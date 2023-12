Enterix Advanced, Mootral optimise la réduction des émissions de méthane

Mootral, une entreprise britannique de biotechnologie, annonce aujourd’hui une avancée majeure dans la réduction des émissions de méthane provenant du bétail. Leur nouvelle plate-forme, Enterix Advanced, promet de réduire de 50 % les émissions de méthane des vaches, tout en préservant la productivité agricole essentielle.

Enterix Advanced : une nouvelle approche pour réduire le méthane

L’Enterix Advanced de Mootral tire parti de la puissance de l’iodoforme, une molécule bien connue pour ses propriétés anti-méthane, en le combinant habilement avec des composés actifs de l’ail. Cette approche unique offre des réductions significatives des émissions de méthane sans impacter la consommation de matière sèche ni la production laitière.

Ne sautez pas cette petite revue :

La formulation à libération contrôlée d’Enterix Advanced permet d’administrer des bolus aux bovins en pâturage, ouvrant ainsi la voie à une réduction significative des émissions de méthane à l’échelle mondiale.

Une technologie respectueuse de l’environnement

Thomas Hafner, fondateur et PDG de Mootral, explique : « L’iodoforme, un suppresseur de méthane, présente des avantages majeurs. Il est non cancérigène, n’appauvrit pas la couche d’ozone et peut être mis à l’échelle à moindre coût. Cette solution s’inscrit dans notre vision de transformer l’agriculture animale en une réussite climatique tout en offrant des avantages économiques pour les agriculteurs. »

Un impact immédiat sur le changement climatique

La réduction du méthane est une priorité urgente, car ce gaz a un potentiel de réchauffement 84 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Les émissions de méthane liées à la digestion des vaches représentent près de 30 % de toutes les émissions de méthane d’origine humaine.

Mootral prévoit de réaliser de nombreux essais in vivo en 2024, avec l’objectif d’obtenir les approbations réglementaires d’ici la fin de 2026. Il vise à déployer cette technologie à grande échelle, avec un plan ambitieux visant jusqu’à 300 millions de vaches au cours de la prochaine décennie.

Mootral se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique grâce à Enterix Advanced. Cela offre ainsi un avenir plus durable pour l’agriculture et la planète.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.