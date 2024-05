La Russie a lancé une mystérieuse arme en orbite ! Le Pentagone est pantois

Le Pentagone a annoncé que la Russie avait lancé une arme mystérieuse en orbite, ce qui a soulevé des inquiétudes internationales.

Dernièrement, la tension entre les États-Unis et la Russie a grimpé d'un cran. La semaine dernière, Moscou a lancé un satellite qui, selon le Pentagone, est probablement une arme spatiale. Ce satellite partage l'orbite avec un satellite gouvernemental américain, augmentant significativement les inquiétudes au Pentagone.

Nouvelle arme en orbite : la Russie sous surveillance du Pentagone

Le 21 mai, lors d'une conférence de presse, le général Patrick S. Ryder a fait une déclaration importante. « La Russie a lancé un satellite en orbite terrestre basse que nous estimons être une arme spatiale capable d'attaquer d'autres satellites, » a-t-il affirmé.

Cette annonce a été couverte par des médias tels que la BBC et ABC News. Le général Ryder a aussi précisé : « C'est évidemment quelque chose que nous continuerons à surveiller. » Il a souligné l'importance de défendre le domaine spatial pour maintenir un environnement stable.

Bien sûr, la militarisation de l'espace n'est pas un phénomène nouveau, mais cet incident l'intensifie. Étant donné que, déjà en février, des responsables américains avaient prévenu que Moscou développait une arme antisatellite, cet événement ne fait qu'augmenter les tensions.

Ces développements surviennent dans un contexte de tensions mondiales croissantes, exacerbées par des conflits régionaux comme celui en Ukraine.

La Russie insiste sur la légalité de ses satellites en réponse aux États-Unis

En réponse aux accusations américaines, les responsables russes ont nié ces allégations. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a minimisé l'importance de ces informations, provenant selon lui de fuites : « Je ne pense pas que nous devrions réagir à une quelconque fuite d'informations venant de Washington. »

Le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, a insisté sur la conformité de leurs actions avec le droit international. « Nous agissons en parfaite conformité avec le droit international, nous ne violons rien, » a déclaré Peskov lors d'un point de presse.

Ces affirmations interviennent malgré l'indignation internationale suscitée par l'explosion d'un satellite russe en 2021 lors d'un exercice militaire. Cette action avait forcé l'équipage de la Station spatiale internationale à se mettre à l'abri.

💥 Des armes dans l'espace !



Le Pentagone accuse la Russie d'avoir lancé un satellite qui ne serait rien de moins qu'une arme spatiale, capable de jouer aux dominos avec les satellites en orbite basse.



"La Russie a lancé en orbite terrestre basse un satellite que nous estimons… pic.twitter.com/xc0xzo1V2s — GÉOPOLITIQUE PROFONDE (@GPTVoff) May 23, 2024

Appel à renforcer les accords sur l'espace

Le Traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, qui interdit aux pays de placer des armes de destruction massive en orbite, joue un rôle clé dans cette affaire.

Toutefois, la présence de ces armes potentielles suggère que ce texte pourrait être insuffisant pour empêcher la militarisation de l'espace. Par conséquent, il doit être renforcé ou mis à jour pour s'adapter aux nouvelles réalités technologiques.

Le Pentagone continue de surveiller la situation étroitement. Et le général Ryder a insisté sur le fait que : « Il est de notre devoir de rester vigilants pour protéger et défendre l'espace. » Les États-Unis sont déterminés à protéger leurs intérêts spatiaux et à assurer la sécurité de leurs satellites.

Autrement dit, la situation reste très fluide et incertaine. Je pense que les développements futurs dépendront des actions des deux puissances spatiales et de la communauté internationale. La poursuite de cette escalade pourrait donc entraîner des conséquences imprévues pour la sécurité globale.

