ITSM désigne la solution pour donner un boost à la gestion des services informatiques de l’entreprise.

Concevoir, fournir, gérer et améliorer les services informatiques en parfait alignement avec les objectifs commerciaux. Telle est la recette pour un succès assuré.

ITSM : le contexte

Les cadres, utilisés pour orienter le travail des équipes informatiques, incluent ITSM et DevOps. Rappelons que ce sont les plus connus, mais il en existe d’autres comme COBIT, SIAM, IT4IT et lean. Pour les équipes informatiques modernes, il est important de connaître les cadres les plus influents. Ainsi, ITSM et DevOps seront explorés, de même qu’une approche commune pour l’ITSM. Enfin, les termes clés seront également définis.

ITSM

La gestion des services informatiques (ITSM) est un élément clé pour les équipes informatiques de sociétés comme Softbank Robotics. Il s’agit de la manière de fournir des services informatiques de manière efficace aux clients. L’ITSM peut utiliser des approches éprouvées telles que ITIL pour aligner les services informatiques avec les objectifs de l’entreprise. En même temps, il peut être influencé par des concepts innovants tels que DevOps pour améliorer la qualité et la rapidité des services.

ITSM est donc une approche stratégique pour les équipes informatiques qui veulent offrir des services de qualité à leurs clients. En utilisant des pratiques établies telles que ITIL, les équipes peuvent s’assurer que les services informatiques sont alignés sur les objectifs de l’entreprise. En même temps, celles-ci adoptent des concepts innovants tels que DevOps. Elles peuvent alors améliorer la qualité et la rapidité des services.

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un framework largement adopté pour la gestion des services informatiques. Il vise à aligner les services informatiques aux besoins de l’entreprise. L’objectif visé est, bien évidemment, une meilleure adaptation à la transformation en cours. La récente mise à jour d’ITIL, ITIL 4, offre un nouveau paradigme pour les équipes informatiques. Il les dirige vers un cadre holistique, axé sur la valeur client et la collaboration. Les 4 principes clés d’ITIL encourage la simplicité, la rétroaction et la collaboration.

Il est important de ne pas considérer ITIL comme des règles strictes, mais plutôt comme des conseils. Les processus et les documents ne doivent pas entraîner des dépenses supplémentaires ni des enregistrements complexes. Il est possible d’adopter ITIL sans sacrifier la flexibilité et l’efficacité. En somme, ITIL est un framework utile pour les équipes informatiques qui souhaitent améliorer leurs services. Il peut aider à structurer les processus pour une meilleure gestion des services informatiques, tout en veillant à ce que ces processus ne deviennent pas trop complexes ou encombrants. Les principes clés d’ITIL encouragent une approche plus flexible et axée sur la valeur client.

DevOps

DevOps est une approche révolutionnaire qui améliore la prestation de services informatiques. Il met en œuvre une collaboration étroite entre les équipes de développement et d’exploitation pour une livraison rapide et fiable de logiciels. DevOps utilise des méthodes agiles pour accélérer la prestation de services. Le but est de briser les barrières entre les équipes pour une collaboration sans faille. Cela comprend une intégration continue, une livraison automatisée et une meilleure confiance envers les logiciels. DevOps résout rapidement les problèmes et gère les travaux non planifiés. Cependant, l’adoption de DevOps nécessite une transformation culturelle pour une collaboration réussie. En résumé, DevOps accélère la prestation de services informatiques, améliore la qualité et la fiabilité, et crée une culture de collaboration pour les équipes.

Avantages de processus ITSM efficaces

ITSM est important pour les entreprises qui veulent gérer leurs services informatiques de manière efficace. Il rationalise la gestion des incidents, des demandes de service et des modifications informatiques. Les équipes informatiques peuvent suivre les meilleures pratiques telles qu’ITIL pour un meilleur alignement avec les objectifs de l’entreprise. ITSM peut réduire les coûts et les interruptions de service, améliorer l’efficacité des équipes d’assistance et renforcer la transparence des processus et des services informatiques.

ITSM : comment ça marche ?

Le but avec les ITSM est de prendre en compte une vision globale des méthodes de travail. Ce qui est important, c’est que les équipes informatiques utilisent des ressources et suivent des procédures pour fournir un service de qualité. C’est ce qui distingue l’ITSM de l’informatique classique. Les pratiques ou processus ITSM permettent une prestation de service cohérente et efficace.

Gestion des demandes de service

La gestion des demandes de service permet de gérer les différentes requêtes des clients, telles que les demandes d’accès aux applications, les améliorations logicielles et les mises à jour matérielles, de manière efficace et structurée. Ce processus peut être encore amélioré en formant les clients et en automatisant certaines tâches.

Gestion des connaissances

La gestion des connaissances est un aspect crucial pour le succès de toute organisation. C’est un processus qui implique la création, le partage, l’utilisation et la gestion efficaces des informations et des connaissances au sein de l’entreprise. Cette approche multidisciplinaire vise à optimiser les connaissances disponibles pour atteindre les objectifs de l’entreprise de manière efficace.

La gestion des connaissances comprend également l’identification, la documentation et la diffusion des meilleures pratiques, des processus et des politiques dans l’ensemble de l’organisation. Cela permet de s’assurer que les connaissances importantes ne sont pas perdues lorsque les employés partent et que les employés nouvellement embauchés peuvent rapidement se familiariser avec les processus et les politiques de l’entreprise. En somme, la gestion des connaissances est un processus essentiel pour améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité de toute organisation.

Gestion des actifs informatiques

La gestion des actifs informatiques (ITAM) est un processus qui permet de garantir que les actifs d’une organisation sont comptabilisés, déployés, entretenus, mis à niveau et éliminés en temps voulu. Il s’agit d’une approche qui implique la surveillance des actifs, tant tangibles qu’intangibles, pour optimiser leur utilisation et éviter les gaspillages. L’ITAM comprend des étapes telles que l’inventaire, le déploiement, la maintenance, la mise à jour et la suppression des actifs inutiles. Il est important pour maximiser la valeur des investissements en technologies de l’entreprise et pour maintenir un environnement informatique fiable et sécurisé pour les employés et les clients. En fin de compte, la gestion des actifs informatiques est une approche fondamentale pour garantir la performance optimale et la durabilité de l’environnement informatique, qui est crucial pour le succès de l’entreprise.

La gestion des incidents

La gestion des incidents est un processus crucial qui permet de gérer les interruptions de service et de les résoudre efficacement pour maintenir la continuité des activités. En raison de la dépendance croissante des organisations aux technologies, les incidents peuvent survenir à tout moment. Cela rend la gestion des incidents essentielle pour assurer la stabilité des services. Pour ce faire, il est essentiel de disposer d’une infrastructure solide et d’une équipe dédiée pour identifier les problèmes rapidement et les résoudre de manière efficace, avec un plan de continuité de service en place pour minimiser les impacts sur les activités quotidiennes.

Gestion des problèmes

La gestion des problèmes est un processus systématique de dépistage, de compréhension et de résolution des causes profondes des incidents affectant les services informatiques. Cela implique de déterminer la source des incidents et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour éliminer les causes fondamentales, afin d’éviter la répétition des incidents. Cela se fait à travers une approche méthodique qui utilise des données et des analyses pour comprendre la nature des problèmes et trouver des solutions durables. La gestion des problèmes est cruciale pour garantir la qualité et la fiabilité des services informatiques, ce qui peut conduire à une amélioration de la satisfaction des clients et à une augmentation de la productivité.

Gestion du changement

La gestion des modifications implique l’utilisation de procédures standard pour gérer efficacement et rapidement les modifications apportées à l’infrastructure informatique. Cela inclut le déploiement de nouveaux services, la gestion des services existants et la résolution de problèmes de code. Une gestion efficace des modifications permet de minimiser les risques et de fournir transparence et contexte pour éviter les blocages. Il est conseillé de commencer par les pratiques ITIL qui ont le plus de sens pour l’organisation, et d’adapter les pratiques au fur et à mesure de l’évolution de l’entreprise.

Logiciels et outils ITSM

Les logiciels ITSM permettent aux équipes informatiques de mieux répondre aux besoins de l’entreprise. Ils offrent une approche stratégique pour le changement, la transformation et la croissance. Il existe de nombreux outils logiciels ITSM, allant des applications autonomes aux services de plateforme. Cependant, les outils ITSM traditionnels peuvent être rigides et difficiles à personnaliser. De plus, différents outils pour différents processus ITSM peuvent causer des barrières entre les équipes. Les outils ITSM traditionnels peuvent être difficiles à déployer et gérer et sont souvent peu intuitifs, ce qui peut mener à des capacités ITSM en libre-service insuffisantes.

Le choix d’un logiciel de centre de services adapté à l’organisation est crucial, car il représente la base de l’ITSM. Il doit être considéré comme le point de contact unique entre les utilisateurs et le fournisseur de services. ITIL définit le centre de services comme étant en charge de la gestion des incidents et des demandes de service ainsi que de la communication avec les utilisateurs. Pour assurer une gestion efficace, le logiciel de centre de services doit être facile à utiliser. Il en va de même pour sa configuration avec un portail libre-service clair et intuitif. Il doit également favoriser la collaboration entre les équipes et s’adapter aux besoins spécifiques de l’organisation en termes de processus de résolution, d’escalade ou de changement.