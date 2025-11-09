IBM MQSeries ou MQ : définition, présentation, fonctionnalités et avantages du Middleware orienté Message

IBM MQSeries (renommé MQ en 2014) est une famille de middlewares orientés message développés par IBM. Ces intergiciels permettent d’établir une communication entre des systèmes et infrastructures informatiques disparates par le biais de messages. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur IBM MQ.

Dans le domaine de l’architecture informatique, on parle d’intergiciel (ou middleware en anglais) pour désigner un logiciel permettant de créer un réseau d’échanges d’informations entre différentes applications. Ainsi, les applications disparates peuvent fonctionner ensemble. Le réseau en question est établi en utilisant une même technique d’échange d’informations dans toutes les applications impliquées grâce à des composants logiciels.

Ces composants logiciels assurent la communication entre les applications, sans tenir compte des différences entre les ordinateurs, les protocoles réseau, et les systèmes d’exploitation impliqués et des caractéristiques matérielles et logicielles des réseaux informatiques. Parmi les techniques d’échange d’informations les plus couramment employées, on compte l’échange de messages, l’appel de procédures à distance et la manipulation d’objets à distance.

IBM MQSeries (MQ) : qu’est-ce que c’est ?

IBM MQ est une famille de logiciels de type intergiciels développée par IBM l’un des leaders du cloud. Plus précisément, IBM MQ fait partie de la catégorie des MoM (middleware orienté message). Ses composants logiciels utilisent la technique d’échange d’informations par échange de messages.

Cette technique fonctionne d’une façon similaire au courrier électronique. Une application informatique émet un message, et ce message est transmis à l’application destinataire par les composants logiciels. Pendant ce temps, l’application émettrice effectue d’autres traitements. Les messages peuvent être transmis à une application choisie par l’expéditeur, à une liste d’application abonnées, ou directement à toutes les applications qui exploitent le middleware.

Le but d’IBM MQ est de connecter différents systèmes informatiques, différents lieux géographiques, et différentes infrastructures informatiques disparates pour que les opérations puissent être effectuées de façon fluide. Il permet la communication entre des applications, ou entre des utilisateurs et des ensembles d’applications sur des systèmes disparates.

IBM MQ regroupe trois produits. MQ Series Messaging est le produit qui permet la communication entre des applications sur différentes plateformes. MQSeries Integrator permet de centraliser et d’appliquer les règles définies par les entreprises. MQSeries Workflow permet la capture, la visualisation et l’automatisation des processus.

Les messages sont des collections de fichiers binaires ou de données caractères comme ASCII ou EBCDIC. Comme dans les autres protocoles de communication, le stockage, le routage et la livraison d’information sont ajoutés au message avant sa transmission et retiré du message juste avant sa livraison à l’application réceptrice.

Un autre composant de IBM MQ sont les Queues de messages, à savoir des objets permettant de stocker les messages dans une application. Le Queue Manager est un container logique pour les Queues de messages. Il se charge de transférer les données à d’autres Queue Managers par le biais de canaux de messages.

IBM MQSeries (MQ) : quelles sont les plateformes compatibles ?

La famille de logiciels IBM MQSeries a été lancée par IBM en 1993. En 2002, MQSeries a été renommée WebSphere MQ pour joindre la suite de produits IBM WebSphere. En 2014, le nom IBM MQ a finalement été retenu. La famille IBM MQ regroupe IBM MQ, mais aussi IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance et IBM MQ for z/OS.

IBM MQ doit sa grande popularité au nombre de plateformes compatibles. Parmi les plateformes compatibles, on compte z/OS (mainframe), OS/400 (IBM System i or AS/400), Transaction Processing Facility, UNIX (AIX, HP-UX, Solaris), HP NonStop, OpenVMS, Linux, OS 2200, et Microsoft Windows. Selon IBM, IBM MQ peut connecter n’importe quelle paire de systèmes commerciaux utilisés par les entreprises à l’heure actuelle.

La version IBM MQ 9.4.3 : Les dernières nouveautés et l’orientation future

Pour s’adapter aux besoins croissants des utilisateurs, IBM poursuit sa montée en puissance. La preuve ? La toute dernière version IBM MQ 9.4.3, annoncée le 10 juin 2025 et accessible depuis le 17 juin. Cette nouvelle version s’inscrit dans le flux 9.4 Long Term Support.

Elle entend répondre aux besoins des entreprises en matière de sécurité, de productivité et de résilience. Cela dans un contexte où les échanges de données deviennent toujours plus critiques. L’idée est d’offrir une plateforme de messagerie capable de s’adapter aux environnements hybrides modernes, sans complexifier le travail des équipes techniques.

La sécurité fait partie des priorités. En effet, IBM MQ améliore la gestion des jetons JSON Web. Des journaux d’audit renforcés pour les déploiements en conteneurs permettent de respecter des normes strictes comme la FISMA américaine. Les organisations soumises à des contraintes réglementaires y trouvent ainsi un atout non négligeable.

Côté productivité, plusieurs améliorations visent à simplifier la vie des administrateurs. La collection MQ-Ansible, une console MQ optimisée ou encore l’intégration du framework Kafka Connect permettent d’automatiser davantage. Mais aussi de réduire la charge opérationnelle et de fluidifier les échanges entre services. Les développeurs Java bénéficient également d’une simplification de l’authentification JWT, évitant des lignes de code superflues.Enfin, la résilience s’invite au cœur des architectures cloud hybrides. La réplication interrégionale haute disponibilité, déjà appréciée, devient donc accessible à plus d’environnements. L’objectif est de garantir la continuité de service, même en cas d’incident majeur.

FAQ

Qu’est-ce que l’IBM MQSeries ? IBM MQSeries, désormais appelé IBM MQ, est un middleware orienté message. Il permet à différentes applications, parfois installées sur des systèmes très différents, d’échanger des données de manière fiable grâce à l’envoi de messages. Il assure une communication stable, même lorsque certaines applications ne sont pas disponibles au même moment. Quelle est la différence entre Kafka et MQSeries ? Kafka est conçu pour traiter de grandes quantités de données en continu, souvent utilisées pour l’analyse en temps réel ou les flux événementiels. IBM MQ, lui, se concentre sur la fiabilité et la garantie de livraison des messages, même en cas de panne. Kafka est optimal pour la vitesse et le streaming, IBM MQ pour la robustesse et la sécurité transactionnelle. Qu’est-ce que MQSeries sur mainframe ? MQSeries sur mainframe désigne l’utilisation d’IBM MQ sur les systèmes z/OS d’IBM. Ces environnements sont courants dans les grandes entreprises bancaires, gouvernementales ou industrielles. Le middleware y assure une communication fiable entre les applications stratégiques fonctionnant sur le mainframe et d’autres systèmes internes ou externes. À quoi sert IBM MQ ? IBM MQ sert à connecter des applications et des services de manière sécurisée, fiable et ordonnée. Il garantit que les messages envoyés par une application sont bien reçus, même si le système destinataire est temporairement indisponible. Son rôle est crucial dans les opérations critiques où la perte de données n’est pas acceptable.

