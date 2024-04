Meilleurs Sites pour Acheter des Abonnés YouTube Pas Cher et de Qualité (Paypal, CB)

Sur une plateforme aussi concurrentielle que YouTube, la croissance d'une chaîne est fréquemment déterminée par son nombre d'abonnés, un indicateur crucial qui impacte la visibilité, la crédibilité et le succès global de la chaîne. Pour les créateurs de contenu cherchant à accélérer cette progression, l'achat d'abonnés YouTube peut représenter une option.

Meilleurs sites pour acheter des abonnés YouTube de Qualité

1 Achat-followers.com

Acheter des abonnés youtube sur Achat-followers.com est certainement une option de 1er choix quand il s'agit de promouvoir sa chaine Youtube.

Effectivement, Achat-followers.com fournit des services de marketing de haute qualité sur diverses plateformes telles que Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, et plus encore.

La plateforme offre à ses clients un large choix de ciblage à sa clientèle et un service de haute qualité tout au long de l'année 7J/7 24h/24.

Ce qui distingue Achat-followers.com des autres sites est la qualité des promotions proposées. En plus, le site permet à sa clientèle de choisir la vitesse de sa promotion, c'est-à-dire que le client permet de préciser s'il préfère une promotion rapide ou une livraison progressive.

En outre, le site propose à sa clientèle un SAV réactif permettant d'être en phase avec les besoins de ses clients tout au long de leur expérience d'achat.

2 Sovues.com

Sosvues.com s'est forgé une solide réputation dans le secteur de l'achat d'abonnés et vues youtube. Le site propose une gamme de services de qualité adaptés aux besoins de ses clients. Le site offre un panel de services permettant de correspondre aussi bien aux petits youtubeurs qui viennent de se lancer qui ont besoin de 50 ou 100 abonnés ou à une entreprise prospère qui a un budget publicitaire plus important. Sosvues.com est certainement un site à considérer si vous désirez acheter des abonnés YouTube de qualité.

La plateforme se distingue par la qualité de ces services qui restent tout à fait accessibles d'un point de vue tarifaire et permettent d'obtenir un bon rapport qualité prix sur votre achat d'abonnés youtube étant donné leur qualité.

3 Rocket2fame

Rocket2fame est un site spécialisé qui vise à promouvoir les médias sociaux des entreprises, marques, et influenceurs. Avec une portée mondiale, le site permet d'acheter des abonnés youtube de haute qualité. En fournissant un service qui sort du lot et un support client réactif et attentif aux besoins de sa clientèle Rocket2fame permet aux particuliers et aux entreprises de stimuler efficacement leur croissance sur les médias sociaux.

4 LikesForge

Likesforge est un site de marketing numérique qui propose des services aux clients sur différents canaux de médias sociaux. Vous pouvez augmenter le nombre de likes, de vues et d' abonnés sur vos comptes de médias sociaux en utilisant ce site web. Le site est connu pour ses services instagram, Tiktok, Facebook mais propose aussi des services d'achat de vues et d'abonnés d'excellente qualité. Le site n'est certainement pas le site qui vous permettra d'acheter des abonnés youtube les moins cher mais il reste une alternative de premiers rangs si vous avez prévu d'effectuer un achat d'abonnés youtube.

5 RedSocial

Redsocial est un site peu connu en francophonie mais est davantage populaire à l'international. Le site tire son épingle du jeu par la qualité de ses services et son sérieux au cours des années. Le site permet aussi bien de promouvoir votre nombre d'abonnés que de vues youtube. Ce qui peut être complexe avec le site est qu'il est exclusivement en anglais et leur support aussi.

6 FollowerPackages

Vous l'aurez certainement compris à son nom, Followerpackages est un site international qui est reconnu pour sa longévité dans l'industrie et la qualité de ses services. Follower Packages n'est certainement pas le site le plus récent mais cela n'enlève rien à la qualité des ses services proposés par le site. Le site propose un SAV réactif par mail ou par téléphone.

Avantages et inconvénients de l'achat d'abonnés YouTube

Éventuel renforcement de votre preuve sociale :

Le fait d'avoir un nombre important d'abonnés peut renforcer la crédibilité de votre chaîne. Il s'agit d'une preuve sociale, qui montre aux nouveaux visiteurs que votre contenu vaut la peine d'être regardé. Il s'agit d'un effet psychologique : lorsque les gens voient que d'autres sont intéressés, ils sont plus susceptibles de l'être.

Éventuel Coup de pouce initial :

L'achat d'abonnés peut vous donner un coup de pouce initial si vous débutez ou si vous avez du mal à gagner du terrain. En augmentant la visibilité de vos vidéos YouTube, cela peut aider votre chaîne à gagner en croissance organique. Vos vidéos ont alors potentiellement plus de chances d'être recommandées par l'algorithme de YouTube, ce qui vous permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes.

Inconvénients

Éventuel Amélioration du référencement de votre chaine:

Les algorithmes de YouTube favorisent sans doute les chaînes qui comptent le plus d'abonnés, ce qui peut améliorer votre classement dans les résultats de recherche.

Éventuel Renforcement de votre crédibilité :

Un nombre élevé d'abonnés peut renforcer la crédibilité de votre chaîne et attirer des partenariats et des parrainages.

Acheter des abonnés youtube est pas cher comparativement aux autres stratégies promotionnelles :

Si vous désirez promouvoir votre chaine youtube vous avez surement entendu parlé de stratégies de promotions comme l'achat de d'annonces publicitaires ou autre mais cela est relativement complexe lorsque l'on n'est pas dans le domaine du marketing digital. De plus, acheter des abonnés youtube sera souvent bien moins cher que d'utiliser d'autres stratégies publicitaires qui n'offrent pas toutes de garantie de résultats surtout lorsque l'on est pas un expert dans le domaine.

Large choix de packs d'achat d'abonnés youtube.

Bien que tous les sites ne le permettent pas. De nombreux sites vous permettront de choisir parmi un très larges choix de packs allant le plus souvent de 5 abonnés à plus de 100k abonnés youtube pour certains. Sur la plupart des sites vous pourrez retrouver les packs suivants :

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000 (1k), 1500 (1.5k), 2000 (2k), 2500 (2.5k), 3000 (3k), 4000 (4k) 5000 (5k), 6000 (6k), 7000 (7k), 7500 (7. 5k), 8000 (8k), 9000, (9k) 10000 (10k), 15000 (15k), 20000 (20k), 25000 (25k), 30000 (30k), 40000 (40k) 50000 (50k), 60000 (60k), 70000 (70k), 75000 (75k), 80000 (80k), 90000 (90k) 100000 (100k).



En ce qui concerne les petits packs (sous 50) et les gros packs (au-delà de 10k abonnés) les sites proposant ces packs en 1 fois restent limités mais beaucoup vous permettront de passer de nouveau commande une fois votre premier achat d'abonnés youtube achevé et livré.

Inconvénients de l'achat d'abonnés youtube

Acheter des abonnés youtube ciblés est difficile

Il peut être très difficile d'acheter des abonnés youtube ciblés. Effectivement la majorité des sites vous permettent d'acheter uniquement des abonnés youtube pas cher internationaux mais il y en a très peu qui vous permettent d'acheter des abonnés youtube francais ou ciblés dans les pays suivants :

Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, France, Gabon, Guinée, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie.

Acheter des abonnés youtube n'est pas gratuit

Bien qu'il existe certains sites ou applications qui vous permettent d'obtenir une offre d'essai gratuite pour tester leurs services d'achat d'abonnés youtube gratuitement, cela représente qu'une infime partie de sites et la majorité des sites sur le marché ne vous permettent pas d'obtenir des abonnés youtube gratuitement. Il est donc impératif d'évaluer le coût d'un achat d'abonnés youtube avant d'en commander.

Il est compliqué d'acheter des abonnés youtube avec paypal

Acheter des abonnés youtube avec paypal devient de plus en plus compliqué. Et pour cause, de moins en moins offrent paypal comme option pour payer leurs abonnés youtube. Cela s'explique par le fait que l'achat d'abonnés youtube avec paypal engendre davantage de coûts de transactions qu'un achat d'abonnés en Bitcoin ou en Carte Bancaire. C'est pourquoi l'achat d'abonnés youtube avec paypal est permis par de moins en moins de sites.

L'achat d'abonnés youtube pas cher n'est souvent pas ciblé

Si vous faites appel à un site vous permettant d'acheter des abonnés youtube pas cher il y a fort à parier pour que celui-ci ne vous permettent pas de choisir le ciblage des abonnés que vous payez. Pour certaines personnes qui ont un budget limité et qui optent pour l'achat d'abonnés youtube pas cher pour booster leur visibilité et notoriété à l'international cela ne devrait pas être gênant. Néanmoins, si un youtubeur cherchent à cibler une audience uniquement Francophone : France, Belgique, Suisse, Maroc, Tunisie, Algérie, Tunisie alors cela peut être plus gênant et il sera peut être meilleur d'opter pour un achat d'abonnés youtube ciblés quitte à ce que cela reviennent plus cher qu'un achat classique.

L'achat de vues youtube françaises et d'abonnés youtube : 2 stratégies complémentaires

Beaucoup de personnes choisissent à la fois d'acheter des vues youtube et des abonnés en même temps et pour cause cela, peut, potentiellement, permettre d'avoir d'encore meilleurs résultats que si vous aviez opté pour ces 2 stratégies promotionnelles une à une. Effectivement acheter des vues youtube françaises et des abonnés youtube permet de garder une cohérence évidente entre la notoriété de votre chaîne et de vos vidéos. Privilégier l'achat de vues à l'achat d'abonnés youtube ou vis versa ne fait pas sens. Effectivement, il suffit de regarder les chaines youtube à succès pour observer que celles- ci ont une cohérence certaine entre leurs nombres de vues et d'abonnés.

Quel est le prix pour acheter 1000 abonnés youtube pas cher ?

Le prix d'un achat d'abonnés youtube dépend grandement du site sur lequel vous les achetez. Effectivement, en fonction du site le prix peut aller du simple au triple. En règle générale, pour faire un achat de 1000 abonnés youtube pas cher et de qualité, il faut compter à minima 35€. Le prix pour un tel achat peut aller jusqu'à 150 voire 200€ sur certaines plateformes réputées.

Est-il possible d'acheter des abonnés sur YouTube ?

Oui, il est possible d'acheter des abonnés sur YouTube, et cette pratique est devenue assez répandue dans le paysage numérique actuel. L'achat d'abonnés est une stratégie utilisée par de nombreux créateurs de contenu pour accélérer la croissance de leur chaîne et augmenter leur visibilité sur la plateforme. Cette pratique consiste à payer un service tiers pour obtenir un certain nombre d'abonnés pour une chaîne YouTube donnée.

Les avantages de l'achat d'abonnés sur YouTube sont multiples. Tout d'abord, cela peut aider à donner à une chaîne une impulsion initiale en termes de visibilité. Les nouveaux créateurs de contenu peuvent avoir du mal à attirer l'attention dans un environnement aussi concurrentiel, et l'achat d'abonnés peut leur fournir une base de fans initiale sur laquelle construire.

De plus, l'achat d'abonnés peut contribuer à renforcer la crédibilité d'une chaîne. Les spectateurs sont souvent attirés par les chaînes qui ont déjà un grand nombre d'abonnés, car cela peut être perçu comme un indicateur de contenu de qualité. En augmentant artificiellement le nombre d'abonnés, les créateurs peuvent attirer davantage de spectateurs et accroître leur légitimité dans leur domaine d'expertise.

Une autre raison pour laquelle les créateurs choisissent d'acheter des abonnés est d'ouvrir des opportunités de monétisation. Les partenaires potentiels et les annonceurs sont plus susceptibles de s'associer à des chaînes qui ont un grand nombre d'abonnés, car cela leur offre une audience plus large et plus engagée. En achetant des abonnés, les créateurs peuvent créer l'illusion d'une communauté active et ainsi attirer davantage d'opportunités de revenus.

Enfin, l'achat d'abonnés peut être considéré comme un investissement dans la croissance à long terme d'une chaîne YouTube. Bien que cette pratique puisse sembler controversée, elle peut fournir un coup de pouce initial qui peut conduire à une croissance organique plus importante à l'avenir. En attirant l'attention sur leur chaîne, les créateurs peuvent attirer de nouveaux spectateurs qui deviendront des abonnés authentiques et engagés à long terme.

Combien youtube paye pour 1000 abonnés youtube ?

Le montant que YouTube paie pour 1000 abonnés peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est important de noter que YouTube ne paie pas directement les créateurs pour chaque abonné qu'ils acquièrent. Au lieu de cela, les revenus des créateurs sur YouTube sont principalement générés par la monétisation des vidéos via les annonces publicitaires. Ainsi, le nombre d'abonnés d'une chaîne peut avoir un impact sur les revenus, mais il n'est pas le seul facteur déterminant.

En moyenne, les créateurs peuvent s'attendre à gagner entre 1 et 3€ pour chaque tranche de 1000 vues éligibles sur leurs vidéos. Cependant, cette estimation peut varier en fonction de divers facteurs tels que le type de contenu, l'audience cible, l'engagement des spectateurs et la durée de visionnage. Par conséquent, il est difficile de donner un chiffre exact sur combien YouTube paie pour 1000 abonnés.

Un créateur ayant 1000 abonnés actifs et engagés peut potentiellement générer plus de revenus qu'un créateur avec 10 000 abonnés passifs et peu actifs. Cela est dû au fait que les annonceurs sont plus susceptibles de payer pour des publicités diffusées devant un public engagé et intéressé par le contenu proposé. En outre, un plus grand nombre d'abonnés peut entraîner une augmentation du trafic sur la chaîne, ce qui peut à son tour augmenter les revenus publicitaires.

En résumé, bien que le nombre d'abonnés puisse jouer un rôle dans la génération de revenus sur YouTube, il n'est pas le seul facteur déterminant. Les créateurs doivent se concentrer sur la qualité de leur contenu, l'engagement de leur public et d'autres stratégies de monétisation pour maximiser leurs gains sur la plateforme.

Voici les étapes générales pour acheter des abonnés YouTube :

1. Recherchez et choisissez un service réputé : Explorez les différents fournisseurs de services d'achat d'abonnés YouTube et sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

2. Sélectionnez un forfait : Choisissez le forfait qui convient à votre objectif en termes de nombre d'abonnés. La plupart des services proposent une gamme de forfaits avec des quantités variables d'abonnés.

3. Fournissez les informations de votre chaîne : Vous devrez généralement fournir l'URL de votre chaîne YouTube et d'autres informations nécessaires au service, comme le nom de la chaîne et parfois des informations de facturation.

4. Effectuez le paiement : Sélectionnez votre mode de paiement préféré parmi les options proposées par le service. Les modes de paiement courants incluent les cartes de crédit, PayPal, Google Pay, Apple Pay et parfois les crypto-monnaies.

5. Attendez la livraison : Une fois que vous avez effectué le paiement, le service commencera à livrer les abonnés à votre chaîne en fonction du forfait que vous avez choisi. Le délai de livraison peut varier en fonction du service.

6. Surveillez et engagez-vous : Une fois que vous commencez à recevoir des abonnés, surveillez l'engagement sur votre chaîne. Interagissez avec vos nouveaux abonnés en répondant à leurs commentaires et en créant un contenu attrayant pour les fidéliser.

Quel est le prix d'un achat d'abonnés youtube ?

Voici une liste à puces avec différentes quantités d'abonnés YouTube et une fourchette de prix pour chaque quantité, exprimée en euros :

100 abonnés : 8 € – 14 €

250 abonnés : 18 € – 31 €

500 abonnés : 25 € – 54 €

750 abonnés : 30 € – 72 €

1000 abonnés : 35 € – 90 €

2000 abonnés : 60 € – 162 €

5000 abonnés : 120 € – 360 €

10000 abonnés : 200 € – 630 €

Veuillez noter que les prix peuvent varier en fonction du fournisseur de services, de la qualité des abonnés et des fonctionnalités supplémentaires incluses dans les packages. Il est recommandé de faire des recherches approfondies et de choisir un service réputé pour acheter des abonnés YouTube.

Obtenir gratuitement 1 000 abonnés sur YouTube peut être un défi, mais voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour augmenter votre audience sans dépenser d'argent :

1. Produisez un contenu de qualité: La clé du succès sur YouTube est de créer un contenu intéressant, engageant et de haute qualité. Assurez-vous de publier régulièrement des vidéos qui suscitent l'intérêt de votre public cible et qui les incitent à s'abonner à votre chaîne pour plus de contenu similaire.

2. Optimisez votre chaîne et vos vidéos pour le référencement: Utilisez des mots-clés pertinents dans vos titres, descriptions et balises pour aider les spectateurs à trouver facilement vos vidéos dans les résultats de recherche de YouTube. Une meilleure visibilité peut conduire à plus d'abonnés potentiels.

3. Interagissez avec votre public: Répondez aux commentaires, posez des questions à votre public dans vos vidéos et encouragez-les à s'abonner à votre chaîne. L'engagement avec votre audience peut renforcer les liens et encourager davantage de personnes à s'abonner.

4. Partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux: Utilisez des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour promouvoir vos vidéos et attirer de nouveaux abonnés. Plus vos vidéos sont partagées, plus elles ont de chances d'être vues par un public plus large.

5. Collaborez avec d'autres créateurs: Travailler avec d'autres YouTubers dans votre niche peut vous aider à atteindre de nouveaux publics et à obtenir plus d'abonnés. Recherchez des opportunités de collaboration avec des créateurs dont le contenu complète le vôtre et proposez des projets ensemble.

6. Utilisez les appels à l'action (CTA): Incitez les spectateurs à s'abonner à votre chaîne en incluant des CTA clairs et convaincants à la fin de vos vidéos. Encouragez-les à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour ne pas manquer vos prochaines publications.

7. Organisez des concours et des giveaways: Organisez des concours où les participants doivent s'abonner à votre chaîne pour avoir une chance de gagner un prix. Les giveaways peuvent attirer de nouveaux abonnés et encourager l'engagement avec votre contenu.

8. Créez des playlists attractives: Organisez vos vidéos dans des playlists thématiques pour faciliter la navigation de votre audience. Cela peut inciter les spectateurs à regarder plus de vos vidéos et à s'abonner pour ne pas manquer les nouvelles publications.

En combinant ces stratégies et en restant cohérent dans votre approche, vous pouvez progressivement augmenter le nombre d'abonnés sur votre chaîne YouTube sans avoir à dépenser de l'argent pour acheter des abonnés.

