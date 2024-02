Métavers : Disney claque 1,5 milliard $ pour créer un parc dans Fortnite

Une aubaine pour les plus jeunes, et une bonne dose de nostalgie pour les adultes. Oui, Disney va s’associer à Fortnite dans les prochains mois. Au programme, un parc de divertissement dans ce jeu en ligne. Selon les annonces, cette innovation figurera bientôt parmi les références du gaming.

1,5 milliard $ pour introduire dans le monde du gaming. Oui, Disney a l’intention de miser cette somme colossale pour avoir un parc dans Fortnite. La multinationale est prête à tout pour développer ses activités dans d’autres domaines. Et Fortnite a le potentiel pour se placer parmi les zones d’investissement de référence. La popularité du jeu, et la diversité des joueurs font sa réputation. Bientôt, vous pourrez vous aventurer dans un parc Disney, tout en affrontant vos ennemis. Que demander de plus ?

Des contenus cinématographiques dans un Battle Royal ?

« En plus d’être une expérience de jeu de classe mondiale et d’interopérer avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d’opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter, et s’engager avec du contenu des personnages de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, et plus encore » un extrait de l’annonce du projet.

Et là, il y en aura pour tous les goûts. Toutes les filiales de Disney seront alors présentes dans Fortnite. Et les personnages légendaires seront aussi au rendez-vous. Des superhéros aux animaux parlants, tout le monde aura son lot de plaisir.

« Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur passion d’une manière distincte de celle de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu’ils préfèrent. Tout cela sera possible grâce à Unreal Engine » ajouta Disney.

Ce nouvel univers sera alors boosté par le moteur de jeu le plus puissant actuellement. Vous aurez des graphismes époustouflants, avec un gameplay fluide. Une immersion totale dans le monde de vos rêves.

Disney X Fortnite : une collaboration pour créer une nouvelle vision du gaming

Plusieurs sociétés ont déjà tenté d’associer le cinéma et le jeu vidéo. Soit on adapte un titre phare en film, ou l’inverse. Mais peu ont entrepris l’installation d’un univers cinématographique dans un jeu. Disney sera alors un pionnier dans cette catégorie, avec sa collaboration avec Fortnite. Selon Robert A. Iger, PDG de Disney, cette approche est « la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux ». Il a ajouté :

« Aujourd’hui, nous collaborons à quelque chose d’entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert, et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite »

Tim Sweeney, le PDG et fondateur d’Epic Games s’est aussi exprimé sur ce projet ambitieux. Selon lui, Disney est l’allié idéal pour Fortnite. Les deux entités partagent les mêmes valeurs, et cette tendance contribue au bon déroulement des activités.

« Disney a été l’une des premières sociétés à croire au potentiel de réunir leurs mondes avec le nôtre dans Fortnite, et ils utilisent l’Unreal Engine dans l’ensemble de leur portfolio. Maintenant, nous collaborons sur quelque chose d’entièrement nouveau (…) »

