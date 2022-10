NFT sur l’App Store : Découvrez l’énorme pourcentage taxé par Apple

Récemment, Apple a dévoilé ses règles sur la taxe « NFT ». Les régulations liées à la cryptomonnaie ont été également révélées.

Apple a décidé de mettre au clair les actions permises et interdites sur les NFT ou jetons non fongibles, et la cryptomonnaie sur son App Store. Ces règlements concernent les taxes sur les achats NFT. On sait dorénavant dans quels contextes ils peuvent être utilisés. L’entreprise a aussi décidé de règlementer les moments d’échanges de cryptomonnaie.

Il y a deux jours, Apple a rajouté une nouvelle fonctionnalité autorisant les achats de NFT. Cependant, les NFT obtenus ne peuvent plus être rachetés. Cette nouvelle mise à jour autorise les achats intégrés pour la vente de services NFT comme les suivants : « la frappe, la liste et le transfert. »

Apple augmente sa taxe NFT et en modifie les modalités d’achats

L’entreprise Apple préfère s’assurer que l’ensemble des achats NFT se font à l’intérieur de l’application. Elle fixe à cet égard 30 % au taux de commission standard. D’ailleurs, ces applications seront gérées de manière à ce qu’aucun utilisateur ne puisse s’échapper du contrôle de l’App Store durant un achat NFT. A cet effet, aucun bouton ou lien externe permettant de sortir n’est intégré dans l’application. L’utilisation des codes QR, des cryptomonnaies et des autres versions de portefeuille sont alors exclus des applications.

Cette hausse de 30 % du taux de commission n’a pas été bien vue. Le taux de commission standard sur les achats NFT ne dépassant jamais 2,5 %. L’entreprise a reçu des critiques négatives.

En conséquence, des entreprises telles que Magic Eden ont préféré effacer cette application de l’App Store dès qu’ils ont eu connaissance de ce changement. Quelques marchés NFT ont décidé de limiter l’usage de ces applications puisqu’il est dorénavant interdit de visualiser autre chose que leurs NFT personnels.

Plus de transactions en cryptomonnaie pour les achats intégrés

Apple a d’ailleurs rayé toute possibilité de transaction via cryptomonnaie pour tout achat intégré. A partir de maintenant, les utilisateurs devront payer par carte ou par tout autre paiement valide.

Ces régulations ne touchent pas les transactions sur Binance et Coinbase, sur ces plateformes, la taxe Apple n’existe pas.

Aujourd’hui, toutes les applications de transactions en crypto doivent s’assurer d’une nouvelle règle. Les échanges doivent se faire dans un cadre où les applications possèdent les licences et les autorisations légales.