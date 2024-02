Mariés grâce à ChatGPT : découvrez le secret derrière leur incroyable histoire d’amour !

Aleksandr Zhadan et Karina Vyalshakaeva ont réussi à trouver l’amour grâce à l’aide d’un bot basé sur l’intelligence artificielle ChatGPT.

Las des conversations banales et répétitives sur Tinder, un homme a décidé d’utiliser une version ancienne de ChatGPT pour dialoguer avec ses prétendants à sa place. Le bot développé a alors permis de filtrer et discuter avec plus de 5 000 profils sur l’application de rencontres, jusqu’à ce qu’il rencontre finalement l’élue.

Détournement inattendu de ChatGPT pour trouver l’amour

Alors que ChatGPT est généralement utilisé pour générer des textes créatifs et informatifs, son utilisation pour obtenir des matchs sur une application de rencontres n’en était pas l’une des applications prévues. Pourtant, ce mariage montre que cette technologie peut également servir à créer des liens humains.

Grâce à ce bot dopé à l’intelligence artificielle, il a été possible d’éliminer les mauvais matchs et planifier des rendez-vous intéressants. Le bot a même prodigué des conseils à Aleksandr pour mettre en avant les points communs entre lui et ses correspondants, permettant ainsi d’établir un premier contact plus authentique.

Cet exemple innovant a déjà inspiré plusieurs applications de dating qui ont désormais recours à des chatbots pour simuler des conversations avec leurs utilisateurs, avant de leur proposer de passer au contact humain. Match Group, propriétaire de Tinder, Hinge et OkCupid, expérimente lui aussi un outil d’IA pour faciliter les rencontres entre célibataires.

Le mariage, aboutissement de cette aventure technologique

Après être tombé amoureux grâce au bot développé sur la base de l’intelligence artificielle ChatGPT, Aleksandr et Karina se sont finalement mariés. Le mariage n’est que le début de leur aventure commune, puisque ce couple atypique désire désormais partager leur expérience avec d’autres personnes en quête du grand amour.

Cet événement démontre, une fois de plus, à quel point l’utilisation novatrice de la technologie peut révolutionner notre quotidien, y compris dans les sphères les plus intimes. Les ingénieurs et développeurs travaillant sur des projets de chatbots et d’intelligence artificielle pourront sans aucun doute s’en inspirer pour repousser les limites de leurs inventions. Si cette histoire prouve que quelques lignes de code peuvent mener au véritable amour, ouvre-t-elle également de nombreuses possibilités dans le futur pour faciliter et améliorer nos relations humaines ?

