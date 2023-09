Ils font du SEO | David Groult (Team Leader et Head of SEO, Noiise)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », David Groult (Consultant, Team Leader et Head of SEO de l’agence Noiise) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

David Groult (Noiise) : Bonjour à tous les lecteurs, je suis consultant, Team Leader et Head of SEO de l’agence Noiise.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

L’IA est doucement en train de bouleverser le monde du référencement. Cela devrait encore s’accélérer avec le déploiement prochain de Google SGE (Google qui intègre une brique IA conversationnelle).

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Les pièges sont nombreux en SEO. L’un des plus dangereux à mon sens est de se laisser guider par « les modes ». Chaque année, des modes apparaissent dans les pratiques des référenceurs. Il y a quelques années par exemple, on entendait beaucoup parler de « Content Prunning ». Il s’agit d’une technique qui vise à éliminer toutes les pages « inutiles » d’un site web pour concentrer les efforts sur les pages utiles à la stratégie SEO. Cette technique doit être maniée avec de grande précaution, car j’ai vu de véritables catastrophes SEO avec cette suppression massive de contenus. En effet, il faut toujours garder en tête qu’une page a un double objectif :

– une page est une porte d’entrée supplémentaire sur Google

– une page est une opportunité de maillage interne supplémentaire.

Ce n’est pas parce que des pages représentent peu de trafic SEO, qu’elles n’apportent pas de valeurs à l’équilibre SEO d’un site web. Si on se lance dans une stratégie de ce type, il faut vraiment avoir beaucoup de mesure, et prendre en considération chacun des éléments. Aujourd’hui, on assiste à la même tendance avec l’arrivée de l’IA et l’automatisation que certains voient comme une solution de facilité pour la publication massive de contenus. Il faut toutefois garder un peu de prudence pour garder le contrôle sur la qualité de ce qui est publié.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

De plus en plus, Google intègre des critères subjectifs d’Autorité et de Branding. C’est notamment ce qu’il regroupe sous l’appellation « EEAT » et ce qui fait l’objet des plus grosses attentions dans les dernières mises à jour majeures de son algorithme. Plus encore que les backlinks, c’est l’image de marque qui doit être travaillée pour espérer progresser durablement dans les pages de résultats de recherche.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Il faut garder en tête l’objectif final d’un site web qui est de devenir une marque établie sur son secteur d’activité qui propose des ressources de référence pour ses utilisateurs cibles. Si l’on travaille avec cette optique « long terme », il n’y a vraiment rien à craindre des mises à jour de Google qui pénalisent les acteurs qui usent justement de techniques plus borderlines.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Depuis quelques années, il y a vraiment profusion dans le marché des outils SEO. Il y a désormais un nombre incalculable de logiciels pour aider le travail du consultant SEO. Pour autant, seuls quelques-uns me semblent vraiment indispensables pour réaliser l’ensemble des tâches d’un référenceur. Je citerai ainsi :

– Screaming Frog pour crawler les sites et identifier des problèmes techniques,

– Sistrix (ou SEMRush) pour suivre et monitorer l’évolution de la visibilité macro d’un site web,

– SEObserver pour suivre et monitorer l’évolution de la visibilité de mots-clés, mais aussi pour le suivi des backlinks

– YourTextGuru pour l’optimisation d’un contenu textuel par rapport aux concurrents

– SEOLyzer (ou Oncrawl) pour le suivi et l’analyse de logs.

Bien sûr, il ne faut pas oublier non plus, les outils de Google et en premier lieu, la Search Console qui offre une véritable mine d’informations (tant bien même que les données fournies ne soient pas exhaustives) pour aider à travailler le référencement naturel d’un site.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Nous sommes vraiment au tout début d’un véritable virage technologique. Très clairement, le monde du SEO ne sera plus jamais comme avant, depuis le déploiement et la démocratisation de l’IA. Il est pour autant très difficile d’imaginer comment va évoluer réellement le marché des moteurs de recherche. Avec l’intégration de ChatGPT dans son moteur, on aurait pu imaginer une redistribution des cartes sur le marché des moteurs de recherche. Pour autant, on peut s’apercevoir que Bing a toujours autant de mal à « piquer » des parts de marché à Google.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Je prêche peut-être pour ma paroisse, mais très clairement, je recommanderai de passer par l’agence pour démarrer une carrière dans le SEO. C’est extrêmement formateur d’être entouré d’une équipe et d’être confronté à de multiples problématiques et secteurs d’activités.

Propos recueillis par Mathilde Flory.