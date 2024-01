PodCastle : comment l’IA change la face des podcasts

Transformer ses textes en podcasts, par l’intermédiaire de l’IA. Oui, cette approche est possible avec PodCastle. Et ce n’est pas le seul atout de cet outil révolutionnaire. Découvrez sans tarder les avantages de cette innovation importante pour les internautes.

Les podcasts font désormais partie du monde d’internet. Ces contenus sont des incontournables pour partager des formations, des faits divers, ou autres. Toutefois, la conception d’un podcast est une tâche assez difficile. C’est ici que PodCastle intervient. Cet outil de traitement et d’édition est capable de transformer vos textes en podcasts professionnels. Une avancée considérable dans ce secteur très populaire.

PodCastle : qu’est-ce que c’est ?

Un outil complet, destiné à tous les utilisateurs. PodCastle est la référence pour répondre à toutes les attentes, peu importe la qualification de l’usager. Débutants, ou professionnels du podcasting, cet outil dispose de plusieurs options, destinées à tous les profils.

La conversion des textes en paroles est la première fonctionnalité de Podcastle. L’IA analyse en premier votre voix pour l’imiter dans les étapes de transformations. Ainsi, vous pourrez créer des podcasts en quelques minutes. Il n’est pas nécessaire de passer par la case micro dans certaines situations. Et n’oubliez pas qu’il est tout à fait possible d’enregistrer vos épisodes sous plusieurs langues. Une opportunité pour élargir votre audience à travers la planète.

Et ce n’est pas tout. L’outil est capable d’analyser le rendu et l’améliorer si besoin. Il sera plus facile de supprimer les bruits nuisibles, les silences, et les autres imperfections. PodCastle peut aussi rehausser la qualité audio pour développer l’immersion des auditeurs.

L’outil est accessible en ligne. Vous aurez un espace de stockage pour enregistrer tous vos contenus. Il suffit de les télécharger, et les exporter vers d’autres plateformes (Spotify, Apple Podcasts, etc.). Et comme toujours, la qualité sera au rendez-vous.

Les principales fonctionnalités de PodCastle

Importation de fichiers audio

Il est possible d’importer un fichier audio pour commencer votre familiarisation avec PodCastle. C’est l’étape la plus recommandée pour apprendre à utiliser l’outil. La plateforme prend en charge plusieurs formats (fichiers. wav. MP3. m4e, et. aiff). Vous pourrez vous baser sur vos propres enregistrements audio, ou sur d’autres types de supports sonores.

Enregistrements audio

Cette fonctionnalité nécessite un micro de bonne qualité. Ici, vous pourrez mémoriser vos propres podcasts sur PodCastle. L’IA intervient alors dans les modifications sonores, et dans l’amélioration du rendu. Le traitement se fait en quelques minutes.

Par contre, privilégiez toujours une pièce sans écho pour enregistrer votre voix. De ce fait, l’algorithme pourra perfectionner davantage la qualité de votre podcast.

Text-to-speech

C’est la fonctionnalité phare de PodCastle. C’est d’ailleurs son atout majeur sur le marché du podcasting. Grâce à une IA performante, l’outil est capable de convertir les textes en paroles. Commencez par saisir vos écrits sur un document docx ou pdf. Importez ensuite les textes sur l’interface correspondante. L’IA traitera votre requête en quelques minutes. Après cette étape, vous pourrez choisir différentes tonalités de voix pour améliorer la fluidité de la lecture.

Éditeur

Cette fonctionnalité concerne tous les types de rendus. Après les traitements, vous pourrez modifier la majorité des paramètres sur PodCastle. Volume, longueur des pistes audio, bruits de fond, ou autres. Vous pourrez aussi ajouter quelques effets sonores avec la bibliothèque de musique de PodCastle.

Ensuite, vous pourrez télécharger le résultat final et l’exporter sur votre propre ordinateur en format wav.

Cette étape ne durera que quelques instants. Par exemple, un clip de 5 minutes sera exporté en 20 secondes. Toutefois, il existe des variations en fonction de la taille du fichier, et des différentes modifications.

Focus sur les avantages de PodCastle

Conversion des textes en fichiers audio de qualité professionnelle

C’est la principale fonctionnalité de PodCastle. L’utilisateur peut transformer des écrits en paroles, tout en ajoutant quelques modifications. Il est possible d’ajouter des musiques, des variations de l’intonation, et même des pauses entre les lignes. L’objectif est de transporter les auditeurs vers une tout autre atmosphère. Et c’est aussi le but fondamental de tous les podcasteurs. L’IA intervient alors pour accomplir ces missions. Il peut, par exemple, proposer plusieurs variétés de voix, d’effets sonores, ou de tonalité pour répondre aux attentes de l’utilisateur.

Une conception de qualité professionnelle

Auparavant, les podcasteurs devaient utiliser un studio spécialisé pour enregistrer leurs épisodes. Certains ont même acheté des matériels sophistiqués pour respecter la qualité des contenus. Mais avec PodCastle, tous les usagers peuvent créer des podcasts de qualité professionnelle.

L’algorithme de l’outil analyse les rendus en quelques minutes. L’IA recommande ensuite des modifications pour avoir une bonne qualité sonore. L’utilisateur pourra alors supprimer les bruits de fond, ajuster les pistes audio, et même enlever quelques lignes inutiles. Bien sûr, tous ces processus n’ont aucun impact sur la qualité du podcast. Et le tout se fait en quelques clics.

Plusieurs propositions de voix pour améliorer l’expérience des auditeurs

L’utilisateur peut utiliser sa propre voix pour illustrer ses podcasts. Mais il existe aussi plusieurs alternatives, selon le contenu. En effet, PodCastle propose différents types de voix en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous voulez lire un livre audio qui relate les contes fantastiques, vous pourrez choisir une voix douce pour l’animer. Il sera alors plus facile d’ajouter une dose d’émotion, et de réalisme avec l’IA.

Concernant les paysages sonores

Avec l’avancée de la haute technologie, les musiques de fond ne suffisent plus pour attirer l’attention des auditeurs. Il faut des paysages sonores adaptés au contexte. Les bruissements de feuilles, les échos, les sonorités du vent, les gouttes d’eau, etc. Ces environnements immersifs font partie de PodCastle. Ainsi, l’auditeur ne se contentera pas d’une simple lecture. Il sera transporté dans une autre ambiance avec votre podcast.

La communauté PodCastle, un atout pour les débutants

La création de podcasts est la principale mission de l’outil. Mais vous pourrez aussi rejoindre une communauté de passionnés pour améliorer votre expérience. En effet, la majorité des utilisateurs publient leurs contenus sur le site. Les professionnels avec l’IA de la plateforme peuvent ainsi perfectionner leurs podcasts. Les débutants peuvent s’en inspirer pour faciliter leur familiarisation avec PodCastle.

Cette communauté est un atout majeur pour les internautes. Ces derniers peuvent écouter les créations des podcasteurs les plus célèbres. C’est un peu la même fonctionnalité qu’Apple Podcasts, ou la plateforme de Chrome. Toutefois, PodCastle propose des contenus immersifs pour améliorer l’expérience des lecteurs.

Et les inconvénients ?

PodCastle est un outil révolutionnaire pour tous les utilisateurs. Cependant, il nécessite toujours quelques ajustements pour répondre aux moindres attentes des usagers. La plateforme requiert une connexion internet dans la majorité des cas. Cette situation est assez préoccupante en cas de coupure. Néanmoins, il est encore possible de profiter de quelques fonctionnalités de base, même sans accès à internet.

Par ailleurs, l’IA de synthèse vocale a peu de variétés, surtout dans certaines langues. La fluidité de la lecture, ainsi que l’immersion seront impactées par cette situation. Les utilisateurs attendent une amélioration d’ici quelques semaines.

Les tarifications de PodCastle

Les utilisateurs auront accès à une offre gratuite sur le site de PodCastle. Vous pourrez profiter de la fonctionnalité d’enregistrement audio. Après la conception, vous pourrez modifier le rendu à votre guise. Par ailleurs, vous pourrez collaborer avec la communauté de PodCastle.

Cette offre vous donne accès à 3 heures d’enregistrement vidéo. Si cette option ne vous suffit pas, vous pourrez souscrire aux différentes offres d’abonnements payants.

Storyteller

C’est la première offre d’abonnement payant de PodCastle. Ici, vous profiterez d’un rendu digne des studios d’enregistrement. De plus, l’IA peut intervenir durant les montages et l’amélioration de la qualité audio. Vous bénéficierez aussi de 8 heures d’enregistrement vidéo, ainsi que d’un accès illimité à la bibliothèque d’effets sonores du site.

10 heures de transcription, ainsi que 8 heures de synthèse vocale seront à votre portée. Et les téléchargements n’impactent pas la qualité des rendus.

Cet abonnement coûte 10,90 euros mensuels (11,90 dollars) ou 131,84 euros annuels (143,90 dollars).

Pro

L’offre est destinée aux professionnels. En effet, l’abonnement Pro couvre les attentes des entreprises. Il est possible de cloner une voix avec l’IA Revoice. Cette fonctionnalité ouvre la porte à plusieurs éventualités, surtout pour les firmes qui œuvrent dans le digital.

L’IA peut aussi détecter et supprimer les mots de remplissage. Elle sera alors un atout pour améliorer la qualité des écrits, et du podcast tout entier. Et si vous voulez ajouter un résumé à la fin de votre épisode, vous pourrez compter sur l’IA. L’algorithme va analyser le contenu pour en tirer les parties les plus importantes.

En plus de ces avantages, vous aurez :

20 heures d’enregistrement vidéo

25 heures de transcription, avec l’aide de l’IA

20 heures d’accès à AI Voices

Un accès prioritaire aux services clients

Le prix est fixé à 21,90 euros par mois (23,90 dollars) ou 263,77 euros annuels (287,90 dollars). À noter que ces tarifs sont destinés à un seul créateur.

Entreprise

C’est le plan de référence pour les grandes entreprises. L’offre prend en compte tous les avantages de l’abonnement Pro. Toutefois, vous aurez accès à des privilèges supplémentaires :