Aareon mise sur Stonal, une proptech spécialisée dans l’IA

Stonal, entreprise pionnière dans la gestion de données pour l'immobilier, annonce un partenariat stratégique avec Aareon, leader des solutions SaaS pour l'industrie immobilière. Cet accord vise à dynamiser l'expansion européenne de Stonal.

Depuis sa fondation en 2017, Stonal s'est engagée à fournir des données fiables aux propriétaires et investisseurs immobiliers. À travers une plateforme collaborative alimentée par l'IA, elle extrait des informations précises des documents et plans. Et à partir de ces informations, elle crée une base de données accessible à divers acteurs, tels que les gestionnaires immobiliers et les assureurs.

Les outils métiers de Stonal permettent de générer automatiquement des trajectoires ESG et des plans pluriannuels de travaux. Le but étant d'optimiser le rendement et préserver la valeur des actifs immobiliers. Son dernier développement est StonalGPT. C'est la première solution d'IA conversationnelle conçue spécifiquement pour le secteur immobilier.

Un investissement stratégique

Aareon, fournisseur de solutions SaaS de renom pour l'immobilier européen, étend son empreinte avec cet investissement dans Stonal. Cette collaboration vise à enrichir la gamme de produits d'Aareon et à renforcer ses compétences en intelligence artificielle.

Selon Robin Rivaton, directeur général de Stonal, cet accord est crucial pour accélérer l'expansion européenne de l'entreprise. Il met également en avant le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans la transformation du secteur immobilier.

« Le secteur immobilier, qu'il soit résidentiel ou commercial, se trouve à un carrefour. L'intelligence artificielle représente une opportunité de le remodeler en profondeur, mais elle requiert une masse importante de données sur lesquelles s'appuyer. Afin d'atteindre cette taille critique, nous accélérons notre expansion européenne grâce à ce partenariat stratégique avec Aareon. », a déclaré Rivaton.

Perspectives de croissance

Avec plus de 13 000 entreprises clientes et plus de 18 millions de lots déployés, Aareon est un partenaire solide pour Stonal.

Harry Thomsen, P-DG d'Aareon, souligne l'importance de cet investissement pour consolider la gamme de produits ‘Aareon Sustain'. En outre, cela permet de renforcer les compétences du groupe dans le domaine de l'intelligence artificielle.

« L'investissement dans Stonal représente une étape stratégique visant à consolider notre gamme de produits ‘Aareon Sustain' et aussi à renforcer les compétences du groupe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec une demande croissante prévue pour des solutions robustes de gestion des données, cette collaboration consolide non seulement le partenariat déjà existant entre Stonal et Aareon en France, mais nous permet également de répondre aux besoins évolutifs de nos clients, tout en offrant une innovation et une excellence opérationnelle sans précédent. », a ajouté Thomsen.

Technologie et défis immobiliers

L'investissement d'Aareon dans Stonal reflète l'engouement croissant pour les solutions technologiques dans le secteur immobilier. Ces solutions sont indispensables pour relever les défis tels que les exigences ESG, les réglementations en constante évolution ainsi que les changements dans les modes de travail.

Cette alliance entre Stonal et Aareon représente une avancée majeure dans l‘innovation immobilière en Europe. Ensemble, ces deux acteurs s'efforcent de répondre aux besoins changeants du secteur et de façonner l'avenir de la gestion immobilière grâce à la technologie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

