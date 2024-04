Atalanta, L'AS Roma, le Bayer Leverkusen, et l'OM sont dans le dernier carré de l'Europa League. Qui va gagner ? ChatGPT a son mot à dire par rapport à ces rencontres. Vous n'allez pas croire les prédictions de cette IA générative.

« À jamais les premiers ». Cette phrase résume la fierté des supporters marseillais. En effet, l'OM pourrait bien s'illustrer en Europe, des décennies après son dernier exploit. ChatGPT a donné sa prédiction par rapport au parcours du club phocéen. Accrochez-vous, car ces analyses sont assez intéressantes.

L'OM en finale, selon ChatGPT

L'IA générative d'OpenAI ne se limite pas à sa fonctionnalité chatbot. Elle peut aussi analyser les données pour fournir un pronostic sportif. Des spécialistes se sont alors penchés sur le sujet pour prédire le vainqueur des finalistes de l'Europa League. Cette dernière manche opposera l'Olympique de Marseille et l'AS Roma. Une confrontation entre le football français et italien, comme au bon vieux temps. Mais qui va gagner ?

La réponse risque de décevoir les amoureux du club français. En effet, l'OM ne va pas soulever le trophée pour cette année, selon la l'analyse de ChatGPT. Voici l'intégralité de son analyse.

« En me basant sur les performances récentes des équipes et en considérant les forces en présence, je prédis que l'Olympique de Marseille affrontera l'AS Roma en finale de la Ligue Europa. Ces deux équipes ont montré une forme solide tout au long de la compétition et ont démontré leur capacité à rivaliser à un niveau élevé. Quant au vainqueur potentiel, cela dépendra de plusieurs facteurs, y compris la forme des joueurs clés, les tactiques des entraîneurs et la dynamique des matchs. Cependant, si je devais faire une prédiction, je donnerais un léger avantage à l'AS Roma en raison de leur expérience en compétition européenne et de leur qualité globale. Mais comme toujours dans le football, tout peut arriver sur le terrain, et les demi-finales et la finale promettent d'être des affrontements passionnants jusqu'au bout. »

Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle ?

L'outil d'OpenAI a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines. Toutefois, il n'a pas été très utilisé dans le monde du football. La prédiction du parcours de l'OM en Europa League est un des rares tests concernant ce sujet.

Il y a quelques semaines, des spécialistes ont aussi prédit les vainqueurs de la Ligue des Champions. L'analyse s'est étendue sur plusieurs années. Le Paris Saint-Germain pourrait enfin s'illustrer sur les toits de l'Europe… en 2033. Le club parisien remportera encore trois Ligue des Champions après ce premier sacre. Par ailleurs, d'autres clubs comme le Torino ou les Glasgow Rangers pourraient aussi remporter ce trophée.

Mais ce ne sont que des prédictions. Un match de football se décide sur le terrain, peu importe les pronostics. Ce suspense fait la beauté de ce sport.

À mon avis, l'OM est dans une lancée folle depuis les derniers transferts. Elle pourrait bien remporter l'Europa League cette année. Quant au Paris Saint-Germain, il est assez difficile de s'illustrer en Ligue des Champions, en tenant compte de la performance du Real Madrid. Mais comme toujours, tout se passera sur le terrain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.