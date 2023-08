Kundli GPT : découvrez l’IA mystique qui prédit votre avenir, oserez-vous tester ?

Kundli GPT est un ChatGPT créé par des Indiens, spécialisé dans l’astrologie. Il suffit de lui fournir votre date de naissance, et l’IA se charge d’analyser votre thème astral pour répondre à vos questions et prédire votre futur !

Si ChatGPT connaît un vif succès, il ne s’agit que de l’une des nombreuses applications basées sur le large modèle de langage (LLM) GPT d’OpenAI.

En effet, les développeurs tiers peuvent créer leurs propres chatbots basés sur cette IA en l’entraînant sur leurs données. Et certains parviennent à se distinguer grâce à leur créativité…

À la croisée du cosmos et de l’informatique, Kundli GPT est un ChatGPT spécialisé dans l’astrologie. Il est conçu pour prodiguer des prédictions et des conseils dignes d’un véritable astrologue professionnel…

Si vous ne croyez pas du tout à cette science (enseignée dans certaines universités de France jusqu’en 1666), ce concept vous paraît très certainement ridicule.

En revanche, si vous faites partie des nombreuses personnes convaincues que l’on peut lire l’avenir ou comprendre sa personnalité dans les étoiles, cet outil pourrait vous intéresser…

Comprendre le thème astral et le profil astrologique d’une personne est loin d’être une tâche simple, tout particulièrement sans conseils d’un expert ou sources crédibles. Et même parmi les personnes se prétendant astrologues, beaucoup sont des charlatans.

Avec Kundli GPT, créé par des Indiens, vous pouvez recevoir des conseils personnalisés et comprendre l’astrologie de façon simple, ludique et interactive.

Qu’est-ce que Kundli GPT ?

#KundliGPT: The new AI chatbot helps user discover destiny and offers remedies to problems#AI #artificialintelligence pic.twitter.com/CEBm7qcByj — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 5, 2023

Le terme « Kundli » provient de l’ancien Sanskrit. Il se traduit par « thème astral » ou « horoscope ». Si vous ignorez ce qu’est un thème astral, il s’agit d’une grande carte des cieux indiquant la position des planètes et des étoiles au moment de votre naissance.

En l’examinant, un astrologue peut découvrir des caractéristiques de votre personnalité, vos forces et faiblesses, vos capacités, votre potentiel, vos opportunités et vos défis dans la vie et bien plus encore.

Afin de démystifier l’astrologie pour tout un chacun, l’outil Kundli GPT exploite la puissance de l’intelligence artificielle générative GPT et sa capacité à générer du texte en langage naturel en se basant sur des prompts.

Développée par OpenAI, cette IA est capable d’apprendre à partir de vastes volumes de données pour générer des informations pertinentes sur n’importe quel sujet. C’est sur elle que repose le célèbre ChatGPT.

Toutefois, Kundli a été entraînée uniquement sur des données astrologiques afin d’être capable de déchiffrer le thème astral de n’importe qui…

Comment utiliser Kundli GPT ?

Pensée pour la simplicité d’utilisation, Kundli GPT est très accessible. Pour l’utiliser, rendez-vous simplement sur le site web kundligpt.com depuis un smartphone, une tablette, un PC ou tout autre appareil.

Laissez-vous guider par les instructions du chatbot. Fournissez votre nom et les détails sur votre naissance, notamment le jour et l’heure exacte. Indiquez aussi votre lieu de naissance précis sur la carte interactive.

Cliquez ensuite sur le bouton permettant de sauvegarder les détails. Muni de ces données, Kundli peut commencer à établir votre thème astral et à l’analyser.

Le robot va maintenant vous demander ce que vous voulez savoir. Vous pouvez poser l’une des questions suggérées à l’écran, ou demander ce que vous souhaitez. Dès lors l’IA répondra en se basant sur vos données astrologiques !

Il est possible de moduler le degré de précision des réponses ou de changer la langue. Malheureusement, l’outil n’est pas disponible en français pour le moment. Vous pouvez toutefois traduire vos questions avec Google ou tout autre outil puis faire un copier-coller.

Les réponses peuvent être lues au format texte, ou écoutées en audio. Un simple clic suffit aussi à les partager par mail, réseaux sociaux ou messages ou de les imprimer.

N’ayez aucune crainte pour votre confidentialité : les données sont chiffrées, et ne sont ni stockées ni partagées sans permission. Il est également possible de les supprimer quand vous voulez.

À quoi ça sert ?

En utilisant Kundli GPT, vous pouvez recevoir des interprétations astrologiques personnalisées basées sur votre date de naissance. C’est aussi l’opportunité de découvrir l’astrologie védique originaire d’Inde.

Vous pouvez comparer votre compatibilité astrologique avec une autre personne pour différents types de relations, recevoir des conseils pour remédier à vos problèmes, ou déterminer les dates idéales pour des événements importants.

Il est également possible d’explorer l’astrologie en s’amusant, en faisant des prédictions hypothétiques ou en jouant à des jeux liés à l’astrologie.

Si vous souhaitez comprendre les concepts astrologiques les plus complexes, l’IA pourra vous fournir des explications. Ceci peut vous aider à mieux comprendre l’influence des différents astres sur les aspects de votre vie : carrière, santé, argent, relations…

Les meilleures alternatives à Kundli GPT

Si vous êtes intéressé par le mariage entre astrologie et IA, sachez qu’il existe plusieurs alternatives que vous pouvez utiliser pour compléter ou même remplacer Kundli.

Tout d’abord, bien que plus généraliste, ChatGPT peut tout à fait répondre à vos questions sur la science du zodiaque. Ses réponses seront peut-être moins détaillées sur le sujet, mais cet outil présente l’avantage d’être disponible en version française et vous l’utilisez probablement déjà.

Le rival direct de Kundli est Vedic AstroGPT, également dédié à l’astrologie védique. Basé sur GPT-3.5, il vous propose des prévisions horoscopiques personnalisées et des conseils de vie. Que ce soit sur le thème de l’éducation, de l’amour, du travail ou de la santé : ce robot saura vous guider. Toutefois, il s’agit d’un service payant…

Autre option : Jeffrey Celavie, oracle et astrologue IA. Cet outil est basé sur les différentes théories astrologiques et évolue au fil des interactions avec l’utilisateur. Disponible dans une large variété de langages et totalement gratuit, il vous aide à décrypter votre horoscope.

Vous savez tout sur les IA astrologiques disponibles à l’heure actuelle. Que vous croyiez ou non à l’horoscope et au thème astral, ces outils peuvent être très amusants à utiliser et intéressants à étudier pour comprendre les possibilités offertes par l’intelligence artificielle !