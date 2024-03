L’importance Croissante de L’Intelligence Artificielle pour les Agences SEO

L'évolution rapide de la technologie a inévitablement conduit à l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Aujourd'hui c'est un outil qui s'intègre de plus en plus à notre quotidien, qu'on le veuille ou non. A l'instar de l'apparition d'internet, l'IA façonne de manière progressive et définitive le paysage numérique et les usages des entreprises. Les agences SEO ne sont pas en restes et sont véritablement au premier plan de cette transition. Dans un souci de performance et compétitivité, elles intègrent de plus en plus cette technologie pour proposer des services toujours plus pertinents. L'agence SEO NOIISE revient ici sur ce bouleversement.

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle

Avant de s'intéresser aux applications concrètes de l'IA en SEO, il faut tout d'abord revenir sur sa signification. Comme son nom le suggère, l'IA n'est ni plus ni moins qu'une technologie imitant l'intelligence et la réflexion humaine. A cet effet, elle utilise différents mécanismes comme l'apprentissage automatique ou le traitement et l'interprétation automatique du langage. Contrairement aux technologies dites « classiques », l'IA permet aux machines de s'adapter grâce à un apprentissage, une analyse de données complexes et même d'effectuer des taches de manière autonome.

« IA » est un terme très générique qui englobe beaucoup d'aspects. Chaque aspect ayant différentes utilisations et applications.

A titre informatif, l'IA n'est pas un phénomène nouveau et a commencé à être véritablement utilisé et mis en pratique il y a de ça une 20aine d'années. Ses débuts les plus notables sont probablement en 1997 lors de la victoire d'une machine face au champion du monde d'échec du moment : Gary Kasparov.

Les différentes formes d'I.A.

Il est possible de simplifier l'IA en la catégorisant en 3 grands niveaux, allant des taches les plus simples aux plus complexes.

L'Intelligence Artificielle « faible »

Ce type de technologie permet à une machine d'effectuer une unique tache sans avoir besoin d'une aide extérieure. C'est la forme la plus couramment utilisée. Les assistants vocaux tels que Siri ou Alexa sont de parfaits exemples de cette technologie.

La « superintelligence », autrement appelée IA forte

Cette seconde déclinaison se veut plus poussée. Elle désigne une machine capable d'apprendre et de prendre des décisions en fonction de ce qu'elle connait. Une voiture autonome pourrait s'apparenter à ce type d'intelligence.

L'IA « profonde »

Cette forme est hypothétique, elle désignerait une machine capable de mener à bien des taches aussi complexes que celles des humains. Ce type de technologie nécessiterait toutefois des mécanismes plus profonds comme des réseaux de neurones.

Les différentes utilisations de l'Intelligence Artificielle

L'IA s'est à présent intégrée à tous les aspects de notre vie. Voici une liste non exhaustive de ses utilisations et applications les plus fréquentes au quotidien :

L'analyse de texte , qui est particulièrement utilisée dans le domaine du SEO et du webmarketing. L'IA permet ici d'analyser en profondeur la sémantique d'un texte et de l'adapter au mieux aux intentions de recherche des internautes.

, qui est particulièrement utilisée dans le domaine du SEO et du webmarketing. L'IA permet ici d'analyser en profondeur la sémantique d'un texte et de l'adapter au mieux aux intentions de recherche des internautes. Le langage informatique est une des fonctionnalités principales de CHATGPT. Elle permet à un outil d'interpréter le langage humain et de générer un contenu dynamique et adapté, à partir d'une demande formulée sous forme de prompt.

est une des fonctionnalités principales de CHATGPT. Elle permet à un outil d'interpréter le langage humain et de générer un contenu dynamique et adapté, à partir d'une demande formulée sous forme de prompt. La reconnaissance d'image est une forme encore perfectible aujourd'hui. Elle permet entre autres, d'identifier et d'améliorer des images dans le but d'optimiser l'expérience utilisateur. Dans d'autres cadres, elle permet par exemple d'identifier des places de parking disponibles, de lire plus efficace des radiographies etc…

Agences SEO et IA : Une Alliance incontournable

Dans le contexte numérique actuel, il est difficile de se priver d'un outil de travail aussi intéressant que l'IA. C'est d'autant plus vrai pour les agences SEO qui y voient un atout considérable.

L'Intelligence Artificielle offre en effet de nombreux avantages et permet aux agences de gagner un temps précieux en automatisant des tâches répétitives et chronophages pour pouvoir se concentrer uniquement sur les aspects les plus stratégiques du référencement.

En soumettant des grands volumes de données à l'IA, les intervenants SEO peuvent obtenir des informations précieuses en un temps record (volume de mots-clés, saisonnalités, mots-clés connexes, etc.) Ce gain de temps et d'analyse permet notamment de prendre des décisions adaptées à tout type de situation.

Grâce à l'apprentissage de l'IA, il est possible de personnaliser au maximum les demandes que l'on soumet à la machine. La technologie permet ainsi aux stratèges SEO de pousser des demandes adaptées aux besoin des clients (briefs de contenus, articles adaptés, extraction de mots spécifiques) et de construire la plupart des stratégies en fonction des spécificités mise en avant par l'IA.

Pour faire simple, les Intelligences Artificielles permettent de faciliter et d'approfondir le travail des agences SEO. Celles-ci gagnent ainsi radicalement en productivité et peuvent optimiser leurs services afin de rester en lice dans la course à la compétitivité.

Finalement, il est dorénavant très facile d'inclure l'IA dans les usages et habitudes des agences SEO car la multitude d'outils utilisés l'intègrent de plus en plus ou sont, à minima, compatible avec celle-ci. C'est notamment le cas des outils d'aide à la rédaction textuelle ou de génération d'images.

Google et l'IA : Quels impacts sur le référencement ?

Lors des prémices de l'utilisation de l'IA, notamment dans la génération automatique de contenus et de structure/squelette, il y a longtemps eu un débat sur l'interprétation de celle-ci par les moteurs de recherche. Si l'on évoquait au début, la possibilité de laisser un « marqueur IA » dans les contenus auto-générés, la réalité est en fait très différente.

“De plus en plus, Google intègre des critères subjectifs d'Autorité et de Branding. C'est notamment ce qu'il regroupe sous l'appellation EEAT”, nous affirme David Groult, Head of SEO chez Noiise dans une interview pour lebigdata. Les algorithmes de référencement mettent ici l'accent sur la valeur apportée aux internautes :

Expertise

Experience

Autorité

Trust ou Confiance

Ces critères démontrent que générer un contenu par l'IA n'est fondamentalement pas un facteur pénalisant tant que ce dernier amène une valeur ajoutée à l'internaute. Dans le cas contraire, il risque fortement de ne pas être mis en avant et/ou apprécié par Google. C'est pourquoi, rien ne remplace encore l'intervention de l'humain pour rendre un contenu lisible et l'adapter au mieux à son persona et sa clientèle. Une parfaite combinaison entre IA et expertise humaine permet de répondre idéalement aux critères des moteurs de recherche et augmenter les chances d'être mieux positionné sur les pages stratégiques.

De son coté, Google utilise également des algorithmes complexes avec de multiples critères qui font appel à l'IA pour évaluer la pertinence et la qualité d'un contenu en ligne. Google utilise ainsi la technologie pour contextualiser les requêtes des internautes et offrir des résultats plus précis et personnalisés.

Rien de mieux que l'utilisation d'une Intelligence Artificielle pour répondre à des critères reposant en partie sur de l'Intelligence Artificielle.

Comment se former pour faire évoluer le métier de SEO

Afin de suivre l'évolution constante du paysage numérique, il est essentiel pour les consultants SEO de se former en continu et d'évoluer de pair avec la technologie. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui permettent, lorsqu'on s'y intéresse, de monter progressivement en compétences.

On observe également le développement de cours et formations en ligne, parfois certifiées, qui axent leur programme sur les synergies entre le SEO et l'IA.

Comme n'importe quel sujet aujourd'hui, il est très simple de chercher de l'information et de trouver des ressources toujours plus intéressantes et complexes sur des blogs spécialisés ou même des forums.

Inévitablement, les chargés de projet SEO et les rédacteurs deviennent de plus en plus performants aussi bien sur la gestion des IA que sur la création de prompts ; poussant ainsi la pertinence des contenus de plus en plus loin pour s'adapter parfaitement à chaque projet.

Tout comme n'importe quelle pratique sportive, les affinités avec l'IA se développement au fur et à mesure lorsqu'on l'utilise. Plus on fait appel à cette technologie, plus il devient facile d'exploiter au mieux l'immensité des possibilités qu'elles nous offrent : Practice makes Perfect.

Comment Noiise s'approprie l'IA

En tant qu'acteur précurseur dans l'utilisation de l'IA, l'agence SEO Noiise a su s'approprier et intégrer l'intelligence a bon nombre de ses outils. Tous les services font usage de l'IA afin d'optimiser leur process et obtenir de meilleures performances pour ses partenaires :

Développement d'outils et de logiciels sur mesure

Aide à la rédaction

Formations internes & externes

Création d'outils et plugin

Cette courte liste n'est qu'un exemple des différents usages de l'IA au sein de l'agence. Pour cela, il est nécessaire de se maintenir au courant des dernières évolutions et progrès de l'IA ! C'est pourquoi un process de veille constante et de formations hebdomadaires a été intégré à la culture de l'entreprise.

Dans un milieu aussi concurrentiel et changeant, il est crucial de toujours rester à l'affut des évolutions du marché.

En résumé, il est aujourd'hui crucial pour les acteurs du digital d'évoluer de pair avec ce nouveau paysage numérique et de s'adapter à cette nouvelle ère technologique. Cette réalité touche également les entreprises qui doivent désormais intégrer ces technologies dans leurs stratégies de visibilité en ligne pour rester compétitif. L'agence SEO Lyonnaise NOIISE organise à cet effet une Masterclass le 21 mars à Lyon pour transmettre son expertise et ses conseils afin de tirer le meilleur parti de l'IA dans le référencement.

