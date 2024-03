3 Go max par semaine : les français bientôt limités en conso internet ?

Coup dur pour les Français. Une ancienne ministre de l'Éducation nationale vient de suggérer une mesure stricte. Pour elle, l'utilisation de data devrait être limitée à 3 Go par semaine. Mais cette approche ne passe pas auprès de millions de français.

L'ancienne ministre, Najat Vallaud-Belkacem a marqué les actualités françaises le 18 mars dernier. Elle a annoncé une mesure pour limiter la consommation de data en France. Pour elle, cette démarche permet de résoudre plusieurs problèmes liés à internet. Toutefois, la mesure est assez stricte. Si elle entre en vigueur, les Français n'auront plus que 3 Go par semaine. Pourrait-on survivre dans ce nouveau monde ?

« Avons-nous besoin de tant d'internet que ça ? »

Najat Vallaud-Belkacem s'est posé cette question pour lancer sa réflexion. Selon elle, les 3 Go par semaine suffisent pour répondre aux besoins fondamentaux. Et limiter la consommation de data permet alors de résoudre plusieurs problèmes sur internet.

En effet, « tous les grands sujets » sont liés à la toile géante du web. Les réseaux sociaux sont les terrains de jeu des harceleurs. Toutes formes de discrimination sont de mise sur certains forums ou autres sites de rencontres. On peut aussi citer l'écologie. Une baisse d'utilisation d'internet serait la solution pour ces problèmes.

Avec cette limitation, les Français passeront moins de temps sur internet. Plus de commentaires haineux, plus de contenus deepfakes, plus d'accès aux sites pornographiques. Un monde parfait, mais trop beau pour être vrai.

L'État doit intervenir pour limiter la conso de data

L'ancienne ministre est assez réaliste à propos de sa proposition. Pour elle, les entreprises concernées ne vont pas limiter par eux même la consommation de data. C'est logique, car elles ont aussi un chiffre d'affaires à atteindre. Une intervention de l'État est de mise pour réussir ce projet.

« Il faut que la contrainte vienne d'ailleurs : donc de la loi, donc de l'État » Najat Vallaud-Belkacem.

Mais est-ce que les Français vont accepter cette approche ?

Il sera difficile d'envisager une acceptation collective de cette restriction. En effet, les Français sont habitués à utiliser internet à leur guise. Limiter la consommation de data sera alors un bouleversement conséquent, en considérant la situation actuelle.

En 2023, un internaute utilise en moyenne 15,9 Go par mois. C'est une hausse de 1,3 Go en comparaison avec l'année 2022. Comment peut-on limiter la tendance à 3 Go par semaine ? En effet, la consommation sera restreinte à 13 Go par mois avec la mesure de l'ancienne ministre. Il faut aussi considérer les stratégies des opérateurs.

Mais Najat Vallaud-Belkacem a une méthode bien ficelée pour convaincre l'État d' adopter sa suggestion. Elle a d'abord affirmé qu'elle utilise les réseaux sociaux, et passe des heures sur son smartphone. Cette approche permet d'attirer l'attention du grand public.

Dans tous les cas, cette nouvelle mesure serait un changement majeur pour les Français. Elle sera très difficile à mettre en place. Il faut alors une stratégie bien précise pour l'instaurer dans la société.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.