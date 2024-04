Cette vidéo révèle l’existence de géants au XXème siècle ! Sauf que…

Une vidéo virale en Afrique du Sud et au Nigeria montre soi-disant des géants humains du 20e siècle, alors qu'il s'agit d'une création d'intelligence artificielle (IA). Ce cas soulève des questions sur la fiabilité des contenus en ligne.

Origine et viralité de la vidéo

Le contenu a été partagé pour la première fois sur un compte basé en Afrique du Sud. Il a accumulé rapidement plus de 63 000 likes. La voix off de la vidéo raconte que ces géants ont vécu en harmonie avec les humains sur l'île de Maupiti, en Polynésie française, ce qui a captivé l'imaginaire de nombreux spectateurs.

Scepticisme et crédulité des internautes

Les réactions des utilisateurs varient considérablement. Tandis que certains commentaires révèlent un scepticisme face à l'authenticité des images. Des commentaires affirment la méfiance due à l'omniprésence de l'IA et d'autres témoignent d'une croyance surprenante dans ces récits fictifs. Cette division met en lumière la capacité de l'IA à semer la confusion.

Enquête et révélation de l'origine des images

Une recherche d'images inversée menée par l'AFP Fact Check a permis de retracer les images à un compte TikTok dénommé « the_ai_experiment ». Ce compte crée régulièrement des contenus mettant en scène des créatures et des scénarios fabriqués par IA. Il attire des millions de vues et engendre une large diffusion de fausses histoires.

Les dangers de la désinformation générée par IA

La prolifération de tels contenus génère une large désinformation qui peut altérer la perception publique de faits historiques et culturels. Lors d'un sommet mondial sur la sécurité de l'IA, des leaders ont exprimé des inquiétudes sur les « possibles conséquences négatives à long terme » de l'IA sur divers aspects de la vie quotidienne. Cela souligne la nécessité d'une action internationale coordonnée.

Conseils pour discerner le vrai du faux

Pour combattre cette tendance, l'AFP Fact Check a élaboré un guide pratique. Le but étant d'aider les internautes à identifier les faux contenus générés par IA. Ce guide inclut des techniques pour analyser et critiquer les images et vidéos suspectes.

Nécessité de vigilance

La capacité de l'intelligence artificielle à créer des récits historiques fictifs, comme par exemple à travers des vidéos, peut compromettre notre capacité à distinguer le vrai du faux. Une éducation approfondie sur les médias et une vigilance constante sont cruciales pour préserver l'intégrité de notre patrimoine culturel et historique face à l'avancée technologique.

