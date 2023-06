Google Workspace : vous pouvez désormais vous authentifier avec un passkey

Alors que Google cherche continuellement les moyens d’optimiser la sécurité de ses utilisateurs, il annonce la mise en œuvre de l’authentification avec un passkey (clé d’accès) pour Google Workspace. La fonctionnalité est déjà disponible en version bêta et sera déployée progressivement à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.

Google Workspace : le passkey en alternative au mot de passe

« Dans une version bêta ouverte, plus de 9 millions d’organisations peuvent autoriser leurs utilisateurs à se connecter aux comptes Google Workspace et Google Cloud en utilisant des passkey au lieu de mots de passe », annonce Google.

Le passkey ou clé d’accès désigne une méthode d’authentification alternative au mot de passe. Il peut s’agir d’une empreinte digitale, de la reconnaissance faciale, d’un code PIN ou d’un schéma. Cette nouvelle option viendra donc remplacer la paire identifiant/mot de passe.

Si les mots de passe peuvent être crackés, piratés ou volés, ce n’est pas le cas des clés d’accès qui sont considérés comme plus sûrs. Les principaux navigateurs et systèmes d’exploitation (iOS, Android, Windows, macOS, ChromeOS, Microsoft Edge, Safari et Chrome) prennent en charge cette nouvelle méthode d’authentification pour Google Workspace.

Une protection renforcée contre le phishing et les attaques d’ingénierie sociale

Google a souligné plusieurs avantages de la prise en charge du passkey pour les clients Google Workspace. La fonction de clé d’accès aide les entreprises à améliorer la sécurité des comptes d’utilisateurs.

La méthode empêche notamment la réutilisation des mots de passe sur différents sites Web. Les clés d’accès offrent également une protection renforcée contre le phishing et les attaques d’ingénierie sociale.

La société affirme que les entreprises pourront utiliser des clés d’accès avec protection par mot de passe par défaut. Cependant, les administrateurs devront se diriger vers la console d’administration Google pour autoriser l’utilisation des clés d’accès comme alternative aux mots de passe.

Vers la démocratisation de l’authentification sans mot de passe

Ce déploiement de l’authentification avec un passkey pour Google Workspace intervient un mois seulement après la prise en charge de la même option pour les comptes Google personnels. Le géant de l’Internet aspire en effet à un avenir sans mots de passe.

Dans cette perspective, Google parie sur les clés d’accès. Dans la mesure où les passkeys sont uniques à l’application ou au site Web pour lequel elles ont été créées, un hacker ne peut inciter les utilisateurs à les utiliser sur un site similaire ou frauduleux.

Par ailleurs, les clés d’accès étant uniquement stockées sur l’appareil de l’utilisateur, les cybercriminels ne peuvent les voler en piratant le serveur ou la base de données du fournisseur. De plus en plus de sociétés se tournent vers la connexion par clé d’accès, mais la démocratisation de cette option prendra encore des années, affirment les experts.

