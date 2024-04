Dans le cadre de notre dossier « Inside SEO », Mathieu GARCIA (Référenceur SEO freelance chez Growth France) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Mathieu GARCIA (Growth France) : Bonjour, je suis référenceur SEO freelance. Je travaille pour le moment seul, bien qu’épaulé par mes assistants AI. J’ai pour projet de développer mon activité en ouvrant mon agence AIO (SEO+AI). Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur mon site www.growthfrance.com

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

A mon sens, l’un des enjeux majeurs du SEO en 2024 est sans doute l’intégration de l’intelligence artificielle à l’automatisation des processus. Aujourd’hui, il est assez simple de connecter des applications entre-elles et de faire réaliser des flux de travail. MAKE, par exemple, permet cela, sans avoir à coder une seule ligne ; cela fonctionne en no-code. Intégrer l’intelligence artificielle à un processus, le rendra plus intelligent, plus pertinent, encore faut-il que les consignes (prompts) aient été bien faites. Google, par exemple, se sert de l’intelligence artificielle pour mieux comprendre le sens des mots, le sens des phrases, pour ainsi mieux référencer les pages qui fournissent les informations et/ou les produits recherchés par ses utilisateurs (vous, moi, nous!). Par exemple, lancer un audit SEO peut être automatisé et les diverses informations peuvent être exportées sur un document. De la même manière qu’un ensemble de sites concurrents peuvent également être audités et les informations collectées sur ce même document. Une intelligence peut, à son tour, analyser les données collectées et suggérer à un référenceur une stratégie de référencement, pour maintenir ou récupérer des places. Cela n’existe peut-être pas encore aujourd’hui, mais pour sûr, cela sera vrai demain.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France.

Il n’y a pas de pièges ; Google est clair sur ses attentes et communique beaucoup via le Google Search Central. En quelques mots, il y a les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et dans l’ensemble, Google est plutôt souple, tant qu’on ne cherche pas à manipuler son algorithme, ce qui revient à tromper ses utilisateurs. A mon avis, il faut vraiment comprendre l’intérêt de Google à proposer un service gratuit pour réussir en SEO.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Tapez n’importe quel sujet d’actualité sur internet et vous constaterez que certains médias répètent la même chose sur plusieurs paragraphes. La méthode consiste à faire de la sur-optimisation, en jouant sur la taille du texte et de l’occurrence des mots clefs. D’une, c’est nul pour l’expérience utilisateur et de deux, lorsque Google va comprendre la manipulation, ça sera un déréférencement progressif des pages concernées. Un média doit impérativement se concentrer sur la valeur du contenu, pour assurer une expérience utilisateur excellente – mais attention, il faut parler la même langue que Google, pour l’inciter à indexer la page et bien la positionner.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

La clé réside dans l’anticipation, sur une base de bon sens. Google met à jour son algorithme pour améliorer la pertinence et l’exactitude de ses résultats de recherche, afin de fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Il faut savoir que chaque recherche remet en question sa réputation. Voici une astuce : tout ce qui n’est pas normal « sur le bon sens » sera tôt ou tard corrigé, alors mieux vaut anticiper et tout ira bien. C’est d’autant plus vrai que l’intelligence artificielle permet de grandement faciliter ce travail.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Sur les outils, j’aime bien SE RANKING, THOT SEO, OPENAI et MAKE. Le calcul du retour sur investissement d’une prestation SEO varie en fonction du type de site, que ce soit un site vitrine ou une boutique en ligne. Cependant, la formule de base pour le calcul du ROI reste la même :

ROI = (Retour sur Investissement – Coût de l’investissement) / Coût de l’investissement

Pour une boutique en ligne, le calcul du ROI est plus direct. Par exemple, si vous dépensez 1000€ pour le référencement et que cela se traduit par une augmentation des ventes de 5000€, alors votre ROI sera de 400%.

Pour un site vitrine, mesurer le ROI est un peu plus compliqué car le site ne génère pas de ventes directes. Dans ces cas, il peut être mesuré en termes de génération de leads ou de contact. Par exemple, si le référencement naturel génère plus de visites sur le site qui se transforment en appels téléphoniques ou en demandes de devis, alors le retour sur investissement est positif.

Tout cela étant dit, attention, le rôle du SEO est d’attirer du trafic qualifié sur votre site. L’équipe marketing doit, en parallèle, travailler son expérience utilisateur (UX) et l’optimisation de son taux de conversion (CRO). Le SEO seul ne sera jamais rentable si l’UX et le CRO sont catastrophiques – et ce sont des métiers à part entière, également !

Il est important de garder à l’esprit que l’investissement en SEO est souvent un engagement à long terme. Les résultats peuvent prendre des mois à apparaître, il est donc important de surveiller régulièrement les métriques clés pour pouvoir ajuster la stratégie si nécessaire.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Le SEO est en train d’évoluer, de se métamorphoser, en intégrant progressivement l’intelligence artificielle. Certains parlent de AIO, d’autres de SEO-AI. Au delà de l’acronyme, tant que les moteurs de recherche existeront, il y aura une forme de SEO.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Chercher à comprendre pourquoi Google propose des services gratuits, comme la recherche en ligne (parce que ce n’est pas gratuit pour lui!). Se former et ne pas croire tout ce qui est enseigné. Cela peut paraître paradoxal, mais le sens critique et le bon sens permettent d’anticiper les évolutions des moteurs de recherche. Il faut évidemment considérer les communications fournies par Google… puis mettre les mains dans la cambouis. Vous serez surpris du nombre de fois que vous pensiez maitriser une méthode SEO et que finalement, vous vous trompiez, le sujet s’avère être bien plus profond. Vous vous remettez en question et vous évoluez. C’est ça, l’expérience.

