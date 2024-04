L’IA transforme ces 9 pays en personnages d’animé : quel est le plus stylé ?

L'IA ne cesse d'étonner les utilisateurs. Le succès de la création des images à partir de l'IA n'est plus à prouver. Dernièrement, la manière dont elle transforme des pays en personnages d'animé devient virale sur internet. Aujourd'hui, je vous dévoile la deuxième partie de cette création sympathique réalisée avec Midjourney.

De nombreux créateurs utilisent désormais l'IA pour créer des images et le résultat est tout simplement incroyable. C'est le cas de ce créateur qui a utilisé l'IA pour créer des pays à l'image des personnes d'animé. Cet utilisateur de Reddit a fait appel à Midjourney pour créer des photos inédites de pays, dont la Thaïlande, le Mexique, l'Écosse et une nouvelle version des États-Unis. Les résultats sont à découvrir dans cet article.

Un Mexique qui reflète bien son image

Midjourney a conçu un personnage d'animé fidèle à son image, un individu typique des Westerns. Un homme portant à main deux armes de westerns avec le visage de Calavera catrina qui est la figure squelettique du Dia de los Muertos. Pour couronner le tout, le personnage porte un Sombreros ou le grand chapeau des Mariachis. Une image qui représente magnifiquement le pays dans son paysage contrasté évoquant la beauté brute.

Le Brésil, un personnage contrasté

Dans cette liste, c'est un personnage de combattant de Jiu Jutsu qui représente le Brésil. Très surprenant n'est-ce pas ? Je suis particulièrement étonné que ce ne soit pas un personnage de footballeur, mais je peux dire que c'est mon coup de cœur ! En effet, au Brésil, le football est bien plus qu'un sport. Quoi qu'il en soit, c'est une image qui évoque la force et l'unité dans le pays.

La Serbie, un personnage mystérieux

L'IA révèle un personnage captivant et mystérieux pour la Serbie. Il s'agit d'un inventeur fou devant toute une panoplie d'appareils, servant probablement à des recherches. C'est une belle création qui rappelle à quel point le pays est fascinant à découvrir.

La Thaïlande, un personnage emblématique

Le personnage de ce pays est une pratiquante de boxe Thaï, un art martial traditionnel emblématique. Ce sport connu également sous le nom de Muay Thai est un sport qui évoque l'histoire et la culture du pays.

L'Australie, un personnage exceptionnel

En Australie, les sports les plus pratiqués sont le cricket et le rugby. Toutefois, le football connaît une popularité grandissante. C'est peut-être la raison pour laquelle l'IA a choisi un personnage de joueuse de football.

L'Écosse, un personnage traditionnel

Selon Midjourney, si l'Écosse était un personnage d'animé, il aurait incarné un guerrier en Kilt. Ce dernier est un vêtement traditionnel du pays qui symbolise la bravoure et la fierté des Highlanders ou les guerriers des hautes terres écossaises.

Les États-Unis, un personnage qui raconte une histoire

Ce nouveau personnage à l'image d'un Indien Badass révèle un héritage des peuples autochtones emblèmes de la bravoure et la résilience. C'est une histoire importante dont les Américains doivent se souvenir.

L'Indonésie, un sportif national

Ce n'est pas étonnant que l'Indonésie soit représentée par un personnage de joueur de Badminton. En effet, c'est un pays qui est réputé pour le talent exceptionnel de ses joueurs dans cette discipline sportive.

Les Samoa, un personnage symbolique

Le personnage des Samoa est un homme musclé et tatoué évoquant une connexion avec l'héritage culturel du pays. En effet, ces hommes sont des figures emblématiques du pays et représentent la force spirituelle et physique.

Comment trouvez-vous ces créations ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire !

