JO 2024 : un QR code exigé pour circuler dans Paris, techno-dictature de retour ?

Pour les JO 2024, circuler dans Paris exigera un QR code. Ce dispositif, annoncé par le préfet de Police, Laurent Nunez, modifie l’expérience urbaine. Son objectif : réguler les mouvements pour garantir la sécurité pendant les Jeux. Mais, suscite-t-il le spectre d’une techno-dictature ?

À l’aube des Jeux Olympiques de 2024, Paris se prépare à accueillir le monde. Mais cette fête sportive apporte un changement notable : l’utilisation obligatoire d’un QR code pour circuler dans des zones spécifiques de la ville. Cette transformation concerne la mobilité urbaine, en particulier durant les compétitions. Néanmoins, elle évoque chez certains la crainte d’une surveillance accrue, voire d’une techno-dictature.

JO 2024 à Paris – QR Code, périmètres de sécurité et surveillance technologique en question

L’été 2024 à Paris promet d’être unique. En effet, pour les automobilistes et les piétons, circuler dans la capitale et en Île-de-France pendant les JO exigera un QR code. Cette mesure, selon Laurent Nunez, est indispensable pour accéder à certaines zones.

Toutes les personnes, résidents comme visiteurs, devront s’inscrire sur une plateforme numérique, un processus qui évoque les restrictions de circulation lors des confinements précédents. De plus, la mise en place de ce QR code pour les JO 2024 s’accompagne de la création de plusieurs périmètres de sécurité autour des sites olympiques.

Chaque périmètre a ses propres règles. Les plus proches des sites, colorés en rouge, seront les plus restrictifs. Seuls ceux ayant une dérogation pourront y circuler. Un peu plus loin, les périmètres bleus seront plus souples, réservés aux résidents, travailleurs ou visiteurs des commerces locaux. Ces mesures soulèvent une question cruciale : assistons-nous à un renforcement de la surveillance technologique à Paris ?

Après le doublement du prix des transports, on apprend qu’il va falloir un QR code pour pouvoir se déplacer dans certaines zones de la capitale pendant les JO. Nous sommes dirigés par des fous qui confinent les citoyens sur demande. Revenons à la raison !https://t.co/vX4EaYG3g2 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 29, 2023

Inclusivité et accessibilité

Pour pallier les difficultés d’accès au numérique, des alternatives sont prévues pour les personnes vulnérables. Notamment, la ville de Paris proposera des solutions comme des macarons ou justificatifs. Par ailleurs, une consultation publique est également annoncée pour adapter ces mesures aux besoins de tous.

Ces initiatives témoignent d’une volonté de rendre les JO 2024 accessibles à tous, malgré les restrictions nécessaires. Néanmoins, ce système de QR code pour les JO 2024 à Paris représente un défi en termes de gestion de la circulation et de la sécurité.

D’un côté, il assure un contrôle efficace des flux de personnes. D’un autre côté, il suscite des interrogations sur la liberté de mouvement dans un contexte urbain. Dans ce contexte, il convient de se demander comment ces mesures seront perçues et vécues par les Parisiens et les visiteurs durant cet événement mondial.