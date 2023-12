OpenAI dépose les marques GPT-6 et GPT-7 : qu’est-ce que ça cache ?

L’entreprise de ChatGPT, OpenAI veut toujours devenir le leader du marché. Elle vient de déposer GPT-6 et GPT-7. Avec cette stratégie, OpenAI vise à créer des modèles de langage ainsi que des algorithmes plus compétitifs.

ChatGPT est sans doute une des IA les plus performantes actuellement. Et depuis son lancement, l’IA n’a cessé d’évoluer. Mais OpenAI veut toujours devenir le numéro 1 mondial. Suite aux demandes de plusieurs entreprises, OpenAI OpCo vient de déposer les marques GPT-6 et GPT-7. Serait-ce l’ultime innovation technologique de l’entreprise ?

GPT-6 et GPT-7 : des innovations destinées aux usages spécifiques

Selon les dernières informations, GPT-6 et GPT-7 seront destinés à des secteurs particuliers. Le premier, GPT-6, alimente des appareils high-tech. L’objectif est d’améliorer les méthodes d’études scientifiques. GPT-7 participera aussi à ce projet de grande envergure.

Cette innovation vient d’une demande des utilisateurs chinois. En effet, OpenAI n’est pas encore accessible depuis la Chine et Hong Kong. L’entreprise américaine veut alors résoudre ce problème avec cette nouvelle stratégie.

À noter qu’OpenAI a déjà déposé des demandes de marques GPT-4, GPT-5 et Whisper récemment. Malheureusement, ces requêtes n’ont pas été approuvées par les autorités chinoises. Mais GPT-6 et GPT-7 sont en bonne voie pour conquérir le marché chinois. L’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine étudie sérieusement la faisabilité de ce projet.

De son côté, OpenAI n’a fait aucune déclaration pour informer le grand public. Il faudra attendre un communiqué officiel pour connaître les suites du projet.

Une idée de Sam Altman

Sam Altman, le PDG d’OpenAI veut toujours pousser les limites de la technologie. Récemment, il a annoncé que l’entreprise est en train de perfectionner GPT-5. Il a aussi affirmé qu’OpenAI a l’intention de demander des fonds auprès de Microsoft. L’objectif est d’accélérer le lancement de cette IA surpuissante. Avec cette approche optimiste, GPT-6 et GPT-7 seront disponible d’ici quelques années.

Sam Altman a été incompris par son conseil d’administration. Après l’annonce du projet d’intelligence artificielle générale, le PDG a été limogé de son poste. Cependant, son plan illustre encore une percée dans le domaine de la high-tech. Quelques jours après cette phase, Sam Altman a repris sa place. Il a ensuite déclaré à ses employés que l’entreprise a l’intention de pousser les limites du possible. Sam Altman veut faire avancer son plan de recherche, en tenant compte de la bonne utilisation de l’IA.