Intel Meteor Lake : un leak révèle tout sur la prochaine famille de CPU

Intel a annoncé que sa prochaine génération de processeurs, connue sous le nom de code Meteor Lake, devrait être lancée prochainement.

Jusqu’à ce jour, la firme n’a pas encore donné de détails sur le projet. Néanmoins, Moore’s Law Is Dead a divulgué une diapositive contenant quelques-unes des caractéristiques de cette nouvelle gamme de produits. À savoir le nombre de cœurs du processeur, ainsi que sa puissance de conception thermique.

Des modèles de CPU destinés à plusieurs types de gammes

La gamme de processeurs mobiles Intel basée sur Meteor Lake comprend plusieurs modèles. D’après la diapositive, la prochaine génération de CPU d’Intel est destinée aux segments d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme. Les TDP (Thermal Design Power) varient entre 7 W et 45 W. Quant au nombre de cœurs, il varie de 5 à 14. Les processeurs haut de gamme d’Intel, destinés aux systèmes de jeu et aux stations de travail mobiles, continueront à utiliser le silicium Raptor Lake. Et cela tout en gardant les cœurs Raptor Cove et Gracement, ainsi que les graphiques Xe-LP dans un emballage S-BGA.

Quatre tuiles composent cependant le système en package Meteor Lake d’Intel. Notamment la tuile de calcul, qui comprend des cœurs de processeur Redwood Cove hautes performances et Crestmont économes en énergie, fabriqués avec le processus de fabrication Intel 4 ; la tuile graphique, basée sur l’architecture Xe-LPG et produite par TSMC à l’aide du nœud N3 ou N5 ; la tuile SoC ; et la vignette d’E/S. Ces tuiles sont interconnectées grâce à la technologie Foveros 3D d’Intel.

Plusieurs changements à venir quant à Meteor Lake d’Intel

Cette configuration offre à Intel une certaine flexibilité pour la configuration des processeurs Meteor Lake. Les modèles 7 W et 15 W utilisent probablement une tuile de calcul plus petite, avec jusqu’à 2P et 8E cœurs. Les modèles 15 W, 28 W et 45 W de leur côté, utilisent une tuile plus grande, avec jusqu’à 6P et 8E cœurs. Pour ce qui est des tuiles graphiques, Intel est susceptible d’utiliser deux chiplets différents : l’un avec près de quatre clusters Xe, et l’autre avec environ huit clusters Xe. Intel pourra combiner ces chiplets en fonction des références exactes des processeurs.

Il est important de noter que la diapositive que Moore’s law Is Dead à divulguée est encore préliminaire. De nombreux éléments peuvent changer avant le lancement officiel du Meteor Lake d’Intel. Les prochains modèles de processeurs seront toujours étiquetés Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9. Par ailleurs, Intel a déjà annoncé le passage vers Core Ultra pour Meteor Lake en mai dernier. Ce qui rend la diapositive obsolète.