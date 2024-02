La police allemande saisit 2 milliards de Bitcoin : que s’est-il passé ?

La police allemande révèle avoir saisi 50 000 bitcoins qui équivaut à peu près à plus de 2 milliards de dollars avec le cours actuel. La saisie intervient dans le cadre d’une enquête portant sur des activités commerciales illicites impliquant jusqu’ici deux suspects.

Des activités illicites et 2 milliards de bitcoins saisis

Dans un communiqué publié le 30 janvier dernier, la police allemande du Land de Saxe a annoncé la saisie de 50 000 bitcoins en soulignant qu’il s’agit là de la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais effectuée par l’autorité. En tenant compte du cours actuel du Bitcoin (BTC), la saisie dépasserait les 2 milliards de dollars.

Sans entrer dans les détails de l’enquête qui est toujours en cours, les policiers déclarent enquêter sur des activités commerciales illicites. Dans cette affaire, deux individus sont suspectés d’avoir violé les lois sur le droit d’auteur et d’avoir orchestré une exploitation commerciale non autorisée d’œuvres protégées via un site de piratage.

Les deux individus sont soupçonnés d’avoir exploité un site de piratage entre 2008 et 2013. La plateforme incriminée, Movie2k, était impliquée dans le piratage de films, d’émissions de télévision et d’autres contenus multimédias protégés par le droit d’auteur. L’identité des suspect n’a pas été dévoilé. La police évoque juste un Allemand de 40 et un Polonais de 37 ans.

En 2013, la Motion Picture Association of America (MPAA) a fermé le site Web pour violation du droit d’auteur. Le duo aurait acheté une quantité substantielle de bitcoins avec les revenus générés par les abonnements et les publicités sur la plateforme. Selon les autorités allemandes, les deux individus sont aussi suspectés de blanchiment d’argent.

50 000 bitcoins saisis : les investisseurs inquiets

Dans leur communiqué, la police de Saxe indique que les suspects ont librement déplacé les cryptomonnaies vers des portefeuilles officiels fournis par les autorités allemandes. Elle souligne aussi que l’enquête a été menée conjointement avec le ministère public de Dresde et l’administration fiscale de Leipzig II.

L’enquête, également soutenue par l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), est toujours en cours. Aucune accusation n’a encore été déposée. Par ailleurs, aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne l’encaissement des bitcoins saisis et que la police ne livrera pour l’heure, aucune information supplémentaire.

De leur côté, les investisseurs crypto appréhendent la prochaine décision du gouvernement allemand concernant les bitcoins confisqués. Ils craignent une vente potentielle qui pourrait avoir un impact sur le marché des cryptomonnaies. La nouvelle de la saisie allemande aurait déjà contribué à une baisse de 10 % du prix du Bitcoin au cours de la dernière quinzaine.

Cette saisie intervient au moment où le gouvernement américain a annoncé son intention de vendre pour environ 130 millions de dollars de Bitcoin confisqués aux trafiquants de drogue condamnés sur la Route de la Soie (le plus grand site de vente de drogue entre 2011 et 2013). Cela fait craindre une pression de vente importante parmi les investisseurs Bitcoin.

