Cet ordinateur frappe fort dans l’informatique quantique

IQM Quantum Computers présente IQM Radiance, un frappe-à-terre de puissance quantique avec 150 qubits, pavant la voie de la démocratisation du quantique.

Déployée en deux variantes singulièrement puissantes, créant une onde de choc sur le marché du quantique, une de 54 qubits attendue au troisième trimestre 2024, et un noteworthy 150 qubits au premier tour de l’horloge en 2025, IQM Radiance est ici pour repousser les frontières de l’informatique quantique.

Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour un avant goût de ce que c’est un ordinateur quantique :

IQM Radiance, une Nouvelle ère de l’informatique quantique

Paris, 9 novembre 2023 – IQM Quantum Computers, le virulent leader mondial spécialisé dans la fourniture d’ordinateurs quantiques, sort du chapeau sa nouvelle solution révolutionnaire – « IQM Radiance », propulsant l’informatique quantique dans une nouvelle ère marquée par l’adoption de systèmes allant jusqu’à 150 qubits.

IQM Radiance transcende les limites, ouvrant la porte à de réelles applications quantiques pour les entreprises et les gouvernements, tout en se déployant habilement dans des domaines exigeant des calculs de haute performance et des datacenters.

« Il est grand temps pour les entreprises de plonger dans le maelström de l’informatique quantique, un gain stratégique attend ceux qui le feront le plus rapidement. IQM Radiance cible des cas d’application précis et permet de tester les applications à haut potentiel commercial. La liste des domaines attrayants inclut l’apprentissage automatisé, la sécurité informatique, le contrôle des systèmes, l’optimisation des réseaux énergétiques et des itinéraires, la recherche médicale, la chimie, et la réduction des émissions de carbone », explique fièrement le Dr Jan Goetz, PDG et co-fondateur d’IQM Quantum Computers.

La démocratisation de l’informatique quantique prend forme avec IQM Radiance

IQM Radiance montre son exemple à suivre les traces de son prédécesseur, IQM Spark. Ce dernier, un ordinateur quantique équipé d’une unité préinstallée de 5 qubits, a été conçu pour les universités et les instituts de recherche dans le but d’éclairer leurs expériences.

L’entreprise envisage de lancer Radiance avec une capacité de 54 qubits en 2024, permettant aux pionniers de se familiariser avec les opérations du système, d’intégrer leurs environnements habituels et d’explorer le comportement des algorithmes afin de réaliser de réelles expériences bénéficiant de l’avantage quantique.

Mise à Niveau vers 150 Qubits

Bien plus que cela, IQM offrira à ses clients une mise à niveau vers un système de 150 qubits en 2025. Le voyage n’est pas terminé là, IQM continuera de guider ses clients sur la vague de l’adoption quantique en remplaçant les premières puces de 150 qubits par des modèles plus performants lorsqu’ils seront disponibles. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’un véritable avantage pour résoudre des problèmes complexes avec moins de temps de calcul et d’énergie, tout en obtenant des résultats plus précis comparés à ceux obtenus avec un appareil classique de taille, de poids et de coût similaires.

IQM Quantum Computers, leader dans l’évolution de l’informatique quantique

« Nous avons de grandes ambitions pour IQM Radiance. Malgré un nombre relativement modeste de qubits, sa performance et la qualité de ceux-ci confèrent à ce système une utilité quantique indéniable pour de nombreuses applications. Nos utilisateurs profiteront d’une avance considérable pour les applications pratiques et l’intégration systèmes. En outre, notre plan de mise à niveau permettra aux premiers utilisateurs de prendre de l’avance dès 2024, tout en profitant d’une augmentation substantielle de la puissance de calcul par la suite », explique avec fierté le Dr Björn Pötter, directeur produit chez IQM Quantum Computers.

IQM a déjà fait ses preuves dans le développement de technologies permettant la mise à l’échelle des ordinateurs quantiques, notamment à travers un partenariat fructueux avec des institutions telles que le Centre de recherche technique VTT de Finlande. Cette collaboration a permis de fournir un ordinateur quantique de 20 qubits, qui a obtenu des résultats époustouflants. IQM s’apprête à tester un système de 54 qubits au VTT dès le deuxième trimestre 2024.

« Pour répondre aux besoins de nos clients, nous disposons d’un large portefeuille de produits avec des offres qui couvrent aussi bien le segment bas que haut de gamme du marché », conclut M. Pötter, optimiste.

Communiqué de presse du 09 Novembre 2023