ChatGPT peut maintenant se souvenir de vous : comment activer l’option ?

Grâce aux Custom Instructions, ChatGPT peut désormais se souvenir de vous et de toutes les informations que vous souhaitez qu’il retienne d’une conversation à l’autre. Découvrez comment activer cette nouvelle option qui change tout !

Jusqu’à présent, ChatGPT était très utile pour générer du texte en tout genre. Toutefois, si cette IA pouvait mémoriser le contenu d’une conversation, elle était incapable de retenir des informations sur l’utilisateur.

Comme l’explique Joanne Jang, qui travaille chez OpenAI sur les comportements de modèle, « actuellement, quand vous ouvrez ChatGPT, il ne sait pas grand-chose sur vous. Si vous commencez une nouvelle conversation, il oublie tout ce dont vous avez parlé dans le passé ».

Or, « certaines choses peuvent s’appliquer à toutes les conversations ». Afin de résoudre ce problème, une nouvelle fonctionnalité expérimentale en beta vient d’être lancée pour les abonnés à ChatGPT Plus : les « Custom Instructions ».

A partir d’un emplacement dédié, vous pourrez indiquer au chatbot toutes les choses dont il doit se souvenir à votre sujet et sur la façon dont vous souhaitez qu’il réponde aux questions.

