Perséides : où et quand s’installer pour voir des centaines d’étoiles filantes ?

Regardez en haut, le ciel se met en scène. Les Perséides illuminent le ciel cette semaine, dans la nuit du 12 au 13 août.

La Terre passe près de l’orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle, déclenchant la célèbre pluie d’étoiles filantes. Pour 2023, les conditions s’annoncent exceptionnelles pour les Perséides. En effet, des facteurs particuliers amplifient le spectacle. Pour en profiter, nous vous offrons quelques conseils et informations essentielles.

Les Perséides, la pluie d’étoiles filantes la plus célèbre, illumineront notre ciel les 12, 13 et 14 août. Quand est le moment idéal pour observer ce spectacle ? Après 22h30, lorsque le ciel s’assombrit. Le 16 août, la nouvelle Lune se présentera sous forme d’un fin croissant. Sa faible luminosité offrira des conditions d’observation optimales.

Ce phénomène fascinant atteindra son pic entre le samedi 12 et le lundi 14 août. Ces nuits, attendez-vous à voir une centaine d’étoiles filantes chaque heure, surtout après 22h30. Mais la magie ne s’arrête pas là. Selon Stelvision, une forte activité est prévue le 13 août, entre 4h et 23h (heure de Paris). D’autres pics d’observation auront lieu le 13 août à 5h et le 14 août entre 3h et 4h45. Mais même hors de ces périodes, les étoiles filantes seront visibles jusqu’au 24 août.

Observer les Perséides : nos conseils

Pour observer ces merveilles célestes, gardez les choses simples. Les étoiles filantes, filant à une vitesse moyenne de 50 km par seconde, seront parfaitement visibles à l’œil nu. Toutefois, pour une expérience optimale, il est recommandé de choisir un lieu éloigné de la pollution lumineuse. D’ailleurs, des applications mobiles comme Sky Tonight peuvent guider votre observation.

Mais qu’est-ce que les Perséides ? En réalité, ce sont les débris de la comète 109P/Swift-Tuttle. Active du 17 juillet au 24 août, cette pluie d’étoiles filantes est remarquable par son intensité. Elle offre une étoile filante par minute.

L'édition 2023 des Perséides s'annonce exceptionnelle, offrant un spectacle céleste inédit grâce à des conditions d'observation idéales. 🌠 https://t.co/KUo59ahJw8 — Trust My Science (@TrustMyScience) August 8, 2023

Et après les Perséides ? D’autres rendez-vous célestes vous attendent. Par exemple, les Orionides, visibles du 2 octobre au 7 novembre, auront un pic entre les 20 et 21 octobre. Ensuite, les Léonides, visibles entre le 6 et 30 novembre, offriront leur meilleur spectacle le 18 novembre. Tous les 33 ans, elles se transforment en un spectacle inoubliable.