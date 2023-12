ChatGPT vous crée la playlist ultime pour votre jour de l’an ! Guide rapide

La plupart des plateformes de streaming musical disposent d’une impressionnante bibliothèque de playlist, et il y en a pour tous les goûts. Seulement, cette liste de lecture n’est pas la vôtre et en créer une peut être particulièrement chronophage. Pas de panique, il y a moyen de composer facilement l’ultime playlist que vous pouvez utiliser pour la Saint Sylvestre et le nouvel an. Le secret ? ChatGPT.

Une playlist personnalisée en quelques secondes avec ChatGPT

Au-delà de vos goûts musicaux, vous conviendrez que la playlist est aussi une question d’humeur, d’occasion, mais aussi de sentiment. Vous ne jouerez certainement pas la même playlist pour créer une atmosphère détendue un dimanche après-midi ou pour ambiancer vos invités pour les fêtes de fin d’année.

D’ailleurs, votre playlist participera pleinement à l’ambiance que vous souhaitez créer : plutôt smooth et jazzy, pop, funky et groovy, nostalgique (année 80, 90, 00…), etc. Créer une playlist peut toutefois vous prendre beaucoup de temps, à moins d’exploiter les performances de ChatGPT pour le faire.

Il vous est effectivement possible d’utiliser ce chatbot pour créer votre playlist. Vous pouvez plus précisémment utiliser ChatGPT pour générer automatiquement des listes de lecture Spotify (ou Apple Music). Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devrez installer un plugin appelé PlaylistAI dans le chatbot d’OpenAI. Cette appli permet de créer des playlist avec de simples invites et en tenant compte de votre historique d’écoute.

Au lieu de passer des heures à chercher manuellement et à sélectionner des titres, laissez le PlaylistAI faire tout le travail. Avec cette astuce, il vous suffit de quelques secondes pour générer une liste de lecture personnalisée. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, tous vos playlists seront automatiquement ajoutées et répertoriées sur votre compte Spotify.

Créer ma playlist avec PlaylistAI : guide rapide étape par étape

Avant de pouvoir installer Playlist AI sur ChatGPT, accédez préalablement à la version Plus du chatbot. Une fois que vous êtes connecté à ChatGPT Plus, cliquez sur GPT-4 et basculez sur cette dernière version si ce n’est pas encore le cas. Cette étape est importante en sachant que le plugin ne fonctionne pas avec GPT-3.5.

Dans ChatGPT-4, vous disposez d’une option « Plugins » dans laquelle vous trouverez le « Plugin Store ». Recherchez PlaylistAI dans la boutique (utilisez le champ de recherche). Cliquez dessus et installez l’appli. Connectez-vous ensuite à votre compte Spotify. Cliquez sur « Autoriser » pour permettre à PlaylistAI d’accéder à votre compte.

Une fois le plugin PlaylistAI installé, vous le verrez apparaître dans la section plugin de votre compte ChatGPT. Ceci étant, vous pouvez commencer à créer des playlists sur Spotify. Vous soumettez les prompts, ChatGPT vous suggère une liste que vous pouvez modifier à tout moment pour avoir la playlist ultime.