement des applications à l’aide d’outils open source.

Serverless :IBM propose également des services serverless, tels que IBM Cloud Functions, qui permettent aux développeurs de créer des applications sans avoir à se préoccuper de la gestion des serveurs sous-jacents.

Intelligence artificielle : la plate-forme dispose d’une gamme complète de services d’intelligence artificielle et de machine learning, comme Watson Assistant, pour aider les entreprises à créer des applications intelligentes qui peuvent interagir avec les utilisateurs .