Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Mahdi MESBAHI (Fondateur de MarketingDigital.Fr) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Mahdi MESBAHI (Fondateur, MarketingDigital.Fr) : Je suis consultant en marketing à la performance et expert en SEO. J’ai fondé MarketeurDigtal.fr.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Sans conteste, la tendance majeure est l’apport de l’Intelligence Artificielle en SEO avec l’avènement de ChatGPT.

On entend de tout sur ce sujet. À la fois, un certain enthousiasme quant à leur aide rédactionnelle, sur la recherche de mots clés et la structure des articles notamment.

Mais aussi des interrogations sur la qualité du contenu généré par l’IA ou le risque de contenu dupliqué.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Un des grands écueils est de penser que l’amélioration des résultats va se faire en quelques semaines. Le SEO est un travail d’endurance. Il faut laisser le temps à Google pour qu’il applique son système E.A.T : Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness (en français : expertise, autorité, crédibilité).

Selon une récente étude, il faut entre 3 et 5 mois pour qu’un nouveau contenu se positionne sur Google. Une autre erreur consiste à toujours se focaliser sur de nouveaux contenus.

Alors que l’optimisation de contenus existants peut avoir un impact important en trafic.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Dans l’univers des médias, je conseille de s’intéresser au format Google Discover qui offre un potentiel important en visibilité.

Ce format est disponible exclusivement sur mobile et Google TV.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Les moteurs de recherche modifient très souvent leurs algorithmes pour s’adapter aux nouveaux usages et être plus performants.

Une veille régulière est donc nécessaire.

Je conseille de s’intéresser aux blogs américains en SEO comme SearchEngineLand, et de suivre les canaux officiels de Google sur Twitter.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Je recommande Google analytics et Google search console (gratuit).

SEMrush et SEranking en outils payants.

Pour mesurer le ROI, il faut établir des objectifs en amont. Il est nécessaire de suivre les KPI de façon régulière.

Attention, le SEO met du temps pour générer des résultats.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

En fait, l’impact est déjà là.

Beaucoup de rédacteurs utilisent déjà le fameux « ChatGPT » dans l’aide à la rédaction et la recherche de mots clés, comme je l’ai dit précédemment.

C’est surtout sur le contenu que les workflows sont en train d’évoluer. Il faut attendre de voir ce que diront les études pour comprendre plus exactement les effets de l’IA sur le travail sur SEO, et surtout sur son efficacité !

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Commencer par faire ses armes dans une agence dans un premier temps.

Certains de mes élèves se lancent déjà en freelance sans passer par une expérience en entreprise.

C’est parfaitement possible aussi. Il faut surtout réaliser une veille sur ce métier pour être toujours à la pointe et proposer les meilleures solutions à ses clients !

Propos recueillis par Mathilde Flory.