Icloud, Google Drive, Dropbox : Comment synchroniser tous vos fichiers cloud ?

Au fil du temps, il y a eu une grande évolution au niveau des services de stockage en nuage. Désormais, les fichiers sont conservés « en ligne » dans leur intégralité dans le but notamment d’optimiser l’espace sur disque. Cette méthode est avantageuse certes, mais elle pose quand-même problème s’il arrive que l’utilisateur soit dépourvu de connexion Internet pendant une longue période par exemple mais qu’il a besoin de ses fichiers. Ceci dit, découvrez ici les moyens synchroniser vos fichiers cloud le plus importants sur disque local.

Stocker les fichiers cloud sur disque grâce à iCloud

iCloud est intégré à macOS. Ainsi, l’utilisateur peut avoir accès à son dossier iCloud Drive en deux manières différentes : soit à partir de la barre de navigation de gauche dans le Finder, soit en le recherchant dans Spotlight. Dès lors, les fichiers cloud stockés en ligne présentent un nuage gris et une icône de flèche à côté d’eux. Pour ceux qui sont enregistrés sur disque local par contre, ils s’affichent comme n’importe quel autre fichier sur le disque (aucun nuage ni d’icône de flèche).

iCloud est également disponible pour Windows. En l’y installant notamment, vous pourrez l’apercevoir dans le volet de navigation de gauche de l’Explorateur de fichiers.

Dropbox

Dropbox peut vous fournir votre dossier ou fichier cloud sous Windows à travers ces quelques clics seulement. Menu démarrer, volet gauche de l’Explorateur de fichiers ou de la barre d’état système. Pour ce type de stockage, les fichiers cloud uniquement en ligne sont marqués par un nuage gris à côté. Pour ceux qui sont disponibles hors ligne, une coche verte permet de les reconnaître. Il y a aussi ceux qui sont disponibles hors connexion en permanence (jusqu’à ce que vous changiez d’avis). Vous pouvez les définir dans le disque local en cliquant à droite sur la souris et en sélectionnant Dropbox, Rendre disponible hors connexion.

Sur Mac par ailleurs, Dropbox se trouve dans la barre de menus, volet de navigation gauche du Finder (soit via Dropbox ou Applications). Les icônes et les processus sont les mêmes que pour Windows.

Synchronisez vos fichiers cloud avec Google Drive

Google Drive, installé sur Windows, rend tous vos fichiers cloud et les dossiers visibles dans « Mon Drive ». Néanmoins, ces derniers ne sont simplement pas stockés localement sur votre disque dur. Dès lors, vous pouvez changer cela en cliquant à droite sur le fichier ou le dossier correspondant et en sélectionnant Afficher plus d’options, Accès hors connexion et Disponible hors connexion. Le processus est le même si vous désirez une prochaine fois remettre les fichiers à leur état par défaut. Vous devez à nouveau cliquer dessus et choisir Afficher plus d’options, Accès hors ligne et En ligne uniquement.

Google Drive est évidemment disponible sur macOS également. Dans ce cas, il apparaît dans le volet de navigation de gauche du Finder. Dès lors, tous les raccourcis utiles ressemblent à ceux de Windows qu’il s’agisse de mettre les fichiers cloud disponibles hors connexion ou les rendre en ligne uniquement.