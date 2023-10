MidJourney lance une appli pour créer des mangas : tout savoir sur Niji Journey

MidJourney annonce le lancement de Niji Journey : sa toute première application mobile ! Toutefois, cette appli est pensée avant tout pour le public japonais et permet de créer des images dans le style manga… découvrez tout ce qu’il faut savoir !

Depuis l’été 2022, la startup MidJourney propose son générateur d’images basé sur son propre modèle IA. Cet outil a rencontré un grand succès grâce à ses performances, et le serveur officiel Discord dépasse les 16 millions d’utilisateurs.

Plus d’un an après le lancement, Discord demeure d’ailleurs le principal moyen d’interagir avec MidJourney. Une fois connecté au serveur, il suffit d’envoyer un prompt textuel au robot MidJourney Bot pour produire des images.

L’utilisateur peut alors choisir de télécharger ou de modifier l’une des quatre images produites. Ce fonctionnement est simple, mais présente tout de même l’inconvénient de dépendre d’une application tierce.

À présent, MidJourney vient enfin de lancer sa propre application mobile. Ou presque…

Midjourney's first mobile app is officially out! It's called "Niji・Journey" but you can generate standard images if you select v5 from the settings. A great opportunity to see Midjourney's plans for mobile. pic.twitter.com/MGyPsN1dTi

Selon le fondateur David Holz, également chercheur à la NASA, la startup a noué un partenariat avec des ingénieurs de l’entreprise japonaise de jeux vidéo Sizigi Studios. Le but ? Lancer l’application « NIji Journey » sur iOS et Android.

Toutefois, cette application est spécialement pensée pour le marché japonais et se focalise sur la production d’images dans le style manga de MidJourney aussi appelé « Niji ».

Lors de la conférence « Office Hours », Holz a annoncé aux auditeurs que l’équipe MidJourney a décidé de nouer un partenariat avec Sigizi Studios (aussi appelé Spellbrush ou Waifu Labs) à qui l’on doit déjà le jeu Arrowmancer.

Pour cause, les utilisateurs japonais sont plus habitués à interagir avec des applications mobiles qu’avec des logiciels pour PC. Ils sont donc réticents à l’idée d’utiliser le Discord Bot.

C’est la raison pour laquelle Niji Journey est plus dense en termes d’informations et d’interface que la version Discord ou que les applications occidentales auxquelles nous sommes habitués. Les Japonais préfèrent le contrôle granulaire à la simplicité, contrairement à nous.

Notons toutefois que l’application Niji Journey peut aussi produire des images dans d’autres styles. Il suffit de sélectionner « v5 » dans les réglages pour pouvoir choisir n’importe quel style.

En parallèle, Holz annonce l’arrivée d’un upscaler natif sur MidJourney pour augmenter la définition à 4K et un réglage personnalisé permettant aux utilisateurs de créer leur propre style à toutes les images qu’ils génèrent !

Une nouveauté qui n’est pas sans rappeler la fonctionnalité de « custom instructions » proposée par ChatGPT. Toutefois, Holz souligne que ces fonctionnalités sont encore expérimentales et que leurs performances ne seront pas totalement abouties.

Come check out our new 2x and 4x upscalers now live on Midjourney. We're taking GPUs to their limits to let you explore at 16 megapixels and beyond. It's a sight to behold and it's only the beginning.