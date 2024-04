Inside SEO | Fabien HUET (ConsultantRéférenceur SEO freelance)

Dans le cadre de notre dossier « Inside SEO », Fabien HUET (Consultant Référenceur SEO freelance chez FH Digital) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Fabien HUET (FH Digital) : Je suis consultant SEO freelance depuis janvier 2023, après deux années comme traffic manager en entreprise

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

La qualité, puisque la possibilité de produire en grande quantité s’est accélérée avec le développement des IA, ChatGPT en tête

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France.

Ne pas miser sur la régularité, ne pas établir de stratégie de mots-clefs en amont et croire que reprendre le contenu du top 5 sur un mot-clef visé suffira à se positionner

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Nichez-vous sur un domaine d’activité, montrez votre expertise, soyez présents sur Youtube et les réseaux sociaux pour améliorer votre autorité

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Il faut faire de la veille, sans toutefois tout remettre en cause : aujourd’hui, au-delà de Google, il faut être en mesure de s’assurer une visibilité 360 sur les réseaux sociaux (tik tok, linkedin, instagram…)

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Le meilleur, pour suivre des résultats purement SEO reste pour moi la Search Console. Pour mesurer le retour sur investissement, il faut mettre en mettre en place des outils de suivi des conversions et simplifier sa lecture des données avec la mise en place d’outils de data visualisation comme Looker Studio. C’est d’ailleurs essentiel : sur un site web, on peut se retrouver avec une très grande quantité d’infos à lire, il faut donc simplifier la lecture pour prendre les bonnes décisions.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

C’est difficile à prédire. l’avènement de SGE peut changer beaucoup de choses, mais les fondements resteront les mêmes : garantir l’accès à un contenu de qualité. Ça reste selon moi primordial pour Google, sans quoi les utilisateurs n’iront plus vers le moteur de recherche. Mais d’un autre côté, le géant américain cherche à maximiser ses profits, via la partie SEA notamment… C’est donc un équilibre à trouver, et il en va de même pour l’IA. Comment va-t-elle s’intégrer pour répondre efficacement, en conservant ses utilisateurs et en maximisant les profits pour Google ?

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Rien d’original ici : tester. Les formations, c’est bien, mais la phase de tests de ses propres sites, c’est indispensable. Il y a beaucoup de chaines Youtube, de podcasts aujourd’hui pour maitriser les concepts de base du SEO : c’est super. Il faut ensuite mettre en application, tester, échouer parfois aussi.

